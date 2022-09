Les widgets plein écran arrivent sur Windows 11

Vous allez pouvoir profiter pleinement de vos widgets Windows 11, si l’on en croit la dernière mise à jour anticipée disponible en téléchargement via le programme Windows Insider.

Si vous êtes membre de celui-ci, rendez-vous sur le canal Dev et vous pourrez installer la build 25201 (opens in new tab) qui vous permettra de visualiser les différents widgets accessibles en mode plein écran.



Les widgets sont à la mode actuellement. Côté mobiles, Google et Apple ont récemment optimisé leurs interfaces pour que vous puissiez gérer toutes les informations qui vous sont utiles au quotidien, en un seul coup d'œil. Par exemple, la série iPhone 14 les présente comme une nouvelle fonction d’habillage de l'écran verrouillé. Sur les ordinateurs de bureau en revanche, leur potentiel demeure inexploité.



C'est très probablement la raison pour laquelle les widgets ont été mis à niveau sous Windows 11. Non seulement pour griller la politesse à Apple et macOS, mais aussi pour instaurer une navigation aussi simplifiée sur PC et PC portables qu’elle ne l’est aujourd’hui sur smartphone.

La revanche des widgets

Les widgets Windows existent depuis Windows Vista, où ils étaient appelés "gadgets". Lents, verrouillés sur le côté droit, et plantant constamment sur ordinateur portable, ils n’avaient pratiquement aucune utilité. Tout naturellement donc, ils ont été abandonnés par Microsoft après l'arrivée de Windows 8.

Avance rapide jusqu'à Windows 11 et la prochaine mise à jour majeure de l’OS : les widgets font leur retour. Il est révélateur que Microsoft travaille déjà à l'amélioration du fonctionnement et de l'apparence de ces derniers. Le lancement de macOS Ventura, prévu en octobre, n'apportant aucune amélioration aux widgets Mac, c'est l'occasion pour Microsoft de définir une norme claire et premium sur PC.

Cette vue élargie pousse complètement cette optique nouvelle. Et elle pourrait trouver un véritable soutien auprès des joueurs PC, qui seront ravis des améliorations apportées au widget Game Pass leur permettant de naviguer plus facilement au milieu des derniers titres disponibles du catalogue.

Certes, il est possible que cette fonctionnalité soit reportée à une mise à jour ultérieure, mais il est encourageant de constater déjà des progrès accomplis. Et la volonté de Microsoft de porter les widgets comme un atout phare de Windows 11.