iPhone 17 : une amélioration d'écran très attendue pourrait lui échapper, au grand dam des fans

La série iPhone 17 serait finalement privée d'un revêtement anti-reflets et résistant aux rayures annoncé précédemment

L’application du traitement aurait pris trop de temps pour la production des millions d’iPhone

Par ailleurs, la série iPhone 17 serait toujours prévue pour un lancement en septembre

Parmi les premières rumeurs concernant l’iPhone 17, certaines annonçaient l’arrivée d’un revêtement d’écran anti-reflets et résistant aux rayures. Désormais, il semble que cela ne sera finalement pas le cas.

D’après une source "disposant d’informations fiables" relayée par MacRumors, Apple prévoyait bien d’intégrer ce traitement aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Cependant, l’application du revêtement sur les millions d’appareils en production aurait pris trop de temps, poussant la marque à abandonner ce projet – du moins pour cette année.

MacRumors ne précise pas si Apple a opté pour un revêtement plus simple, un écran à texture nano (actuellement utilisé sur certains iPad et Mac pour réduire les reflets), ou si l’écran des iPhone 17 sera similaire à celui des modèles actuels en termes de traitement anti-reflets.

L'iPhone 16 Plus est très sensible aux reflets (Image credit: Future)

Un grand manque

Même s’il convient de prendre cette information avec précaution, elle semble crédible, notamment car plus aucune mention de ce revêtement n’avait été faite depuis un certain temps. Une déception, car cette nouveauté représentait une amélioration importante pour les iPhone.

Réduire les reflets et l’éblouissement aurait permis de rendre les couleurs plus fidèles et moins ternes sous une forte lumière. La résistance accrue aux rayures aurait également renforcé la durabilité des écrans.

Sans surprise, les fans d’Apple n’ont pas bien accueilli la nouvelle. Sur Reddit, de nombreux commentaires regrettent ce choix, évoquant notamment un « vrai retard » ou encore l’envie de « passer chez Samsung », en référence au Galaxy S25 Ultra qui, lui, bénéficie bien d'un revêtement anti-reflets.

Malgré tout, quelques nouvelles positives concernant l’iPhone 17 sont à signaler. Selon un rapport payant de DigiTimes, relayé par BGR, Apple aurait finalisé la phase de validation technique (EVT) pour au moins un modèle d’iPhone 17. Si cette information se confirme et que rien ne vient perturber le calendrier, la série iPhone 17 devrait bien être lancée en septembre.