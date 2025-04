Un iPhone 17 Pro en bleu ciel ? Rien n’est encore sûr

Si les caractéristiques techniques probables de l’iPhone 17 Pro sont déjà bien connues, les coloris de ce modèle et de l’iPhone 17 Pro Max restent plus incertains. Un nouveau candidat vient toutefois d’émerger : le bleu ciel serait actuellement envisagé par Apple.

L’information provient du leaker Majin Bu, relayé par Apple Insider, qui indique que, selon des « sources proches de la chaîne d’approvisionnement », plusieurs coloris sont en cours d’étude, avec une préférence pour le bleu ciel.

Bien entendu, ces modèles seront disponibles en plusieurs couleurs, mais Apple n’a remplacé qu’une seule teinte entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 16 Pro. Il est donc possible qu’un changement similaire soit prévu pour l’iPhone 17 Pro.

