Prime Day deal: flinke korting op Assassin's Creed Valhalla

UPDATE: Assassin's Creed Valhalla voor de PS5 is inmiddels uitverkocht. Je kunt de game wel nog voor een eveneens scherpe prijs krijgen voor PS4 en Xbox. We raden je ook aan om onze Amazon Prime Day

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Amazon Prime Day 2021 in volle gang is. Tijdens dit jaarlijkse kortingsfestijn houdt TechRadar dag en nacht in de gaten wat de beste aanbiedingen zijn. Ook lichten we af en toe een wel heel mooie deal uit, en laat dat nu net het geval zijn met Assassin's Creed Valhalla.

Valhalla pakt het rigoureus anders aan dan zijn voorgangers. In deze Assassin's Creed is het niet zozeer stealth, maar meer gericht op het looten en plunderen. Ook heb je nu koninkrijken te winnen voor je, wat het spel een extra dimensie geeft. Dat de game in de smaak valt, blijkt wel uit het feit dat hij in onze lijsten staat met beste PS5 games en beste Xbox Series X games.

Assassin's Creed Valhalla kent een adviesprijs van 69,99 euro voor de nieuwe consolegeneratie, maar alle gelukkige PS5-eigenaren kunnen deze titel via Amazon Prime Day in huis halen voor minder dan de helft daarvan.

Assassin's Creed Valhalla Prime Day deal

In onze Assassin's Creed Valhalla review loven we de hoofdrolspeler Eivor, die zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn. Ook is er in elk dorp wat je ontdekt wel iets te vinden. Verder is het een game die wellicht ook niet-AC fans aanspreekt, aangezien het met de gigantische open wereld breekt met eerder titels.

Mocht je deze game nog niet in huis hebben gehaald, dan kun je hem nu via Amazon Prime Day voor slechts 24,99 euro in huis halen. Dat is een ongekend laag bedrag!

Mocht je in het bezit zijn van een Xbox Series X of Xbox One, dan bedraagt de dealprijs overigens 34,99 euro. Dat is iets duurder, maar nog altijd een prima prijs voor deze toffe game.

Tip: Bevind je jezelf in België en word je onverwachts doorgestuurd naar Amazon Duitsland? Wijzig dan de term ‘Amazon.de’ in de URL in ‘Amazon.nl’ en je komt uit bij de juiste pagina!