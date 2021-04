E3 2021: alles wat we weten over de gaming expo

E3 2021 gaat dit jaar door, al is het op een andere manier dan de voorgaande jaren. De belangrijke gaming conferentie vindt volledig online plaats, van 12 tot 15 juni. Gameontwikkelaars zullen hun "laatste nieuws over games delen met fans uit de hele wereld". Anders dan wat er gespeculeerd werd, zal de E3 "voor iedereen gratis zijn".

Door de coronapandemie werd de E3 in 2020 geannuleerd. Het bleef lange tijd onduidelijk of de E3 in 2021 wel zijn doorgang zou vinden. Het lijkt erop dat er dit jaar toch een aantal uitgevers zullen aansluiten bij de E3, waaronder Xbox en Nintendo. Er zijn echter ook een aantal grote afwezigen. Je leest hier alles wat we weten over E3 2021.

E3 2021 schema

We hebben hieronder alle bevestigde data en tijden voor de conferenties op de E3 2021 voor je genoteerd. We zullen dit artikel updaten zodra meer details worden bevestigd.

Ubisoft Forward - 12 juni

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft heeft bevestigd dat de volgende Ubisoft Forward plaats zal vinden als een onderdeel van de E3 2021. De digitale conferentie is te volgen om 12 juni om 21:00 uur lokale tijd.

Wat is de E3 2021?

(Image credit: ESA)

E3 staat voor ‘Electronic Entertainment Expo’ en wordt georganiseerd sinds 1995 door de Entertainment Software Association (ESA). De E3 is een driedaags evenement om alles omtrent gaming te vieren en te promoten. Vaak worden er nieuwe games en consoles onthuld. Daarnaast zijn er ook panel discussies en keynotes.

De E3 2021 wordt de 26ste keer dat het evenement wordt gehouden, nadat de ESa E3 2020 annuleerde vanwegen de coronapandemie. Voor het eerst wordt de E3 niet gehouden als evenement waar je in persoon naartoe kunt gaan: de E3 2021 vindt volledig digitaal plaats.

Wanneer is de E3 2021 en wat gaat het kosten?

(Image credit: logoboom/Shutterstock)

De E3 2021 neemt de vorm aan van een volledig digitaal evenement en vindt plaats van 12 tot 15 juni 2021. De ESA heeft bevestigd dat het evenement bestaat uit live persconferenties en een vier dagen lange videostream. Digitale bezoekers kunnen via de E3-app alles over het evenement volgen.

Eerder werd er gespeculeerd dat een deel van het evenement achter een paywall zou worden gestopt. De ESA heeft echter bevestigd dat de E3 2021 volledig gratis zal zijn voor alle digitale bezoekers.

Wie zijn er aanwezig op de E3 2021?

(Image credit: Microsoft)

Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. en Koch Media zullen allen hun opwachting maken tijdens de E3 dit jaar. Sony is opnieuw de grote afwezige, maar ook EA, Activision, Blizzard, Sega, Bandai Namco en Square Enix slaan het evenement dit jaar over.

Er werd eerst gedacht dat de grote bedrijven in de industrie niets van een online E3 zouden moeten hebben, maar niets is minder waar gebleken. Dat Xbox en Nintendo aanwezig zijn is een grote winst voor ESA.

Sony's afwezigheid bij de E3 2021

(Image credit: Sony)

Toen ESA de vroege lijst van aanwezigen aankondigde, viel het gelijk op dat Sony afwezig zou zijn. Dit betekent dat we op de E3 nog geen informatie zullen krijgen over aankomende games als God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 en Horizon: Forbidden West. Het is echter niet voor het eerst dat Sony de E3 overslaat. Ook in 2019 was Sony niet van de partij. In plaats daarvan brengt het eigen State of Play-evenementen en PS5-events it. Deze hebben veel weg van de Nintendo Direct-presentaties van Nintendo.

Het is waarschijnlijk dat Sony een soortgelijk evenement zal organiseren, waarbij het zelf kan bepalen hoe het haar games in de markt brengt. Sony heeft er echter voor gekozen om nog niets te onthullen, waardoor Microsoft en Nintendo een week lang de volledige aandacht hebben voor aankondigingen omtrent de Xbox Series X en de Nintendo Switch.

Ook een aantal uitgevers, waaronder EA en Square Enix, zullen hun eigen evenementen gaan organiseren. Het is niet bekend wanneer zij met hun nieuwe game-aankondigingen zullen komen.

Wat we willen zien op de E3 2021

(Image credit: ESA)

We hopen dat Microsoft ons op de E3 2021 eindelijk een releasedatum zal geven voor Halo Infinite. Daarnaast zien we graag een officiële aankondiging voor een nieuwe Forza Horizon-game. Daarnaast hopen we meer te weten te komen over Fable, die vorig jaar bevestigd werd.

Bethesda geeft ons hopelijk meer details over Starfield en The Elder Scrolls 6. Natuurlijk hopen we ook meer te weten te komen over de nieuwe Indiana Jones-game. Ook vinden we het belangrijk om te weten of het om Xbox-exclusives gaat.

We hopen dat Nintendo de E3 gebruikt om ons een releasedatum en meer details te geven voor Breath of the Wild 2. Daarnaast hopen we gameplay beelden te zien van Splatoon 3. Graag zouden we een blik willen werpen op de remakes van Pokémon Diamond en Pearl en Pokémon Legends: Arceus.

Nog altijd weten we vrij weinig over Capcoms sci-fi avontuur Pragmata, dat vorig jaar werd aangekondigd. We hopen hier meer over te weten te komen tijdens de E3 2021. Het is mogelijk dat Konami de langverwachte Silent Hill-games zal aankondigen.

Ubisoft zal ons waarschijnlijk een nieuwe releasedatum geven voor Far Cry 6, net als een betere kijk op Rainbow Six Parasite. We hopen daarnaast meer te ontdekken over Skull & Bones en Beyond Good and Evil 2.

Het is niet dat we verwachten dat Take-Two GTA 6 zal aankondigen, maar we denken wel aan een releasedatum voor GTA 5 op de PS5 en Xbox Series X, evenals nieuws over aankomende GTA Online-updates. Ook verwachten we meer te horen over NBA 2K22. We hopen vooral op meer nieuws over BioShock 4.

Warners Bros. geeft ons hopelijk een nieuwe trailer of gameplay beelden van Suicide Squad: Kill the Justice League en Gotham Knights.

Tot slot weten we niet zeker wat we kunnen verwachten van Koch Media. Dit houdt in dat het moederbedrijf achter Deep Silver, Saber Interactive en Focus nog wat verrassingen voor ons in petto kunnen hebben.