Premières vraies images du OnePlus 15 : la déception se profile

Deux photos censées représenter le OnePlus 15 ont fait surface

Elles montrent un bloc photo repensé, très différent de celui du OnePlus 13

Le smartphone apparaît également dans deux coloris – blanc et rose

Depuis quelque temps déjà, des rumeurs évoquent un nouveau design pour le OnePlus 15, et les derniers visuels semblent désormais confirmer les détails de ce changement, avec des photos supposées du smartphone qui ont été partagées en ligne.

Premièrement, un compte Weibo lié à la ligue e-sport Peace Elite League (PEL), relayé par Phone Arena, a publié une image où des joueurs examinent un téléphone OnePlus, avec une légende incitant les spectateurs à deviner de quel modèle il s’agit.

Le modèle n’est pas nommé, mais l’appareil ne correspond à aucun téléphone OnePlus actuellement commercialisé. Il pourrait donc bien s’agir du OnePlus 15.

Cela ressemble fortement à un teasing officiel en partenariat avec la PEL. En parallèle, le compte @OnePlusClub a publié une autre image du smartphone sur X. L’origine exacte de cette seconde photo reste floue, tout comme la question de savoir s’il s’agit d’une fuite ou d’un teasing volontaire. Toutefois, il semble bien que ce soit le même appareil.

Another look at OnePlus 15 real machine pic.twitter.com/a1BWtPgue8September 21, 2025

Un design plus conventionnel

Il semble donc assez clair qu’il s’agit du OnePlus 15, ce qui pourrait décevoir certains, car le smartphone abandonnerait le bloc photo circulaire distinctif du OnePlus 13 – un design que notre test du OnePlus 13 qualifiait de « magnifique » – au profit d’un bloc photo carré bien plus conventionnel.

À l’intérieur de ce bloc, les capteurs sont organisés de manière un peu inhabituelle : deux objectifs réunis dans une forme oblongue noire, un autre isolé, et ce qui semble être un flash cerclé de noir.

Malgré cette disposition originale, le design ne brille pas forcément par son esthétique, ni même par son originalité, puisqu’il rappelle quelque peu celui du Pixel 10 Pro Fold – ou encore du OnePlus 13T, qui adopte également un style similaire.

À part cela, peu de détails sont visibles. Seule la face arrière de l’appareil apparaît, avec une finition plutôt sobre, dans deux versions colorées : blanche et rose.

Une présentation complète du OnePlus 15 pourrait néanmoins arriver bientôt, son lancement étant attendu pour le mois d’octobre – probablement en Chine dans un premier temps, avant une sortie mondiale ultérieure.