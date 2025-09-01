Fuites sur le OnePlus 15 : design, couleurs et premières caractéristiques

Des détails concernant le OnePlus 15 ont fuité

De nouveaux rendus du design sont également apparus

Le smartphone pourrait être lancé en novembre

Jusqu’ici, peu d’informations avaient circulé au sujet du successeur du OnePlus 13, mais une nouvelle série de fuites permet d’entrevoir ce qui attend le OnePlus 15, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur (le chiffre 14 étant évité en raison de son association à la malchance en Chine).

D’abord, l’équipe d’Android Headlines a compilé des données intéressantes sur des scores de performance du OnePlus 15 apparus en ligne. Ils indiquent que l’appareil serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Ces scores restent assez bas, mais à ce stade du développement du smartphone, il ne faut pas leur accorder trop d’importance. Ils ne reflètent probablement pas les performances réelles que le téléphone offrira une fois commercialisé.

Il semblerait également que le OnePlus 15 sera proposé avec 16 Go de RAM, ou du moins une option à 16 Go, d’après cette même liste de performances. Le OnePlus 13, lui, est disponible en versions 12 Go, 16 Go ou 24 Go de RAM, bien que cette dernière configuration ne soit proposée que dans certains marchés.

Rendu et couleurs

OnePlus 15 storage & color options, as per DCS- 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB, and 16GB+1TB- Black, Purple, and Titanium color options

Des rendus non officiels partagés par le leaker @Sudhanshu1414 (via Notebookcheck) ont également fait surface, même si, comme toujours, rien n’est confirmé avant l’annonce officielle de OnePlus.

Trois coloris sont visibles : noir, argent et violet foncé. Le module photo à l’arrière adopte cette fois une forme carrée, contrairement au cercle du OnePlus 13, et il semble que trois capteurs soient à nouveau présents, comme sur le modèle actuel.

Fait notable, un dirigeant d’Oppo, maison-mère de OnePlus, a déclaré que le design du OnePlus 15 faisait partie de ses préférés de ces dernières années, même si l’appareil ne paraît pas fondamentalement différent de ce qui existe déjà.

Le OnePlus 13 avait été lancé en Chine début novembre 2024, avant de devenir disponible à l’international en janvier 2025. Il est donc probable que son successeur suive le même calendrier, décalé de douze mois.