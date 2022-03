Beste gameconsole 2022: PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch en Steam Deck

Included in this guide:

Ben je op zoek naar een gameconsole om aan de slag te kunnen met de nieuwste games? We hebben de beste gameconsoles voor je op een rij gezet.

Waar er vroeger slechts een of twee gameconsoles beschikbaar waren, zijn er nu een stuk meer om uit te kiezen. Dit betekent dat je gemakkelijker een console kunt vinden die bij jouw budget en gamesmaak past. Elke gameconsole heeft enkele exclusieve games, die je mogelijk over de streep halen. Toch zijn de meeste nieuwe games multiplatform en dus op verschillende consoles te verkrijgen.

Bij het uitzoeken van een gameconsole zijn niet alleen de games van belang, maar ook de resolutiemogelijkheden en het maximaal aantal framerates dat de spelcomputer aankan.

Wij helpen je graag om de keuze iets makkelijker te maken. Daarom hebben we deze handige lijst met beste gameconsoles gemaakt. Hierin vind je alles wat je moet weten over de juiste hardware om op te gamen. Als je liever op pc speelt, hebben we ook een koopgids voor beste gaming-pc's.

Beste gameconsole

Sony PlayStation

PlayStation 5 Sony's nieuwste console Specificaties Processor: AMD Zen 2 met 8 cores bij 3,5GHz (variabel) Grafische kaart: 10,28 TFLOPS, 36 CU's bij 2,23GHz (variabel) Architectuur: Custom RDNA 2 Geheugen: 16GB GDDR6 / 256-bit Geheugenbandbreedte: 448GB/s Opslag: Custom 825GB SSD Bruikbare opslag: 667,2GB Optische drive: 4K/UHD Blu-ray-drive (niet in Digital Edition) Redenen om te kopen + 4K/120-gameplay, 8K/60-ondersteuning + Revolutionaire haptische feedback + Prachtige, snelle user interface + Significant snellere laadtijden Redenen om te vermijden - Best wel groot - 825GB SSD raakt snel vol - Geen Dolby Vision of Atmos

De PS5 is Sony's nieuwste PlayStation. De console is verkrijgbaar in een standaarduitvoering en een iets goedkopere Digital Edition (die geen diskdrive heeft).

Belangrijke onderdelen van de PlayStation-ervaring zijn met de komst van de PlayStation 5 verfijnt. De gameconsole beschikt over een eenvoudigere set-up, een goed uitgedachte user interface, een revolutionaire controller en bonussen voor PS Plus-leden. Het is een goede stap voorwaarts als we kijken naar de PS4 en PS4 Pro.

Er waren op het begin niet zo veel first-party-games beschikbaar, maar inmiddels zijn er veel meer PS5-games om uit te kiezen. Naast onder meer Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure en Returnal zijn ook de recent uitgebrachte Gran Turismo 7 en Horizon Forbidden West exclusief te spelen op de PS5.

Dankzij de backwards compatibilty van de PS5 kun je ook oudere PS4-games spelen op de nieuwe console, waardoor je toegang hebt tot een flinke bibliotheek aan games. Sommige PS4-games halen bovendien voordeel uit de krachtigere hardware van de PS5 of zijn zelfs geoptimaliseerd voor deze console.

Met een tv met HDMI 2.1 kun je gebruikmaken van de 4K/120-mogelijkheden van de PS5. Maar zelfs zonder een dergelijke televisie kun je profiteren van ontzettend snelle laadtijden en een prachtige nieuwe user interface.

De PlayStation 5 heeft grote upgrades ten opzichte van de PS4, waaronder een supersnelle SSD en een krachtige grafische kaart, die hogere framerates en raytracing mogelijk maakt. Daarnaast zijn er subtielere verbeteringen, zoals een ingebouwde microfoon in de DualSense-controller.

Lees hier de volledige review van de PS5.

PlayStation 4 Pro De goedkoopste weg naar 4K Specificaties Grafische kaart: 4,20 TFLOPS, AMD Radeon RAM-geheugen: 8 GB GDDR5, 1 GB DDR3 Maximale resolutie: 2160p Optische drive: DVD/Blu-ray Opslag: 1TB (uitbreidbaar) Redenen om te kopen + Native en upscaled 4K + Betaalbaardere 4K-optie dan PS5 Redenen om te vermijden - Geen 4K-Blu-ray - PS5-exclusives niet speelbaar

Alles wat de PS4 kan, kan de PS4 Pro (iets) beter. De PS4 Pro is echter wel minder krachtig dan de PS5.

Op de PlayStation 4 Pro zijn dezelfde games speelbaar als op de standaard PS4. Je kunt dus gebruikmaken van de gamebibliotheek die je misschien al hebt en hoeft niet extra te betalen voor 4K-games. Toch zal je een verbeteringen opmerken bij de PS4 Pro op het gebied van prestaties en graphics, al zijn ze niet zo prachtig als op de PS5.

De PlayStation 4 Pro kan zowel native als upscaled 4K weergeven. Ook games die niet geoptimaliseerd zijn voor 4K, maken gebruik van de verbetering in kracht van de console. Beelden zien er scherpen uit en games draaien wat soepeler dankzij de Boost-modus van de PS4 Pro.

Aangezien je dezelfde games kunt spelen als op de PS4, is er ook ondersteuning voor de PlayStation VR-headset. Je kunt echter geen gebruikmaken van de aanstaande PSVR 2, aangezien die exclusief voor de PS5 is. Met de PS4 Pro heb je vooralsnog toegang tot nieuwe games, zoals Horizon Forbidden West. Maar het zal naar verwachting niet lang meer duren voordat nieuwe PlayStation-games exclusief voor de PS5 beschikbaar worden.

Als je geen 4K-tv met HDR-ondersteuning hebt, en je niet per se de beste beeldkwaliteit zoekt, is het waarschijnlijk niet de upgrade waard als je een standaard PS4 hebt. Het is echter wel een goedkopere manier om met 4K-gaming aan de slag te gaan dan de PS5.

Lees ook onze PS4 Pro review.

PlayStation 4 De betaalbare allrounder Specificaties Grafische kaart: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon RAM-geheugen: 8 GB of GDDR5 Maximale resolutie: 1080p Optische drive: DVD/Blu-ray Opslag: 500GB of 1TB (uitbreidbaar) Redenen om te kopen + Geweldige exclusieve games + VR-ondersteuning + Goede prijs-kwaliteit Redenen om te vermijden - Geen 4K - Geen Blu-ray-speler - Tegenvallende backwards compatibility - PS5-exclusives niet speelbaar

De PS4 is beschikbaar in een standaardversie en Slim-versie. Sinds de lancering van de PlayStation 4 in 2013 is het een favoriet geweest onder fans, het staat zelfs op de tweede plek van bestverkochte consoles allertijden.

Het grootste pluspunt van deze gameconsole is het aantal exclusieve games. PlayStation blijft verhaalgedreven titels uitbrengen, zoals Uncharted, Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn en The Last of Us. Op de PS4 zijn daarnaast ook next-gen titels speelbaar, zoals Spider-Man: Miles Morales en Horizon Forbidden West, maar we verwachten dat het niet lang meer zal duren voordat nieuwe games exclusief voor de PS5 zullen worden uitgebracht.

Ook de standaard PS4 ondersteund de PlayStation VR-headset, al moet je deze bril wel los aanschaffen. De PSVR 2 die in de toekomst moet verschijnen, zal echter niet te gebruiken zijn op de PlayStation 4, aangezien die PS5-exclusive is.

De PS4 vertoond geen 4K-beelden, dus je kunt geen gebruikmaken van de hoge resolutie waar je iedereen over hoort praten. De resolutie bedraagt maximaal 1080p en speelt ook geen Blu-ray-disks af. Ook backwards compatibilty is geen hoogtepunt van deze console. Waar de PS5 een hoop PS4-games kan afspelen, biedt de PS4 niet dezelfde mogelijkheid voor PS3-games.

Als je van plan bent om op de goedkoopst mogelijke manier in het PlayStation-ecosysteem te duiken, is de PS4 een uitstekende keuze. Het is echter wel belangrijk om te weten dat er waarschijnlijk niet lang meer nieuwe games voor beschikbaar komen.

Lees hier onze volledige PS4 review.

Microsoft Xbox

Xbox Series X Microsofts nieuwe aanbod Specificaties Processor: 8x Cores bij 3,8 GHz (3,6 GHz, SMT) Custom Zen 2 Grafische kaart: 12 TFLOPS, 52 CU's bij 1,825 GHz Custom RDNA 2 Geheugen: 16 GB GDDR6 320b bus Geheugenbandbreedte: 10GB bij 560 GB/s, 6GB bij 336 GB/s Opslag: 1TB Custom NVMe SSD Optische drive: 4K-Blu-ray-drive Redenen om te kopen + Significant snellere laadtijden + Ondersteuning Dolby Vision en Atmos + 4K/60-gameplay, 4K/120-ondersteuning) + Geweldige backwards compatibility Redenen om te vermijden - Weinig exclusieve titels - Minimale verbeteringen user interface

Het is dan wel de nieuwste en ook de beste Xbox-console, maar de Xbox Series X is geen essentiële aankoop. Op dit moment tenminste niet. Dat neemt echter niet weg dat het een fantastisch stuk hardware is, met een hoop potentie.

De nieuwe Xbox is supersnel, verrassend stil en biedt het soort prestaties die we normaliter alleen terugzien in high-end gaming-pc's. Games, zowel oude als nieuwe, zien er beter uit en presteren beter dan ooit tevoren.

Een gaming-pc met soortgelijke specificaties vind je echter niet voor dit prijskaartje. Deze gameconsole is niet alleen technisch indrukwekkend - met verrassend snelle laadtijden en een veel betere visuele getrouwheid in games - het is er ook een met verschillende quality-of-life-verbeteringen die je gameplay-ervaring nog beter maken.

Om de ruwe kracht van de hardware kunnen we moeilijk heen draaien, maar het schiet op sommige aspecten ook wat tekort.

Zo is de gamebibliotheek niet zo groot als die van de PS5. Het ontbreekt aan 'must-have'-exclusives, al is eind vorig jaar wel Halo Infinite verschenen. Om het meeste uit de Xbox Series X te halen, is het raadzaam om een Xbox Game Pass-abonnement aan te schaffen. Hiermee krijg je toegang tot honderden games in ruil voor een maandelijks bedrag. De Game Pass is waarmee Xbox zich echt weet te onderscheiden van andere gameconsoles.

De backwards compatibility is een belangrijk verkooppunt voor de Xbox Series X. Het is zelfs beter dan het aanbod dat de PS5 brengt, aangezien je ook games van alle voorgaande Xbox-consoles kunt spelen, en niet enkel die van de vorige (en huidige) generatie. Niet iedereen wil echter oudere titels op zijn nieuwe console spelen, aangezien het er grafisch allemaal wat minder uitziet dan we tegenwoordig gewend zijn.

Als je al over een oudere generatie Xbox beschikt, zoals de Xbox One of Xbox One X, zal je merken dat je simpelweg dezelfde titels speelt op een betere console. Er zijn echter wat nieuwe Xbox Series X-games in de pijplijn die hier verandering in kunnen brengen. Daarnaast zouden we graag een vernieuwde user interface zien, zoals die van de PS5.

Lees de volledige Xbox Series X review.

Xbox Series S Betaalbaardere next-gen Specificaties Processor: 8 core 3,6GHz (3,4GHz, SMT) custom AMD 7nm Grafische kaart: 4 TFLOPS bij 1,565GHz RAM-geheugen: 10GB GDDR6 Resolutie: 1440p met 4K-upscaling Optische drive: Geen Opslag: 512GB NVMe SSD Bruikbare opslag: 364GB Redenen om te kopen + Kleinste Xbox ooit + Compact design, krachtige specs + Compleet stil + Snellere laadtijden Redenen om te vermijden - Mikt op 1440p - Kleine 512GB SSD - Geen diskdrive

De Xbox Series S is het kleinere broertje van Xbox Series X. Het maakt ook gebruik van hogere framerates, ray tracing en snellere laadtijden, en dat voor een lagere prijs. Dat betekent echter ook dat het wat compromissen sluit.

Zo heeft het minder opslag dan de Series X en gaat het voor een resolutie van 1440p, waarbij het gebruikmaakt van 4K-upscaling als je de console aan een UHD-display hangt. De Xbox Series S moet het ook doen zonder Blu-ray-speler. Toch is de Series S aantrekkelijk voor veel gamers, aangezien het een compacter formaat heeft en een stuk minder kost. Het is nog altijd in staat om Xbox Series X-games te spelen.

Games draaien indrukwekkend goed op de Xbox Series S, met soepelere framerates, hogere resoluties en snellere laadtijden (in vergelijking met oudere Xbox-consoles). De weergave is echter niet net zo mooi als de Series X, vanwege het gebrek aan 4K-output.

Als je het niet erg vindt om je games digitaal aan te schaffen of je wilt abonneren op Xbox Game Pass, krijg je een geweldige set next-gen functies. De Xbox Series S is een prima keuze als je niet de absolute hoofdprijs wilt betalen.

De gameconsole is enkel beschikbaar met 512GB opslag, er is geen andere optie om uit te kiezen. Hoewel de SSD sneller is dan oudere consoles, raakt hij dus wel snel vol.

Een andere reden om de betaalbaardere nieuwe Xbox links te laten liggen, is het feit dat het een output heeft van 1440p. Deze resolutie is favoriet op het gebied van pc-gaming, omdat het een stuk beter is dan 1080p, maar niet zo zwaar is als 4K.

Als je over een Xbox One X beschikt, kan de stap van native 4K naar 1440p iets te veel van het goede zijn. Als je in de hoogste kwaliteit wilt gamen, is de Xbox Series X de juiste keuze.

Het lijkt misschien dat de Xbox One X beter is dan de Series S, maar laatstgenoemde beschikt ondanks zijn lagere resolutie wel over een krachtigere processor en grafische kaart.

De Xbox Series S is een geweldige keuze als je Xbox-games wilt spelen, maar niet de absolute hoofdprijs wilt betalen. Als je al een Xbox One X in huis hebt en een 4K-display gebruikt, denken we dat de Xbox Series X een betere keuze voor jou is.

Bekijk onze volledige Xbox Series S review.

Xbox One S Het betaalbare media-apparaat Specificaties Grafische kaart: 917 MHz, AMD Radeon RAM-geheugen: 8GB GDDR3 Maximale resolutie: 1080p (2160p voor video) Optische drive: 4K/HDR Blu-ray Opslag: 500GB, 1TB of 2TB Redenen om te kopen + Erg betaalbare console + 4K Blu-ray-speler + Upscaled 4K-gaming Redenen om te vermijden - Niet veel first-party exclusives - Upscaling niet erg verfijnd

Ben je op zoek naar een console waar je niet al te diep voor in de buidel hoeft te tasten en niet geïnteresseerd in het aanbod van PlayStation? De Xbox One S is misschien wel de console voor jou. Deze console is kleiner en dunner dan de originele Xbox One en daarnaast iets krachtiger.

Deze console kan upscaled 4K aan, wat de standaard PS4 niet kan. De 4K-capaciteiten van de One S zijn echter niet van hetzelfde niveau als die van de PS4 Pro, PS5, Xbox One X of Xbox Series X. Beelden van 1080p worden voornamelijk uitgerekt om in een 4K-scherm te passen. Er wordt geen gebruikgemaakt van slimme checkerboarding. Voor de lage prijs is de upscaling echter indrukwekkend.

De Xbox One S is misschien niet net zo krachtig als de Xbox Series X, maar het biedt wel een hoop nieuwe Xbox-games, zoals Psychonauts 2 en Halo Infinite. Veel Xbox-releases zijn te spelen tussen verschillende generaties van de console.

Momenteel heeft Xbox niet heel veel exclusieve titels om over naar huis te schrijven, maar de backwards compatibility is wel een stuk beter dan bij PlayStation-consoles. Op de Xbox One S kun je namelijk ook titels van de originele Xbox en Xbox 360 spelen.

De Xbox One S is vooral geschikt op het gebied van entertainment. Zowel de PS4 als de Xbox One S kunnen verschillende apps als Netflix en Amazon Prime Video draaien, maar de One S heeft ook nog een ingebouwde 4K Blu-ray-speler.

De nieuwere PS5 en Xbox Series X (niet de Series S) hebben dit ook, maar gezien de lage prijs van de Xbox One S heb je met deze gameconsole en Blu-ray-speler in één, een fantastisch product.

We raden je aan om eerst naar de Xbox Series S te kijken, voordat je een Xbox One S in je winkelmandje plaatst. Deze digital-only-console is goedkoper dan de Series X, maar biedt wel de voordelen van next-gen gaming. Bovendien is het niet heel veel duurder dan de Xbox One S.

Nintendo Switch

Nintendo Switch OLED Een verbeterde klassieker Specificaties Grafische kaart: 768MHz (in dock), 307,2MHz (handheld) Nvidia custom Tegra-chip RAM-geheugen: 4GB Maximale resolutie: In dock 720p, handheld 1080p Optische drive: Geen Opslag: 32GB (uitbreidbaar) Batterijduur: 3 tot 7 uur Redenen om te kopen + Groter 7 inch-display dan Switch + OLED-scherm + Verbeterde speakers Redenen om te vermijden - Geen upgrades voor tv-modus - Interne specs hetzelfde gebleven

De meest recent verschenen console in deze lijst is de Nintendo Switch OLED. Het is een kleine upgrade ten opzichte van de standaard Switch.

De Nintendo Switch OLED beschikt over een zeven inch OLED-display, die perfecte zwartwaarden en accurate kleuren biedt. Dit is een van de grootste redenen om voor deze versie te gaan, in plaats van de originele Switch. Daarnaast zorgen de verbeterde speakers ervoor dat het geluid fantastisch klinkt.

De OLED-versie biedt 64GB geheugenopslag, wat twee keer zoveel is als de Switch en Switch Lite. Ook heeft de Nintendo Switch OLED een herontworpen standaard om de gameconsole tabletop te gebruiken.

Toch is de Nintendo Switch OLED niet helemaal een perfect update. Als je de handheldconsole in het dock plaatst, heb je geen profijt meer van het OLED-display, het grotere 7 inch-scherm, de herontworpen standaard en de verbeterde speakers.

Ook biedt de Nintendo Switch OLED geen 4K aan of andere interne specificaties die verschillen van de originele Switch. Het levert ook zeker niet dezelfde kracht als de gameconsoles van PlayStation of Xbox.

Als je nog geen Nintendo Switch in huis hebt, is dit zonder twijfel het model om te kopen. Houd er rekening mee dat je enkel zal profiteren van de Switch OLED ten opzichte van de standaard Switch als je in handheld of tabletop speelt.

Lees ook onze volledige review van de Nintendo Switch OLED.

Nintendo Switch De hybride optie Specificaties Grafische kaart: 768MHz (in dock), 307,2MHz (handheld) Nvidia custom Tegra-chip RAM-geheugen: 4GB Maximale resolutie: In dock 720p, handheld 1080p Optische drive: Geen Opslag: 32GB (uitbreidbaar) Batterijduur: 3 tot 7 uur Redenen om te kopen + Een handheld en thuisconsole in één + Geweldige first-party exclusives Redenen om te vermijden - Niet zo krachtig als andere consoles - Minder veel third-party-games

De Nintendo Switch is nu vier jaar oud en nog altijd een populaire optie dankzij zijn hybride mogelijkheden. Je kunt het apparaat gebruiken als handheld, maar ook aansluiten op je televisie.

Het aanbod van games voor de Nintendo Switch wordt alsmaar groter, van exclusives als Super Mario Odyssey en Breath of the Wild, tot essentiële indiegames als Stardew Valley. De Nintendo Switch biedt allerlei soorten ervaringen aan.

Het heeft lang niet zoveel kracht als de Xbox Series X of PS5, en ook niet als de standaard PS4 en Xbox One S. Bovendien kan het ook geen 4K-resolutie bieden en ondersteunt het geen HDR. Als je op zoek bent naar de console met de beste specificaties, dan zal je deze niet vinden in de Nintendo Switch.

Er zijn daarnaast wat minder third-party-games beschikbaar op deze gameconsole. Titels als Doom, Skyrim en LA Noire zijn wel beschikbaar, maar lang niet alle nieuwe en geweldige releases zijn speelbaar op de Switch, vanwege het gebrek aan kracht. Daarnaast moet je waarschijnlijk een apart microSD-kaartje aanschaffen, aangezien het interne geheugen beperkt is.

Wat de Switch wél biedt is draagbaarheid en een hoop exclusieve titels die je niet op de Xbox of PlayStation kunt vinden. Als je een fan bent van Mario of Zelda, is een Nintendo Switch een geweldige keuze. Als de originele Switch te standaard is voor jou, kun je altijd voor de Nintendo Switch OLED gaan, met groter scherm en helderdere kleuren.

Nintendo Switch Lite Een echte handheld Specificaties Grafische kaart: NVIDIA Custom Tegra-chip Maximale resolutie: 720p Opslag: 32GB (uitbreidbaar) Batterijduur: 3 tot 7 uur Redenen om te kopen + Draagbaarder dan Switch + Keuze uit meerdere kleuren + Comfortabel ontwerp Redenen om te vermijden - Alleen geschikt voor handheld-games - Niet zo comfortabel als de 3DS

De Nintendo Switch Lite is een handheld-alternatief voor de originele Switch. Het bevat dezelfde kracht als het origineel, maar dan verpakt in een kleiner en lichter apparaat.

Het is belangrijk om te weten dat de Lite een handheld-apparaat betreft. Je kunt er wel Joy-Cons aanhangen, maar de Switch Lite is bedoeld voor één speler. Dat betekent dat je de console niet in een dock kunt zetten om games naar je tv te streamen. Ook worden er geen Joy-Cons meegeleverd in de doos, al vind je de bedieningsknoppen natuurlijk op het apparaat zelf.

Het betekent ook dat je niet álle Nintendo Switch-games op de Switch Lite kunt (of in elk geval wilt) spelen. Voor party-games is het scherm veel te klein om fatsoenlijk op te kunnen spelen.

De Switch Lite is bedoeld voor gamers die niet veel gebruik zouden maken van de docked-modus van de standaard Switch en dus veel liever handheld spelen. Het kleinere ontwerp maakt de Switch Lite dan een stuk comfortabeler.

Net als bij de Nintendo Switch is het raadzaam om een microSD-kaart aan te schaffen voor deze console, aangezien de opslag beperkt is.

Lees onze volledige review van de Nintendo Switch Lite.

Valve Steam

Steam Deck Een killer van een handheld Specificaties Processor: AMD Zen 2 (4 cores, 2,4-3,5GHz) Grafische kaart: AMD RDNA 2 Maximale resolutie: 800p Opslag: 64GB/256GB/512GB (uitbreidbaar) Batterijduur: 1,5 tot 8 uur Redenen om te kopen + Sterke bouwkwaliteit + Goede prestaties + Giga-gamebibliotheek + Innovatief en flexibel Redenen om te vermijden - Opladen is traag - Beperkte batterijduur - Software niet foutloos

De Steam Deck van Valve is net als de Nintendo Switch een handheldconsole, maar vormt met diens gigantische gamebibliotheek eigenlijk een alternatief voor een gaming-pc. Als je door de jaren heen al een grote Steam-bibliotheek hebt opgebouwd, kun je jouw favoriete games met de Steam Deck overal mee naar toe nemen.

Niet alleen is de Steam Deck in handheld-modus te gebruiken, ook kun je de draagbare console aansluiten op een monitor of tv. Er is daarnaast een desktopmodus beschikbaar, waardoor de Steam Deck als een pc dient. Je kunt er allerlei Linux-apps op installeren, maar ook andere besturingssystemen zoals Windows 11 behoren tot de mogelijkheden.

Niet alle games uit de Steam-bibliotheek zijn echter speelbaar op de Steam Deck. Games die compatibel zijn, worden aangeduid met een groen vinkje. Veel games zijn op het moment van schrijven wel speelbaar, maar nog niet helemaal getest. Bij deze spellen met een geel vinkje kunnen er dus nog problemen voordoen, zoals crashes.

Voor de Steam Deck ben je wat meer geld kwijt dan de Nintendo Switch, maar grafisch gezien is deze handheld console dan ook veel krachtiger. Omdat je het als een mini-pc kunt gebruiken en een gigantisch aanbod aan games tot je beschikking hebt, is dit wellicht een betere keuze voor jou.

Lees de volledige Steam Deck review hier.