Kommande PS5-exklusiva spel – släppschema för alla bekräftade lanseringar

Vad är nästa PS5-exklusiva spel som släpps under 2025? (Image credit: Moonhod) Nästa exklusiva spel till PS5 med bekräftad lansering är The Midnight Walk, som släpps den 8 maj 2025. Det är ett mörkt fantasyspel som sticker ut med sin visuella stil baserad på verkliga lerfigurer och det släpps både till PS5 och PSVR 2. Efter det väntar Death Stranding 2, som ser ut att bli precis så galet som man kan förvänta sig.

De kommande PS5-exklusiva spelen inkluderar stora AAA-titlar från Sonys egna utvecklare, samt ett antal framtida multiplayer-spel – något Sony tydligt satsar mer på just nu. Oavsett vilken typ av spel du gillar finns det ett brett utbud av exklusiva titlar på väg till PS5 och många av dem har redan fått spikade datum eller bekräftade lanseringsfönster.

Sett till vad som väntar det kommande året är utbudet av PS5-exklusiva titlar riktigt stark och det är innan man ens räknar in tungviktare som Ghost of Yōtei, eller ännu icke tillkännagivna titlar som lär visas upp mot slutet av året.

Här nedanför listar vi de bekräftade PS5-exklusiva spel som du kan se fram emot under 2025 och framåt. Vi inkluderar endast spel som är officiellt bekräftade och där det finns tydlig information om plattform och planerat släpp.

Kommande PS5-exklusiva spel

(Image credit: Kojima Productions)

Just nu finns det ett flertal större PS5-exklusiva titlar som är planerade och bekräftade för framtida lansering på PlayStation 5. Vi har listat dem här nedanför tillsammans med deras släppdatum, där sådana finns.

Alla spel i listan är antingen helt exklusiva för PS5, eller så är de konsol-exklusiva, vilket betyder att de också kommer till PC – men inte till Xbox eller andra konsoler.

The Midnight Walk – 8 maj 2025

– 8 maj 2025 Death Stranding 2 – 26 juni 2025

– 26 juni 2025 Lost Soul Aside – 29 augusti 2025

– 29 augusti 2025 Ghost of Yōtei – 2 oktober 2025

– 2 oktober 2025 Ballad of Antara – TBC 2025

– TBC 2025 Where Winds Meet – TBC 2025

– TBC 2025 Phantom Blade 0 – TBC

– TBC Saros – 2026

– 2026 Marvel’s Wolverine – TBC

– TBC Sword of the Sea – TBC

– TBC Fairgame$ – TBC

– TBC Intergalactic: The Heretic Prophet – TBC

Lost Soul Aside

(Image credit: Sony)

Lost Soul Aside är ett helt nytt actionrollspel som släpps till PS5 och PC. Du får utforska levande landskap: solbelysta slätter, mystiska ruiner och alternativa dimensioner fulla av energi. Världen är fylld av hemligheter, monster och oväntade händelser som håller dig engagerad. Under ytan döljer sig ett djup för spelare som gillar att experimentera. Du kan skräddarsy utrustning, skapa kombos och använda strategi med Arena – Kasers drakliknande följeslagare.

Lost Soul Aside släpps den 29 augusti 2025 till PS5 och PC, efter en försening.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

The Midnight Walk

(Image credit: Moonhod)

I The Midnight Walk vaknar du som The Burnt One – en mystisk varelse som grävt sig upp ur en lerig grav för att hitta sitt syfte. Du finner det i Potboy – en liten, sovande lyktvarelse som du återupplivar. Tillsammans måste ni ge er ut längs The Midnight Walk – en farlig, mardrömslik väg där ni måste överleva fem märkliga berättelser om eld: dess livgivande värme såväl som dess inneboende fara.

The Midnight Walk släpps den 8 maj 2025 till både PS5 och PSVR 2.

Ghost of Yotei

(Image credit: Sucker Punch)

Ghost of Yōtei är det senaste spelet från Sucker Punch och följer upp Ghost of Tsushima. Protagonisten Atsus resa utspelar sig år 1603, över 300 år efter händelserna i Ghost of Tsushima. Vi vet ännu inte hur – eller om – de två spelen är kopplade, men räkna med samma mix av smygande och svärdsstrider i en fantastisk feodalinspirerad japansk miljö. Hittills har vi fått två trailers och spelet ser mycket lovande ut.

Ghost of Yōtei släpps den 2 oktober 2025, exklusivt till PS5.

Saros

(Image credit: Housemarque)

Saros avslöjades under ett State of Play-event som sändes i februari 2025. Det är det senaste spelet från Housemarque och beskrivs som ett spel som bygger vidare på tredjepersonsaction-systemet som visades upp i Returnal. En nyckelskillnad i Saros är att resurser och framsteg är permanenta, vilket gör varje död meningsfull. Efter varje död möter du en förändrad värld, men i Saros kan du välja och permanent uppgradera din utrustning från ett växande utbud av vapen och armor-uppgraderingar för att "komma tillbaka starkare" och besegra utmaningarna på Carcosa.

Saros lanseras till PS5 under 2026.

Ballad of Antara

(Image credit: Infoldgames)

Ballad of Antara är ett action-RPG med flera spelbara karaktärer. Dessa karaktärer besitter kraften att färdas mellan två världar – en normal och en underlig, vriden version. Utvecklarna kallar dem “Emissaries”. Varje Emissary har sin egen unika klass, spelstil och fängslande, mystiska berättelse. Vi har hittills fått se en längre trailer, som du kan titta på som en del av detta blogginlägg.

Ballad of Antara är för närvarande planerat att släppas någon gång under 2025. I nuläget är spelet endast bekräftat för PS5.

Where Winds Meet

(Image credit: Everstone Studio)

Where Winds Meet är ett episkt Wuxia-actionäventyr i öppen värld som nyligen bekräftats för PS5. Från början kände vi bara till en PC-version, men efter ett State of Play-event i maj vet vi nu att spelet även kommer till PlayStation. I nuläget har det endast ett släppfönster under 2025, så håll utkik efter mer information om ett exakt datum. Vill du läsa mer om spelet kan du besöka PlayStation-bloggen.

Marvel's Wolverine

(Image credit: Sony)

Marvel’s Wolverine utvecklas av Insomniac – studion bakom Spider-Man till PS4 och PS5 – vilket innebär att förväntningarna är skyhöga. Vi har hittills bara sett en kort cinematisk trailer där Logan sitter vid en bardisk efter vad som verkar vara ett blodigt slagsmål.

För närvarande är Wolverine endast bekräftat för PS5.

Death Stranding 2

(Image credit: Kojima Productions)

Death Stranding 2 var något av en överraskning när det utannonserades, eftersom många inte trodde att Death Stranding från 2019 skulle få en uppföljare. Det vi sett hittills består av klassiska Kojima-cinematics där Sam Porter Bridges nu har grått hår och det verkar som att Fragile också återvänder.

När spelet släpps den 26 juni 2025 kommer det att vara exklusivt för PS5.

Fairgame$

Fairgame$ - CGI Reveal Trailer | PS5 & PC Games - YouTube Watch On

Fairgame$ är ett tävlingsinriktat kuppspel där du går med i en underjordisk rörelse för att råna de superrika och jämna ut oddsen. Vi har ännu inte sett något gameplay och spelet saknar både släppfönster och lanseringsdatum.

Det som är bekräftat är att det kommer till PS5 och PC.

Phantom Blade Zero

(Image credit: S-Game)

Phantom Blade Zero avslöjades under ett PlayStation Showcase 2023 och ser ut att kombinera snabb action med filmiska quick-time-inslag. Här utlovas episka bossfighter och mycket parering när du rör dig genom ett förstört land i jakt på hämnd mot dem som sårat dig.

Phantom Blade Zero är bekräftat för PS5 och PC, men har ännu inget lanseringsdatum. Du kan läsa vår hands-on för mer information om spelet.

Sword of the Sea

(Image credit: Giant Squid)

Sword of the Sea utspelar sig i ett övergivet rike där terrängen böljar likt vågor. Du använder ett färdmedel kallat Hoversword – ett slags svävande bräda som kombinerar egenskaperna hos en snowboard, skateboard och hoverboard. Genom att bygga upp fart kan du nå höga hastigheter och ta stora hopp medan du utforskar ruinliknande skateparker och avslöjar ett uråldrigt mysterium.

I nuläget är Sword of the Sea bekräftat för PS5 och PC.

Intergalactic: The Heretic Prophet

(Image credit: Naughty Dog/Sony)

Intergalactic: The Heretic Prophet avslöjades överraskande som avslutning på The Game Awards 2024. Det är nästa spel från Naughty Dog och ser ut att bli ett sci-fi-epos med retrofuturistisk känsla. Vi vet inte mycket om spelet än, förutom att det utvecklas exklusivt för PS5. Från det officiella tillkännagivandet:

“Intergalactic följer vår nya huvudperson, Jordan A. Mun – en farlig prisjägare som blir strandsatt på Sempiria, en avlägsen planet vars kontakt med omvärlden bröts för hundratals år sedan. Faktum är att ingen som rest dit för att lösa planetens mysterier någonsin återvänt. Jordan måste använda all sin skicklighet och list för att bli den första personen på över 600 år som lämnar dess omloppsbana.”

I nuläget finns inget lanseringsfönster för Intergalactic: The Heretic Prophet, så spelet markeras som TBC.