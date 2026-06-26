Valve verduidelijkt dat Steam Machine één RAM-stick van 16GB heeft: waarom is dit belangrijk?

We hebben meer info over de RAM-configuratie van de Steam Machine. The Verge meldt dat Valve heeft verduidelijkt dat elke Steam Machine één RAM-stick van 16GB heeft. In een eerder interview met het YouTube-kanaal hadden Valve-medewerkers aangegeven dat er twee mogelijke configuraties waren: eentje met twee RAM-sticks van 8GB en eentje met één stick van 16GB. De versie met één stick zou daarnaast vaker voorkomen.

Nu zegt Valve iets anders aan Gamers Nexus: "We hebben ons hier vergist. Alle exemplaren zullen in feite één module van 16GB RAM hebben."

Dit vereist enige uitleg. Er is een subtiel verschil tussen deze configuraties. In beide gevallen krijg je nog steeds 16GB RAM, maar wanneer het is opgesplitst in twee modules van 8GB, profiteer je van dual-channel geheugen, waarbij de modules parallel werken. Veel gamers geven de voorkeur aan de deze configuratie.

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Toch is de loterij niet helemaal weg. Valve zei namelijk het volgende: "Het is mogelijk dat dit in toekomstige versies verandert, maar de exemplaren waar klanten zich nu voor aanmelden, worden allemaal geleverd met één RAM-stick van 16GB."

Valve wilde eigenlijk de configuratie met twee 8GB-modules gebruiken voor de Steam Machine, maar de RAM-crisis gooide roet in het eten. Vandaar dat alle huidige Steam Machines één stick krijgen.

De voor- en nadelen

(Image credit: Valve)

Zoals gezegd, hebben beide RAM-configuraties voor- en nadelen. Met twee 8GB-modules profiteer je van een prestatieverbetering dankzij de dual-channel configuratie, zoals eerder vermeld. Het nadeel is echter dat de toename in fps in veel scenario's niet zo groot is. Valve zegt dat dit met DDR5 RAM over het algemeen niet eens merkbaar is.

Toch zijn er scenario's waarin er wel een aanzienlijk prestatieverschil kan zijn, met name bij lagere resoluties dan 4K of bij games die de CPU zwaar belasten. Afhankelijk van de games die je speelt en je instellingen voor die games, kunnen twee 8GB-modules merkbaar betere prestaties opleveren.

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Het voordeel van een enkele 16GB-module is dan weer dat er ruimte is voor een upgrade. Dit komt doordat de Steam Machine twee RAM-slots heeft. Met twee modules van 8GB zijn beide slots gevuld. Wil je upgraden? Dan moet je twee modules van 16GB kopen.

Met één module van 16GB hoef je daarentegen gewoon een (compatibele) module van 16GB te kopen. Dat is een handig voordeel voor degenen die een Steam Machine met 32GB RAM willen.

Dit zorgt voor een zekere terughoudendheid bij geïnteresseerden. Een Reddit-gebruiker zegt het volgende: "Hoe meer ik hoor, hoe meer ik mijn geld wil behouden." Anderzijds zijn er meer dan genoeg gamers die wél tevreden zijn met de enkele RAM-stick van 16GB.

In het ideale scenario geeft Valve je gewoon de keuze tussen deze configuraties met één of twee sticks RAM. In de praktijk is het een kwestie van de beschikbaarheid en huidige prijzen. Om te voorkomen dat de prijs van de Steam Machine nog hoger wordt, kiest Valve vermoedelijk gewoon voor de voordeligste optie.