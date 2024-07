Próximas exclusivas de PS5 - fechas de lanzamiento para títulos confirmados

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO GRAN EXCLUSIVO DE PS5 QUE SALDRÁ? (Image credit: PlayStation Studios) El próximo gran exclusivo de PS5 que se lanzará es Concord, que se estrena el 23 de agosto de 2024. Parece que combinará una historia al estilo de Guardianes de la Galaxia con un juego de disparos de héroes.

Entre las próximas exclusivas de PS5 se incluyen juegos AAA propios, así como la futura lista de títulos multijugador de Sony, algo un poco más nuevo que el editor parece estar impulsando con bastante fuerza. Independientemente del tipo de juegos que te guste jugar, hay muchas exclusivas que llegarán a PS5, muchas de las cuales ya tienen fecha de lanzamiento o ventanas de lanzamiento amplias.

En cuanto a los próximos juegos, el próximo año o así, los exclusivos de PS5 parecen estar destinados a tener una alineación extremadamente sólida. Eso sin tener en cuenta la oferta multijugador, con juegos como Marathon que continuarán el éxito de Bungie en el género de juegos FPS.

Aquí están los próximos juegos exclusivos de PS5 que esperamos en los próximos años. Solo cubriremos los juegos cuyo lanzamiento se haya confirmado oficialmente, muchos de los cuales ya tienen fechas de lanzamiento concretas. En cuanto a los juegos que hemos elegido incluir aquí, estos solo llegarán a PS5 o son exclusivos de consola, lo que significa que también se lanzarán en PC. Indicaremos en qué posición se encuentra cada juego con respecto a estas plataformas de lanzamiento a medida que avancemos.

Próximas exclusivas de PS5

(Image credit: Kojima Productions)

Actualmente, hay 8 exclusivas importantes de PS5 planeadas y confirmadas para su lanzamiento futuro en la consola PlayStation 5. Las enumeramos a continuación, junto con sus fechas de lanzamiento, cuando estén disponibles.

Concord - 23 de agosto de 2024

23 de agosto de 2024 Astro Bot - 6 de septiembre de 2024

6 de septiembre de 2024 Remake de Silent Hill 2: 8 de octubre de 2024

8 de octubre de 2024 Death Stranding 2: fecha de lanzamiento por confirmar en 2025

2025 Ballad of Antara - Por confirmar 2025

Por confirmar 2025 Marvel's Wolverine - Por confirmar

Por confirmar Marathon - Por confirmar

Por confirmar Sword of the Sea - Por confirmar

Por confirmar Phantom Blade 0 - Por confirmar

Por confirmar Fairgame$ - Por confirmar

Por confirmar Where Winds Meet - Por confirmar

Por confirmar



Concord

(Image credit: Firewalk Studios)

Concord se reveló el año pasado con un tráiler que no dio grandes detalles. Desde entonces, y gracias a una larga presentación en un State of Play, ahora sabemos que será un juego de disparos de 5 contra 5. Sony reveló una cinemática de 11 minutos para establecer la escena y el tono general del mundo de ciencia ficción de Concord. Es muy Guardianes de la Galaxia, con cuatro héroes charlando en un bar después de un atraco que salió mal.

Puedes leer más sobre Concord en el blog de PS. Se lanzará el 23 de agosto de 2024 para PS5 y PC.

Astro Bot

(Image credit: PlayStation Studios)

Gracias a un reciente evento State of Play, ahora sabemos que se está desarrollando un nuevo juego de Astro Bot. Parece ser un juego de plataformas en 3D completo, que llegará exclusivamente a PS5. En la publicación de presentación del juego, Sony detalla que los jugadores podrán visitar 6 galaxias en 80 niveles cuando salga el juego.

Astro Bot se lanzará el 6 de septiembre de 2024 para PS5. A pesar de que la serie ya se presentó en PSVR anteriormente, no hay compatibilidad con PSVR2 en este juego.

Silent Hill 2 remake

(Image credit: Konami)

El remake de Silent Hill 2 está a cargo de Bloober Team, el estudio detrás de la serie Layers of Fear y The Medium. Hasta ahora solo hemos visto un par de tráilers, pero las cosas ciertamente parecen prometedoras. Con el original siendo un clásico tan bien considerado, el nuevo título ciertamente tiene una gran tarea por delante.

Silent Hill 2 se lanzará el 8 de octubre de 2024 para PS5 y PC, por lo que es considerado, hasta ahora, una exclusiva de la consola PS5.

Ballad of Antara

(Image credit: Infoldgames)

Ballad of Antara es un juego de rol de acción con múltiples personajes jugables. Estos personajes poseen el poder de atravesar los dos mundos de la normalidad y lo inimaginable. Los desarrolladores los llaman "Emisarios". Cada Emisario tiene su propia clase única, capacidades de juego y sus propias historias misteriosas y atractivas. Hasta ahora, hemos visto un tráiler extenso, que puedes ver como parte de esta publicación del blog .

Ballad of Antara está programado actualmente para lanzarse en algún momento de 2025. Por el momento, solo está confirmado para PS5.

Where Winds Meet

(Image credit: Everstone Studio)

Where Winds Meet es un épico juego de rol de acción y aventuras de mundo abierto Wuxia, cuyo lanzamiento para PS5 se confirmó recientemente. Al principio, solo sabíamos que se lanzaría en PC, pero después de un evento State of Play en mayo, sabemos que llegará a PlayStation. Por ahora, no hay información sobre cuándo saldrá, así que estad atentos para obtener más información. Si queréis leer más sobre el juego, consultad el blog de PlayStation.

Marvel's Wolverine

(Image credit: Sony)

Marvel's Wolverine viene de la mano de la gente de Insomniac, el equipo responsable de los juegos Spider-Man para PS4 y PS5. Como tal, las expectativas son muy altas, y como no hemos visto mucho sobre él hasta ahora, las cosas aún están muy en el aire. Hasta ahora solo se ha revelado un breve tráiler cinematográfico, que muestra a Logan sentado en un bar después de lo que parece haber sido una pelea muy sangrienta.

Por el momento, Wolverine solo está previsto para su lanzamiento en PS5.

Death Stranding 2

(Image credit: Kojima Productions)

Death Stranding 2 fue una sorpresa cuando se anunció, dado que muchos no esperaban que Death Stranding de 2019 tuviera una secuela. Lo que hemos visto hasta ahora son algunas cinemáticas clásicas de Kojima, con Sam Porter Bridges luciendo ahora el cabello gris. Parece que Fragile también regresará. No se sabe mucho más al respecto.

Cuando finalmente llegue en 2025, Death Stranding 2 solo estará disponible para PS5.

Marathon

(Image credit: Bungie)

Marathon es obra de Bungie, los creadores de Destiny y Halo. Será un shooter de ciencia ficción y extracción, y lo que hemos visto hasta ahora luce absolutamente increíble en términos de estilo visual. Marathon hará que los jugadores se enfrenten entre sí como mercenarios cibernéticos conocidos como Runners, que exploran una colonia perdida en el planeta Tau Ceti IV en busca de riquezas, fama e infamia.

Se lanzará en PS5 y PC, con juego cruzado completo y guardado cruzado.

Fairgame$

Fairgame$ es un juego de atraco competitivo en el que te unes a un movimiento clandestino para robar a los ultrarricos y equilibrar la balanza. Todavía no hemos visto ninguna jugabilidad, ni tenemos una ventana o fecha de lanzamiento.

Lo que sí sabemos es que se lanzará en PS5 y PC.

Phantom Blade Zero

(Image credit: S-Game)

Phantom Blade Zero se presentó durante un evento de PlayStation Showcase a principios de este año. Parece que combinará acción de ritmo rápido con jugabilidad cinematográfica de tiempo rápido. Hay batallas épicas contra jefes y muchas paradas mientras avanzas por una tierra fracturada, buscando vengarte de aquellos que te han herido mortalmente.

Se ha confirmado que Phantom Blade Zero está en desarrollo para PS5 y PC, aunque no se han dado más detalles sobre cuándo saldrá (o si esa cantidad de plataformas aumentará).

Sword of the Sea

(Image credit: Giant Squid)

Sword of the Sea se desarrolla en un reino abandonado donde el terreno fluye en forma de olas. Utilizarás un vehículo de desplazamiento llamado Hoversword. El Hoversword se controla como una tabla de snowboard, una patineta y una aerotabla, todo en uno. Gana impulso para alcanzar grandes velocidades y coger grandes saltos mientras exploras ruinas que parecen parques de patinaje y descubres un antiguo misterio a medida que avanzas.

Actualmente, Sword of the Sea está anunciado para PS5 y PC.