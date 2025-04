Galaxy Watch Ultra 2 : un lancement aux côtés du Galaxy Z Fold 7, sans hausse de prix

Selon une nouvelle fuite, la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 pourrait être présentée en juillet 2025, aux côtés des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, sans changement de design ni hausse de prix prévue.

Il est prévu que ces deux smartphones pliants haut de gamme de Samsung soient lancés en juillet de cette année, comme ce fut le cas l'année dernière.

Ce nouveau rapport, relayé par Techmaniacs (via GSMArena), précise que les deux téléphones seraient dévoilés "début juillet", accompagnés de la Galaxy Watch Ultra. Une traduction automatique du site grec indique : "Nous venons d'apprendre que, parallèlement aux téléphones, une nouvelle Galaxy Watch Ultra sera également lancée."

