La Galaxy Watch 8 fuite sur eBay avant sa présentation officielle

La Samsung Galaxy Watch 7 a presque un an.

Surprise : la Galaxy Watch 8 Classic fait une apparition inattendue sur eBay

L’annonce semble confirmer le nouveau design en forme de “squircle”

Le lancement officiel de la montre est attendu pour juillet

Les fuites sont monnaie courante dans l’univers Tech, mais certaines sortent du lot : comme celle-ci, par exemple, avec une Samsung Galaxy Watch 8 encore non annoncée, repérée récemment en vente sur eBay.

Comme l’a remarqué GSMArena, l’annonce eBay parle d’une Galaxy Watch 8 Classic "jamais sortie", avec le numéro de modèle SM-L505U. Le boîtier affiche une taille de 46 mm, la montre embarque 64 Go de stockage et propose une connectivité LTE intégrée.

En plus des caractéristiques techniques, les photos publiées dans l’annonce semblent confirmer l’adoption d’un design “squircle” — un mélange entre rond et carré — déjà évoqué dans de précédentes rumeurs et proche de celui de la Galaxy Watch Ultra.

Le vendeur ne précise pas comment la montre est arrivée entre ses mains, mais confirme tout de même le retour de la lunette physique rotative. Cette fonctionnalité, présente sur la Galaxy Watch 6 Classic en 2023, avait disparu sur les modèles de l’an passé.

Pas encore fonctionnelle… pour l’instant

L'annonce eBay attire beaucoup d'attention. (Image credit: Future)

L’acheteur actuel de cette Galaxy Watch 8 n’a pas réussi à la faire fonctionner. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la montre n’a pas encore été officiellement lancée — l’application Galaxy Watch aurait donc du mal à l’identifier correctement.

Impossible d’affirmer avec certitude que l’objet est bien ce qu’il prétend être. Mais l’hypothèse d’une fuite précoce de la Galaxy Watch 8 reste plausible. Son dévoilement est attendu pour juillet, aux côtés des Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7.

Pour les plus impatients, au moment d’écrire ces lignes, l’enchère reste ouverte pendant encore quatre jours. L’offre la plus élevée atteint 570 dollars, soit environ 500 euros. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 7 avait été lancée à partir de 399 €.

Si Samsung reconduit sa stratégie de 2023, une Galaxy Watch 8 et une version 8 Classic devraient être lancées le mois prochain, comme le laissent entendre les rumeurs. Il faudra probablement attendre l’année suivante pour voir apparaître la Galaxy Watch Ultra 2.

