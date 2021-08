Quelle est la série Marvel la plus appréciée des fans ? La réponse pourrait vous surprendre

Disney+ compte aujourd’hui dans son catalogue trois épisodes de Marvel’s What If... ?, sa série d'anthologie animée. Bien qu’en surface, cette production puisse sembler mineure par rapport aux autres productions sérielles ayant introduit la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU), les fans s’avèrent définitivement conquis par cette nouvelle proposition.

C'est du moins ce que révèle le service de centralisation des vidéos à la demande Reelgood - qui compte deux millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis et qui a évalué chaque série Marvel en fonction du pourcentage de visionnage des 100 séries les plus regardées sur sa plateforme. Reelgood a comparé plus pertinemment la popularité de chaque premier épisode des séries Marvel en cours.

Selon ce comparatif, la série Marvel ayant collecté le plus de "parts", parmi les 100 séries les plus regardées aux États-Unis, est en fait Loki. Elle a obtenu 9,2% des suffrages, ce qui peut paraître logique puisqu'elle a été la première à inaugurer le modèle de diffusion du mercredi de Disney+. Aujourd’hui adopté par la plupart des nouveaux programmes originaux du diffuseur.

WandaVision est le suivant, avec 7,6% de suffrages. Étonnamment, What If... ? vient ensuite avec 6,9% de parts de marché, devançant Falcon et le Soldat de l’Hiver et ses 5,4%. A noter toutefois que cette étude est réalisée en saison estivale, une période réputée calme pour la télévision américaine et qui, naturellement, ne profite pas à la série animée - tandis que Falcon et le Soldat de l’Hiver est apparu en mars, un mois à l’audimat plus chargé.

Marvel’s What If… ? est donc loin de constituer une note de bas de page pour Disney. Pas étonnant qu'une seconde saison soit déjà commandée pour 2022.

L’animation 2D prend le pouvoir

Cet été est celui de l’animation pour la franchise Marvel comme pour celle de Star Wars. What If... ? et le prochain Star Wars: Visions entretiennent l’intérêt pour ces grandes sagas avant les sorties live attendues en fin d’année.

En fin de compte, la stratégie de Disney consistant à lancer des contenus Star Wars et Marvel ne fonctionnera à terme que si la firme de Mickey réussit à proposer des fictions variées. A l’instar de Netflix qui connaît un succès populaire certain avec la production de séries animées 2D (Castlevania et Les Maîtres de l’Univers : Révélation), cette stratégie est en passe de s’étoffer sur Disney+.

Après What If... ?, le prochain grand show Marvel sera Hawkeye - qui devrait débarquer en novembre sur Disney+. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, quant à lui, sort la semaine prochaine dans les cinémas du monde entier.