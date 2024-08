Le lancement du Google Pixel 9 montre que la RAM devient le nouvel enjeu clé des smartphones

Comme lors de l'événement de lancement du Samsung Galaxy S24, la présentation du Google Pixel 9 a autant mis en avant les nouvelles fonctionnalités logicielles que les innovations matérielles. Bien sûr, Google a dévoilé pas moins de sept nouveaux appareils (dont quatre nouveaux téléphones) dans son siège de Mountain View, en Californie. Cependant, une grande partie de l'événement a été dédiée aux fonctionnalités de Google Gemini, qui seront intégrées dans ces appareils, plutôt qu'aux caméras, écrans ou batteries de ces derniers.

Il est certain qu'Apple placera également l'intelligence artificielle au cœur de son prochain lancement de l'iPhone 16, avec des améliorations supposées des boutons et des batteries qui passeront probablement au second plan face à un Siri plus intelligent et à d'autres outils d'IA générative. Aujourd'hui, les logiciels dominent clairement la scène – du moins en ce qui concerne la manière dont les meilleurs smartphones sont commercialisés. Mais cela ne signifie pas que le matériel n'a plus d'importance.

Les smartphones axés sur l'IA nécessitent une immense puissance de traitement (comprenez : des chipsets performants) et une capacité de RAM suffisante pour gérer simultanément plusieurs fonctionnalités logicielles gourmandes en énergie. Google n'a jamais réussi à équiper ses meilleurs téléphones Pixel de chipsets surpassant ceux de l'iPhone, mais il a au moins préparé l'avenir avec les Google Pixel 9 Pro et Google Pixel 9 Pro XL, en les dotant d'une impressionnante mémoire RAM de 16 Go.

Une telle capacité de RAM devrait garantir que ces deux téléphones pourront gérer les fonctionnalités d'IA exigeantes que Google leur réservera à l'avenir, établissant ainsi une nouvelle référence pour les autres fabricants de mobiles.

Le Pixel 9 Pro sera lancé le 4 septembre avec 16 Go de RAM (Image credit: Google)

Comme l'a noté Philip Berne, responsable des smartphones chez TechRadar aux États-Unis, dans son test pratique du Google Pixel 9 Pro : « 16 Go de RAM, c'est une quantité énorme de mémoire pour un appareil mobile. Le téléphone le plus puissant de Samsung, le Galaxy S24 Ultra, ne dispose que de 12 Go de RAM, et il fallait acheter un téléphone de gaming comme l'Asus ROG Phone 8 Pro pour obtenir 16 Go ou plus avant l'arrivée du Pixel 9 Pro.

Notre hypothèse est que cette quantité de RAM n'est pas pour aujourd'hui, mais pour ce qui est à venir. Nous avons toujours été très sceptiques quant à la durée de vie des Pixel actuels, comme le Pixel 8, face aux sept années de mises à jour que Google promet […] mais ajouter plus de RAM que nécessaire au lancement est une façon de s'assurer que le Pixel 9 Pro dispose de la marge nécessaire pour accueillir les innovations en matière d'IA qui arriveront dans le futur. »

Il est donc désormais évident que la RAM est probablement la caractéristique la plus importante à prendre en compte lors de l'achat d'un nouveau téléphone. Les chipsets puissants sont certainement un avantage, mais ils ne sont plus l'élément crucial.

Apple Intelligence sera limité aux iPhones équipés de 8 Go de RAM (Image credit: Apple)

Après tout, ce n'est pas pour rien qu'Apple limite les fonctionnalités d'Apple Intelligence aux iPhones équipés de 8 Go de RAM - à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne s'agit que de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max - et l'on pense que même 8 Go ne suffiraient pas à tirer le meilleur parti du grand modèle de langage (LLM) d'Apple.

Google ne fait pas de telles concessions et, tandis que nous attendons avec impatience l'iPhone 16 Pro, inévitablement doté d'une intelligence artificielle, Apple a du pain sur la planche pour espérer mettre fin à la domination de Google dans les meilleurs téléphones dotés d'une intelligence artificielle.

