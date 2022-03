The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 verschijnt niet in 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 is uitgesteld en verschijnt nu waarschijnlijk in 2023.

Nintendo heeft dit aangekondigd op Twitter. Eiji Aonuma, producer van de serie, heeft een update over de game gedeeld in een korte video.

“We hebben eerder aangekondigd dat we ons richtten op een release in 2022”, vertelt Aonuma in de video.

“Echter hebben we besloten om onze productietijd te verlengen en richten we ons op het voorjaar van 2023.”

“We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die hoopte op een release dit jaar.”

The Legend of Zelda series producer, Eiji Aonuma, has an update to share about the launch timing of the sequel to The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. Please take a look. pic.twitter.com/7OhayhiuM9March 29, 2022 See more

Aonuma gaf geen specifieke reden voor het vertragen van de Nintendo Switch-game. Hij vertelt dat het ontwikkelingsteam zal doorwerken aan de langverwachte titel en hij vraagt fans om geduldig te blijven.

Elders in de video is er een korte teaser te zien met wat we kunnen verwachten van de aankomende game. Aonuma geeft een samenvatting van enkele features van de game, inclusief de uitgebreide open wereld, nieuwe vijanden en gameplay-elementen. Ook toont de video een apart design voor het bekende Master Sword van Link. Het zwaard ziet er gehavend uit.

De game werd voor het eerst aangekondigd bij E3 in 2019 met een korte teaser. Het langverwachte vervolg op Breath of the Wild zou in 2022 uitkomen, maar er is nooit een formele lanceerdatum gemeld. Naast de tweede trailer van E3 2021, heeft Nintendo weinig prijsgegeven over de game.