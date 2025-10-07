OnePlus 15 dévoile un peu plus ses secrets avant son lancement

Plus de détails ont fuité à propos du OnePlus 15

On dispose également de nouveaux clichés du téléphone

Le lancement pourrait avoir lieu d’ici la fin du mois

Le OnePlus 15 est attendu pour bientôt – peut-être même dès ce mois-ci – et un premier aperçu officiel de son design a déjà été dévoilé. Une nouvelle fuite vient désormais apporter davantage de précisions sur les caractéristiques techniques et des images du modèle haut de gamme.

Cette fuite provient du leaker @TechKard (via GSMArena) et a d’abord circulé sur le réseau social chinois Weibo. Si l’exactitude de ces informations ne peut être vérifiée, elles restent cohérentes avec les précédents éléments déjà rapportés.

D’après ces données, l’appareil serait doté d’un écran OLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1 800 nits. La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 serait à l’œuvre, ce que OnePlus a d’ailleurs confirmé.

La fiche technique mentionne aussi une batterie de 7 300 mAh (avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W), un triple module photo arrière 50MP+50MP+50MP, ainsi qu’une certification IP69 garantissant une protection totale contre l’eau et la poussière.

Le modèle actuel

Autrement dit, il s’agirait d’une amélioration notable par rapport au OnePlus 13, modèle que le OnePlus 15 vient remplacer – et qui avait reçu une note de 4,5 étoiles sur 5 lors du test complet du OnePlus 13.

Le modèle actuel (sorti en octobre 2024) embarque un écran de 6,82 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et la même puce Snapdragon 8 Elite. Il est également certifié IP69, avec une batterie de 6 000 mAh et des vitesses de charge de 100 W en filaire et 50 W en sans fil.

Le OnePlus 13 propose lui aussi un triple capteur arrière 50MP+50MP+50MP, ce qui correspond à ce qui est annoncé pour le OnePlus 15. Toutefois, OnePlus pourrait avoir revu les capteurs eux-mêmes, sans nécessairement modifier la résolution.

En parallèle, de nouveaux visuels du OnePlus 15 ont été diffusés, montrant l’appareil dans différents contextes de vie quotidienne. Le smartphone apparaît dans le coloris “Sand Storm”, déjà aperçu sur les réseaux sociaux officiels de la marque.