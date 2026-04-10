L’iPad devient-il un Mac comme les autres ? Cette nouveauté pose question

iPadOS 26.4 intègre une nouvelle fonctionnalité qui aide les utilisateurs à retrouver des fenêtres d’applications masquées

Elle ajoute un élément supplémentaire inspiré du Mac au système d’exploitation de la tablette

Mais cette « macisation » de l’iPad pourrait engendrer une confusion inutile

Ces dernières années, Apple a toujours refusé d’affirmer qu’une fusion entre l’iPad et le Mac était en cours, tout en accentuant progressivement les similitudes entre iPadOS et macOS. Avec le lancement d’iPadOS 26.4 en mars, ce rapprochement s’est encore renforcé. Mais cela pourrait brouiller un peu trop les frontières — au risque de désorienter les utilisateurs.

En l’occurrence, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité d’iPadOS 26.4 qui facilite la localisation des fenêtres ouvertes. La version initiale d’iPadOS 26 permettait déjà d’ouvrir plusieurs fenêtres d’applications sur l’iPad, mais il devenait difficile de s’y retrouver lorsqu’un grand nombre était actif. Avec iPadOS 26.4, ce problème est désormais résolu.

Désormais, une petite fenêtre contextuelle apparaît au-dessus de l’icône d’une application si plusieurs fenêtres sont ouvertes. Elle affiche « X fenêtres masquées » (X correspondant au nombre de fenêtres) ainsi que « Afficher toutes les fenêtres ». Il suffit de cliquer sur cette notification pour que toutes les fenêtres existantes de l’application s’affichent à l’écran. Une méthode rapide et pratique pour garder le contrôle sur ses fenêtres tout au long de la journée.

Il s’agit clairement d’une fonctionnalité destinée aux utilisateurs avancés de l’iPad plutôt qu’au grand public, la majorité des utilisateurs n’ouvrant probablement pas plus d’une fenêtre d’application à la fois, encore moins au point d’en perdre la trace. Malgré son utilité, cette évolution pourrait accentuer la confusion entre les différents appareils Apple.

Le dilemme du MacBook Neo

(Image credit: Jacob Krol/Future)

La prise en charge de plusieurs fenêtres constitue indéniablement une fonctionnalité inspirée du monde desktop et rapproche davantage l’iPad des meilleurs Mac d’Apple que d’une simple tablette. Associée à une souris et un clavier compatibles, la tablette peut facilement se transformer en ordinateur portable, avec certaines limites.

Il y a quelques années, cela avait du sens : l’iPad pouvait représenter une alternative abordable à un ordinateur portable pour ceux qui ne souhaitaient pas dépenser 999 € ou plus pour un MacBook. Mais avec le lancement du MacBook Neo, la situation a évolué.

Désormais, pour 699 €, il est possible d’obtenir un véritable ordinateur portable offrant des performances remarquables pour son prix. Dans ce contexte, quel est l’intérêt d’un iPad capable d’endosser le rôle d’un MacBook ? La seule raison évidente reste l’attrait pour le format tablette.

Cela n’enlève rien au fait qu’Apple continue de rendre ses iPad de plus en plus proches des Mac, alors qu’une alternative pertinente et plus abordable existe désormais avec le MacBook Neo. Pour un appareil d’entrée de gamme, le choix se pose désormais entre le MacBook Neo et l’iPad, ce qui peut sembler inutilement déroutant. Faut-il choisir un iPad ou un MacBook Neo ? La question risque de se poser de plus en plus souvent.

Manifestement, cette situation ne semble pas inquiéter Apple. Comme le montre la mise à jour iPadOS 26.4, l’entreprise poursuit l’intégration de fonctionnalités inspirées du Mac sur ses iPad, même après la présentation du MacBook Neo — et tout en niant toute fusion entre les deux systèmes. Ce chevauchement déroutant semble donc appelé à perdurer.