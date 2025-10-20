Décompte lancé pour le OnePlus 15, qui se montre sous une robe inédite

Le OnePlus 15 sera disponible en au moins trois couleurs.

Le OnePlus 15 sera lancé en Chine le 27 octobre

La commercialisation à l’international interviendra un peu plus tard

Une nouvelle déclinaison baptisée Misty Purple a été révélée pour ce modèle

Les informations officielles au sujet du OnePlus 15 se précisent progressivement. On connaît désormais la date de présentation du prochain modèle phare, et une nouvelle couleur a également été annoncée.

D’après le compte officiel OnePlus sur Weibo, relayé par 9to5Google, le OnePlus 15 sera dévoilé dans son intégralité le 27 octobre, en même temps que le OnePlus Ace 6, à 19h heure de Pékin. Cela correspond à 12h à Paris.

Il s’agira cependant d’une présentation exclusivement destinée au marché chinois. Les caractéristiques techniques principales seront sans doute communiquées à ce moment-là, mais le lancement mondial – et notamment les prix internationaux – n’aura lieu qu’ultérieurement.

OnePlus a déjà confirmé que le smartphone serait distribué dans le reste du monde, sans toutefois préciser la date exacte. Pour mémoire, le modèle précédent, le OnePlus 13, avait été dévoilé en Chine en octobre, avant d’être lancé à l’échelle mondiale en janvier 2025.

Voici ce qui vous attend

Le téléphone sera finalement commercialisé dans le monde entier. (Image credit: OnePlus)

Dans une autre publication officielle sur Weibo, OnePlus a également présenté le OnePlus 15 dans trois coloris différents : selon Google Translate, il s’agit du Sand Dune Original et du Noir Absolu, déjà attendus, ainsi que d’un nouveau coloris Misty Purple.

Ces éléments viennent compléter les données déjà connues – ou supposées – à propos de ce futur modèle premium, entre annonces officielles destinées à créer l’enthousiasme, et fuites ou rumeurs circulant depuis plusieurs semaines.

Le smartphone devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’un écran affichant un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La dalle mesurerait 6,78 pouces de diagonale, ce qui représenterait une légère diminution par rapport au modèle qu’il remplace.

Ce modèle de référence est bien entendu le OnePlus 13, particulièrement bien accueilli. À noter, il n’y aura pas de OnePlus 14 : ce numéro a été volontairement évité, probablement en raison de sa connotation porte-malheur dans la culture chinoise.