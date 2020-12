iPad Mini 6 : date de sortie, prix, actualités et fuites

Des rumeurs, de plus en plus rapprochées, laissent entendre qu'un nouvel iPad Mini débarquera au début de l’année 2021. Il s’agira de la sixième génération de tablettes à petit format d'Apple.

L'iPad Mini est le plus réduit des modèles de tablettes Apple, avec des tailles d'écran inférieures à celles des iPads d'entrée de gamme. Il est spécifiquement conçu pour les utilisateurs qui recherchent un « téléphone plus large qu’une phablette », sans devoir s’encombrer d’un énorme écran 12,9 pouces (que l’on retrouve sur les iPads Pro). Ces mêmes utilisateurs exigeants souhaiteront en revanche bénéficier d'une grande puissance de traitement et d'autres fonctionnalités premium caractéristiques d'iPadOS.

Cette série d’iPads spécifique prête généralement à confusion. Il est impossible de la catégoriser parmi les iPads 10.2 abordables, les iPads Air de milieu de gamme ou les iPads Pro haut de gamme. La taille de l'iPad Mini est souvent trompeuse sur le prix final exposé, car c’est la qualité de ses spécifications qui est propulsée à chaque nouvelle génération. Néanmoins, vous n’envisagerez probablement pas le futur iPad Mini 6 si vous possédez déjà un smartphone presque aussi grand, comme l'iPhone 12 Pro Max.

Nous ne savons que très peu de choses sur le prochain iPad Mini 6. Quelques fuites se sont déjà répandues sur Twitter, mais aucune n’a encore été officialisée par Apple. Nous avons dressé ci-dessous la liste des spéculations autour de l’appareil mobile iPadOS, ainsi que ce que nous aimerions y explorer en 2021.

L’iPad Mini 6 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain iPad petit format d'Apple

Quand sortira-t-il ? Probablement début 2021

Combien coûtera-t-il ? Comme son prédécesseur, son prix de départ devrait être de 459 €

Nous n'avons collecté qu’une seule information fiable liée à la fenêtre de lancement des prochains modèles iPad Mini. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, ces derniers seraient disponibles à la vente au cours du premier semestre 2021. Sans en donner le nom, il a dévoilé la production d’une nouvelle tablette Apple de 8,5 pouces - difficile d’imaginer une autre série que celle de l’iPad Mini avec une telle taille d’écran.

En ce qui concerne le prix, rien n'a été divulgué jusqu'à présent. Bien qu'un rapport discret du site chinois MyDrivers indique que l'iPad Mini pourrait se révéler plus onéreux que l'iPad 10.2 de 2020, dont la configuration de base est vendue à 389 €.

L'iPad Mini 5, toujours commercialisé sur la boutique Apple, coûte entre 459 et 769 €, en fonction de sa connectivité (Wi-Fi ou cellulaire) et de ses différentes capacités de stockage (64 et 256 Go). Il faut clairement s’attendre à ce que l’iPad Mini 6 calque les prix de son prédécesseur.

Caractéristiques techniques de l'iPad Mini 6

Les deux sources d’informations citées ci-dessus nous ont aussi donné des éléments déterminants sur la configuration du futur iPad Mini. Celui-ci disposerait ainsi d’un port USB-C, au même titre que l’iPad Pro 2020. Si l’insertion de la puce A13 Bionic (présente au cœur de l’iPhone 11) a longtemps été envisagée, il semblerait qu’une mise à niveau vers la puce A14 Bionic - propre aux ultimes iPhone 12 - soit davantage à l’ordre du jour.

Un scoop que nous devons à un autre leaker scrutant l’ensemble des innovations Apple : 0-0-0. Comme ses pairs, il mise de même sur l’adoption d’un écran Liquid Retina de 8,5 pouces. C’est une belle marque de progression si l’on se remémore l’iPad Mini de 2019, fort d’un écran de 7,9 pouces.

Parmi les autres spécifications phares, citons 4 Go de RAM, deux batteries complémentaires, le même module photo que l’iPad Air 4 (un capteur de 12 Mpx à l’arrière et de 7 Mpx à l’avant) et la prise en charge de l’Apple Pencil de 2e génération.

iPad Mini 6 : ce que nous voulons voir

Voici les principaux atouts que nous aimerions découvrir au sein de l'iPad Mini 6, inspirés directement de nos expériences avec son prédécesseur, ainsi que des changements survenus cette année sur le reste des tablettes Apple.

Un prix plus bas

La gamme iPad Mini est déroutante dans la mesure où elle est plus compacte que celle des iPads 10.2 et pourtant plus chère. Une différence de coût qui s’explique par la présence de composants plus puissants. Néanmoins la taille d’écran peut dérouter le consommateur qui s’estime lésé en comparaison de la tablette d’entrée de gamme plus large. Il convient à Apple de redessiner son tableau des prix avec moins d’écart entre les modèles iPad et iPad Mini.

Une prise jack de 3,5 mm

Jusqu'à présent, tous les modèles d'iPad Mini ont inclus une prise jack de 3,5 mm, afin d’y brancher votre casque audio ou vos écouteurs filaires. Mais avec Apple, nous tenons ici un élément qui n’est pas gravé dans la roche. Nous aimerions cependant que l'iPad Mini 6 conserve sa prise audio pour simplifier l’écoute musicale des utilisateurs, mais aussi pour leur permettre d’avoir une entrée audio qualitative - pour enregistrer des morceaux musicaux par exemple.

Un cadre réduit

Les iPads Mini existants, ainsi que les iPads Air et les iPads d'entrée de gamme, composent aujourd’hui avec un design plutôt obsolète et un cadre beaucoup trop épais pour l’époque. Les iPhones ont gagné en grâce et en légèreté, il est temps d’en faire de même pour les tablettes d’Apple. Un iPad Mini avec une conception « tout écran » pourrait séduire de nouveaux publics - et c’est tout ce que l’on souhaite à cette sixième génération.

Compatibilité avec l’Apple Pencil 2

L'iPad Mini 5 est compatible avec le premier Apple Pencil, mais c'est un stylet qui divise, compte tenu de sa gamme limitée de fonctions et de son chargement irritant (il faut le brancher physiquement sur la tablette de manière à ce qu'il dépasse légèrement le sommet de l’écran). Nous aimerions que l'iPad Mini 5, et d'ailleurs toutes les tablettes d'Apple, se tournent cers l'Apple Pencil 2 bien plus ergonomique et qui se clipse magnétiquement sur la tablette. La simplicité même.

Pas de capteur LiDAR

Les nouveaux iPads Pro de 2020 sont équipés d'un capteur LiDAR, tout comme les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Celui-ci vous permet d’utiliser des applications en réalité augmentée plus aisément. Reste que la réalité augmentée est un marché de niche, zapper ce capteur dans la conception globale reviendrait à optimiser efficacement le coût de production de l’iPad Mini 6. Et donc sa facture finale.