iOS 26 corrige enfin un problème frustrant entre CarPlay et les AirPods

Apple a publié un correctif dans iOS 26 pour résoudre un problème agaçant lié à l’audio avec CarPlay

Il est désormais possible de conserver l’écoute audio en toute confidentialité

La fonction est également compatible avec d’autres appareils audio Bluetooth

Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité dans iOS 26 qui permet aux utilisateurs d’AirPods, ainsi qu’aux autres casques Bluetooth, de mieux contrôler le transfert automatique du son vers des appareils sans fil, y compris Apple CarPlay.

Imaginez la scène : en pleine écoute de la bande-son de KPop Demon Hunters, à peine arrivé à proximité de la voiture, CarPlay s’active et vole automatiquement le flux audio pour le diffuser à bord… et révéler ses plaisirs musicaux les plus coupables aux passagers.

Certes, ce n’est pas dramatique. Mais cela devient beaucoup plus gênant lorsque, en plein appel important ou réunion sur Zoom, CarPlay prend la main, coupe le micro, et provoque un moment de flottement technologique.

Heureusement, Apple a facilité les choses dans iOS 26 grâce à une nouvelle option repérée par MacRumors. Celle-ci fonctionne avec tous les casques sans fil, et pas uniquement les AirPods.

Dans l’app Réglages de l’iPhone, une section « AirPlay et Continuité » figure désormais dans l’onglet Général. Apple y a ajouté une option intitulée « Conserver l’audio sur les écouteurs » qui remplit exactement sa promesse.

Une fois l’option activée, il devient possible de lancer CarPlay, ou d’utiliser un système audio Bluetooth embarqué ou des enceintes Bluetooth, sans que l’audio ne bascule automatiquement vers ces appareils.

Fini les transferts audio automatiques

Pour trouver cette option, allez dans Réglages > Général > AirPlay et Continuité > Conserver l'audio avec les écouteurs (ci-dessus). (Image credit: Apple)

Tout le monde a connu ça : regarder une vidéo YouTube d’un air distrait, pour que le son se mette à retentir sans prévenir sur une enceinte Bluetooth à la maison ou via CarPlay dans la voiture. Dans des situations plus embarrassantes, le malaise peut être encore plus grand.

La fonction « Conserver l’audio sur les écouteurs » évite ce genre de déconvenue, tout en laissant la possibilité d’un transfert manuel via le Centre de Contrôle d’iOS.

Il convient cependant de rappeler que la conduite avec des écouteurs est interdite dans de nombreux pays de l’Europe, car elle réduit la vigilance au volant.

Dans ce contexte, le transfert automatique de l’audio vers CarPlay peut parfois éviter bien des ennuis.