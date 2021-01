Bethesda werkt aan een nieuwe Indiana Jones game

Lucasfilm Games heeft officieel aangekondigd dat er een nieuwe Indiana Jones-game in de maak is door Wolfenstein-ontwikkelaar MachineGames. Todd Howard van Bethesda Game Studio wordt de uitvoerend producent van het project.

Uitgever Bethesda heeft een teaservideo vrijgegeven voor de Indiana Jones-game (die nog geen officiële titel heeft). Het is kort en laat weinig zien, maar het is genoeg om het nostalgische gevoel van de films op te wekken. In de teaser zien we een bureau met boeken, een camera en documenten. Kort zien we de iconische hoed en zweep van Dr. Henry "Indiana" Jones Jr. Natuurlijk is er een fractie van de welbekende soundtrack te horen.

StarWars.com, de officiële nieuwssite van Lucasfilm, zegt dat de game een "origineel, standalone verhaal is, dat plaatsvindt op het hoogtepunt van de carrière van de bekende avonturier".

Er is helaas nog niets bekend over een datum wanneer we de game kunnen spelen. We verwachten echter dat het nog wel wat jaren kan duren, aangezien Bethesda momenteel ook werkt aan Starfield en The Elder Scrolls 6. Nu Microsoft vorig jaar Bethesda's moederbedrijf Zenimax Media heeft overgenomen, wordt het interessant om te zien of er ook Xbox-exclusive elementen aan worden gehangen.

Indy-game

Het lijkt erop dat Indiana Jones een heropleving kent. De vijfde film in de Indiana Jones-reeks is momenteel in de maak en is gepland voor 29 juli 2022. Het is echter niet te verwachten dat de zojuist aangekondigde game en de vijfde film met elkaar over zullen lopen. We moeten wellicht nog een hele tijd uitkijken naar deze Indy-game, maar we kunnen niet wachten om te zien wat MachineGames in petto heeft voor onze favoriete archeoloog.