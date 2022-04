The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: alles wat we weten

Nintendo werkt op dit moment aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en het laatste nieuws is niet positief voor enthousiaste fans.

De game is het vervolg op de originele Breath of the Wild uit 2017, maar dat was wel duidelijk. De officiële naam is nog niet bekend gemaakt. We weten wel dat het een exclusieve titel voor de Nintendo Switch zal zijn.

Nintendo richtte zich op een lancering in 2022 voor Breath of the Wild 2, geruchten suggereerde een release in de tweede helft van het jaar. Inmiddels is de datum uitgesteld, dus je hebt nog tijd om een Switch OLED of Switch Lite in huis te halen.

Hopelijk krijgen we meer updates in de komende maanden over wat we mogen verwachten van het nieuwe avontuur van Link. Summer Game Fest en E3 zijn normaliter goede momenten voor grote aankondigingen, maar de laatstgenoemde beurs gaat niet door.

Ondertussen duiken we de trailers in om een beter beeld te krijgen van de game. Het lijkt erop dat Breath of the Wild 2 gaat voortbouwen op het succes van de eerste titel en de reeks naar nieuwe hoogtes meeneemt, letterlijk en figuurlijk. In de trailers zien we hoe Link door de lucht van Hyrule navigeert.

We moeten nog veel te weten komen over de nieuwe game. Aangezien het hier gaat om het vervolg op een van de beste Nintendo Switch-games, zijn we benieuwd wat het ons gaat brengen.

Breath of the Wild 2 releasedatum en platforms

We gingen er vanuit dat de game zou verschijnen in 2022, maar Nintendo heeft ons slecht nieuws gebracht. Het bedrijf richt zich nu op een release in het voorjaar van 2023.

Producer Eiji Aonuma kondigde dit aan in maart, hij zei:

“Ik heb een update over de lancering van het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

We hebben eerder aangekondigd dat we ons richtten op een release in 2022. Echter hebben we besloten om de ontwikkelingsperiode te verlengen en de lancering uit te stellen naar het voorjaar van 2023.”

De vertraging zorgt ervoor dat Nintendo er “een speciale ervaring” van kan maken.

Breath of the Wild 2 trailers

E3 2021-trailer

We hebben een goede blik op de game kunnen werpen bij de trailer van E3 in 2021. Deze toont de uitgebreide wereld van Hyrule, die nog groter is geworden. Nu kan link ook door de lucht navigeren.

We zien het hoofdpersonage paragliden door de lucht en gebruik maken van dezelfde valfunctie als we kennen uit Skyward Sword. Ook zien we Link met een nieuwe handschoen, die mogelijk de plek inneemt van de Sheikah Slate uit de originele game.

Het is duidelijk dat we op een aantal nieuwe mechanics mogen rekenen. Zo zien we een Stone Talus uit de eerste game met een Bokoblin-fort op zijn rug. Mogelijk komt er nog meer dynamiek en interactie tussen de verschillende vijanden. Bekijk de trailer hieronder.

Aankondigingstrailer

We hebben onze eerste blik op Breath of the Wild 2 geworpen bij E3 in 2019 met een spookachtige trailer. Hier zagen we Link en Zelda een ondergrondse kamer doorzoeken gevuld met mysterieuze runen.

De eerste trailer is slechts 82 seconden lang en er zit geen dialoog in, maar er zijn wat hints in te vinden.

Link en Zelda onderzoeken een donkere ruimte onder Hyrule. Geestachtige gedaantes gaan door de tombe heen, terwijl het paar rondtrekt op een groot beest. Daarna zien we de herrijzenis van een mysterieuze, duistere krijger. Mogelijk gaat het om Ganondorf.

Vervolgens wisselt de video naar Hyrule Field met het bekende kasteel op de achtergrond. Een schok gaat door het beeld en daarna zien we het kasteel overspoeld worden met stof.

Als laatste krijgen we nog een bericht te zien waarin staat: “Het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild is in ontwikkeling.”

Het is bijzonder om te zien dat zo’n groot gedeelte van de animatie al klaar was in deze fase van ontwikkeling. Waarschijnlijk helpt het veel dat Nintendo kan voortbouwen op de engine van de originele game.

Breath of the Wild 2 nieuws en geruchten

Heeft Zelda een grotere rol in deze game?

Voorlopig geen updates meer

Zelda-fans hoopten op meer informatie rondom E3 2022. De maand juni is meestal een uitgelegen periode voor game-nieuws. Echter gaat deze game-beurs niet door dit jaar, ook niet digitaal.

Nu is het afwachten of Nintendo besluit een eigen livestream te organiseren. Ook Summer Game Fest kan nog een evenement zijn waar we meer informatie gaan horen.

Patenten wijzen op features

Drie recente patenten van Nintendo geven ons een inzicht in de mogelijke game-mechanics van Breath of the Wild 2. Dit is gespot door GameReactor. De drie patenten zijn zijn geregistreerd bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Elk patent heeft een diagram met verschillende vaardigheden voor Link in Breath of the Wild 2. Sommigen daarvan komen overeen met wat we zien in de E3 2021-trailer, deze kun je hierboven terugkijken.

Het eerste patent bijvoorbeeld omschrijft de mogelijkheid om “een speciale actie te doen” terwijl een personage valt, zoals “op een bepaald object schieten”. Het diagram toont een personage die door de lucht valt met een vergelijkbare pose als Link heeft rond 25 seconde in de E3-trailer.

Een tweede patent beschrijft "een aangewezen object dat is geselecteerd op basis van invoer, wordt voert een bepaalde beweging uit om terug te keren naar een eerder geregistreerde positie." Dat klinkt als een manier om te zeggen dat Link zich op een object kan concentreren en zijn baan kan omkeren. Er is een kans dat er een glimp van te zien is rond de 44 seconden in de trailer, waar Link kettingballen lijkt terug te duwen die van een heuvel rollen.

Tot slot is er nog een derde patent. Deze beschrijft een scenario "in een virtuele ruimte met ten minste een personage en een object dat zich erboven bevindt.” Kortom, het lijkt erop dat de speler door het terreinobject boven kan verplaatsen. De trailer lijkt iets soortgelijks te laten zien rond de 50 seconden, waar Link door de onderkant van een stenen brug reist om bovenaan te verschijnen.

Hoewel het lijkt alsof deze vaardigheden in de trailer zijn verschenen, is geen van deze opties door Nintendo bevestigd. Dus het is het beste om dit op dit moment met een korreltje zout te nemen.

De Nintendo Switch Pro komt mogelijk nog

Er gaan al een tijdje geruchten rond over een 4K-Nintendo Switch Pro. Mogelijk zou deze lanceren samen met Breath of the Wild 2, maar de Nintendo Switch OLED heeft deze geruchten wat gedempt. Analist Serkan Toto claimt dat een Nintendo Switch Pro nog steeds kan komen, de OLED-variant is mogelijk een testversie voordat de echte upgrade volgend jaar komt.

In gesprek met Bloomberg zegt Toto: “Deze nieuwe Switch lijkt meer op een tussenmodel dan op een echte upgrade. Mogelijk komt de echte nieuwe versie wanneer Breath of the Wild 2 klaar is en er geen tekort meer is aan componenten.”

Skyward Sword HD om de tijd te vullen

Het duurt nog even voordat we Breath of the Wild 2 zien. Gelukkig heeft Nintendo een HD-versie van Skyward Sword uitgebracht. Het is de moeite waard om die game te spelen in de tussentijd. We verwachten dat er redelijk wat overeenkomsten tussen beide titels zullen zijn, zowel in het verhaal als de locaties.

Vergelijkingen met Majora’s Mask

Nintendo Treehouse is altijd een goede plek om meer te leren over aankomende Nintendo-games en Breath of the Wild 2 is hier geen uitzondering op. Bill Trinen, marketingmanager bij Nintendo of America, sprak over BOTW 2 in een recente uitzending met IGN. Hij vertelde onder andere over de relatie tussen de game en de Nintendo 64-titels van The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Majora’s Mask.

“Het is een makkelijke vergelijking op dit moment, gezien wat we hebben getoond. Omdat het een direct vervolg is, kun je de vergelijking maken met Majora’s Mask, wat een vervolg is op Ocarina of Time. Ik kan er niet te veel op ingaan, maar ik kan wel bevestigen dat Breath of the Wild 2 echt zijn eigen game is.”

“Over de komende maanden gaan we meer van de game laten zien, daar zul je zien wat er echt uniek aan is en wat de game eigen maakt.”

De echte titel is nog geheim

Nintendo vertelde in gesprek met IGN dat het bedrijf de officiële titel nog niet wilt prijsgeven, omdat het mogelijk details over de game onthult.

“Je komt er later achter waarom we nog niets over de naam zeggen. Titels zijn heel belangrijk in de Zelda-serie”, vertelt Trinen. “De ondertitel geeft vaak een hint over wat er gaat gebeuren.”

Trinen heeft niet duidelijk gemaakt wanneer Nintendo de officiële titel bekend maakt.

Hyrule Warriors

Nintendo en Koei Tecmo Games hebben een prequel uitgebracht op de originele Breath of the Wild genaamd Hyrule Warriors: Age of Calamity. Deze game speelt zich 100 jaar voor de originele titel af. In dit spel speel je als Link, Zelda en verschillende andere personages terwijl je honderden vijanden bevecht in Hyrule.

Het was bemoedigend om te zien dat we in 2020 konden terugkeren naar Hyrule, al suggereerde de release van de prequel dat het nog wel even kan duren voordat we iets horen over de nieuwe game.

Bij de onthulling van Age of Calamity praat producer Eiji Aonuma over het gebrek aan nieuws omtrent Breath of the Wild 2:

“Om de wereld die je kent uit de originele game nog indrukwekkender te maken, werkt het team hard aan de ontwikkeling. Je moet nog even wachten voordat we meer updates kunnen geven.”

Misverstand met stemacteurs

Een podcast waarin twee stemacteurs van de Spaanse versie van Breath of the Wild werden geïnterviewd, heeft voor opheb gezorgd (via IGN).

Het interview suggereerde dat de stemacteurs al klaar waren met hun werk voor BOTW 2, waardoor fans dachten dat de game al bijna klaar was. Echter bleek dit niet het geval te zijn, de stemacteurs maakten een grapje en de context hiervan ging verloren in de vertaling. Het is niet eens bevestigd dat ze meewerken aan het gevolg, dus hun claims zeggen niet veel.

De DLC die nooit kwam

In een interview met Kotaku vertelt Zelda-producer Eiji Aonuma dat er oorspronkelijk plannen lagen om nog meet DLC uit te brengen voor de originele Breath of the Wild, anast The Champions Ballad en Master Trials uit 2017.

“Oorspronkelijk waren we ideeën aan het bedenken voor meer DLC”, vertelt Aonuma. “Maar we hadden zo veel ideeën, dat we uiteindelijk hebben besloten om een nieuwe game te maken en weer vooraf te beginnen.”

BOTW 2 neemt een duistere toon aan

De trailers hebben voor veel speculatie gezorgd over wat we gaan zien in de nieuwe Zelda-game.

Volgens Aonuma krijgt de nieuwe game een iets donkerdere toon dan zijn voorganger, wellicht wordt de game zelfs duisterder dan Majora’s Mask (via IGN).

De trailer ondersteunt dit. We zien een mogelijk lijk van Ganondorf die tot leven wordt gebracht door een spookachtige hand, die ons doet denken aan Twilight Princess uit 2006. Dat gezegd hebbende, het hoeft niet allemaal duister te zijn. De trailer uit 2021 toont veel kleurrijke gebieden die we ook kunnen ontdekken.

De Twilight-wereld

De gloeiende blauwe hand uit de trailer impliceert dat we meer van de Twili gaan zien, de schaduwmensen die zijn afgestamd van de inwoners van Hyrule. Deze kennen we uit Twilight Princess. De hand zit verwikkeld in bizarre vormen die lijken op de architectuur van de Twilight-wereld.

Veel dungeons en een grote map

Geruchten over Breath of the Wild 2 suggereren dat er het een en ander gaat veranderen aan de map. Het lijkt erop dat we een aantal innovatieve ideeën gaan zien. Vacatures van Nintendo suggereren dat het bedrijf op zoek is naar mensen om dungeons en verborgen bosses te ontwerpen.

Is dit Ganon, Demise of compleet iemand anders?

Zelda in de spotlight?

In de trailers zien we ook Zelda met een praktisch kort kapsel en een vergelijkbare outfit met Link. Sommigen denken daarom dat ze een speelbaar personage wordt.

In het verleden zijn Zelda-ontwikkelaars ietwat afwijzend geweest over het idee van een vrouwelijke Link, maar wellicht kunnen we in deze game als Zelda spelen.