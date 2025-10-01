OnePlus 15 s’apprête à conquérir le monde avec un design inédit

OnePlus a confirmé que le OnePlus 15 sera lancé à l’international

Le constructeur chinois a également dévoilé une nouvelle version baptisée Sand Storm, avec un nouveau matériau utilisé pour le cadre

Le smartphone devrait sortir d’abord en Chine, avant d’arriver sur les autres marchés

OnePlus a confirmé que le tout nouveau OnePlus 15, récemment dévoilé, fera l’objet d’un lancement mondial et arborera un design inédit avec une nouvelle déclinaison nommée Sand Storm.

La marque a présenté une version noire du téléphone lors d’un récent événement Qualcomm en Chine, mais c’est la première fois qu’une variante Sand Storm est évoquée. Selon OnePlus, il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle couleur, mais d’un traitement spécifique du cadre et du bloc photo avec la technologie d’oxydation micro-arc (MAO).

Ce procédé forme une couche d’oxyde cristallin sur des métaux comme l’aluminium ou le titane, ce qui permettrait une meilleure résistance à l’usure. D’après OnePlus, ce revêtement serait 3,4 fois plus dur qu’un cadre intermédiaire en aluminium et 1,3 fois plus dur qu’un cadre intermédiaire en titane.

Le panneau arrière du smartphone serait quant à lui fabriqué en fibre de verre, un matériau de plus en plus prisé pour sa légèreté et sa solidité. Il n’a pas encore été précisé si ces choix de matériaux concerneront l’ensemble des modèles OnePlus 15 ou uniquement la version Sand Storm.

Fidèle à son nom, cette édition Sand Storm se présente dans un beige sable élégant. Même si le design global n’a pas suscité l’enthousiasme général, cette teinte subtile rencontre un certain succès.

Bien que OnePlus annonce un lancement à l’échelle mondiale, tout porte à croire que la commercialisation débutera d’abord sur le marché chinois, comme ce fut le cas pour les générations précédentes.

Le OnePlus 13 actuel est considéré comme le meilleur smartphone Android disponible à ce jour (et naturellement comme le meilleur modèle de la marque). Ses performances rapides, la qualité de ses caméras et son autonomie impressionnante lui ont permis de se hisser en tête des classements lors de son lancement international au début de l’année 2025.

Le OnePlus 15 a donc une barre placée très haut. Les spécifications complètes n’ont pas encore été dévoilées, mais il est déjà acquis que le téléphone embarquera la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de nouvelle génération, ainsi que le nouveau moteur de traitement d’image DetailMax développé par OnePlus.