La Pixel Watch 4 de Google dévoilée dans une fuite majeure à quelques semaines du lancement

Un leaker bien connu vient de révéler des informations clés sur la Pixel Watch 4 de Google

La nouvelle montre connectée doit être présentée le 20 août

La fuite dévoile de nombreuses améliorations et fonctionnalités inédites

Google prévoit de lancer la Pixel Watch 4 le 20 août, mais cela n’a pas empêché plusieurs fuites de circuler en amont. La dernière en date apporte un lot conséquent de rumeurs sur l’appareil, laissant entrevoir de nombreuses fonctionnalités qui pourraient être confirmées dans les prochaines semaines.

Ces informations proviennent du leaker prolifique Evan Blass, qui les a récemment publiées sur X. Blass y détaille un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités susceptibles d’équiper la future montre connectée de Google, accompagnées de visuels officiels qui pourraient être utilisés lors de la présentation.

Parmi ces caractéristiques, on retrouve les dimensions, les détails de l’écran, l’autonomie et bien plus encore. Selon Blass, la Pixel Watch 4 serait proposée en deux tailles : 41 mm et 45 mm, avec un écran Actua 360 toujours allumé offrant jusqu’à 3 000 nits de luminosité. L’autonomie atteindrait 30 heures pour le modèle 41 mm et 40 heures pour le modèle 45 mm, avec une recharge 25 % plus rapide grâce au Quick Charge Dock par rapport à la charge standard.

Côté capteurs, la montre intégrerait un GPS double fréquence, un électrocardiogramme (ECG), la mesure de la saturation en oxygène du sang, ainsi que la détection de la variabilité de la fréquence cardiaque. Des fonctions de sécurité seraient aussi au programme, comme la détection de chutes graves et de perte de pouls.

Une amélioration notable

(Image credit: Evan Blass)

Les visuels partagés par Blass indiquent que la Pixel Watch 4 proposerait « plus de 40 modes d’entraînement et des statistiques en temps réel », avec en plus des plans de course personnalisés et un suivi en direct. Elle serait également capable de conseiller si l’utilisateur est prêt pour un entraînement intense ou s’il vaut mieux opter pour du repos.

Les nouveautés ne se limiteraient pas au sport et à la santé. Par exemple, l’achat d’un modèle LTE donnerait droit à deux années de données Google Fi Wireless offertes (hors appels).

L’intelligence artificielle Google Gemini serait directement intégrée à la montre et pourrait assister dans de nombreuses situations. Un exemple donné est la création d’une « playlist pour une course à un rythme de 10 minutes par mile ».

Les diapositives de présentation indiquent également qu’il serait possible de « lever le poignet pour obtenir rapidement des réponses de l’assistant IA et une aide personnalisée » ou encore de « poursuivre la conversation grâce à des suggestions de texte IA qui reflètent votre style ». Google prévoirait aussi une compatibilité de Gemini avec des applications tierces pour montres connectées.

Dans l’ensemble, il s’agirait d’une avancée majeure par rapport à la Pixel Watch 3 – à condition que ces informations se vérifient. Mais avec la présentation officielle prévue le 20 août, la confirmation ne devrait plus tarder.