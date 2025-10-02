L’auteur de Red Dead 2 n’a pas écrit GTA 6 mais en loue le scénario

Le cofondateur de Rockstar Games et scénariste de la saga GTA, Dan Houser, estime que GTA 6 sera "génial", tout en confirmant ne pas avoir participé à son développement

Houser a déclaré : "Ce ne sera pas une histoire que j’ai écrite, ni une galerie de personnages que j’ai créée."

Ce vétéran de l’écriture considère que Red Dead Redemption 2 est "le meilleur projet" sur lequel il a travaillé, et ajoute que "la partie centrale de GTA 5 est incroyable"

Le cofondateur de Rockstar Games et scénariste historique Dan Houser a confirmé ne pas avoir été impliqué dans le développement de Grand Theft Auto 6, tout en estimant que son scénario sera "génial".

Interviewé par IGN lors du Comic Con de Los Angeles, Houser, à l’origine de la quasi-totalité des scénarios des jeux GTA et de Red Dead Redemption 2, a évoqué le prochain opus ainsi que ses anciens travaux chez Rockstar. Il a confirmé qu’il n’avait pris aucune part à sa conception.

"Le fait d’avoir contribué à quelque chose d’une telle ampleur est un immense privilège. Les dix ou onze derniers épisodes, je les ai écrits, alors il est probable que le monde ait eu sa dose de GTA de ma part", a-t-il déclaré.

"Ce ne sera pas une histoire que j’ai écrite ni une galerie de personnages que j’ai conçue. Cela dit, l’expérience s’annonce excitante. Le jeu sera génial, c’est certain."

Parti de Rockstar en 2020 pour fonder Absurd Ventures, Dan Houser est également revenu sur son travail sur Red Dead Redemption 2, qu’il considère comme "le meilleur projet" de sa carrière.

"[C’est] la meilleure illustration de narration en monde ouvert, à la fois cohérente sur le plan thématique, et construite pour emmener le joueur dans un véritable voyage émotionnel", a-t-il affirmé.

Il a aussi évoqué certains moments forts de ses anciens jeux, en déclarant : "J’apprécie particulièrement GTA 4, car nous avons essayé d’y faire évoluer notre manière de raconter les histoires, de façon fondamentale. Et la partie centrale de GTA 5 est incroyable. Une fois les trois personnages bien installés… Ce n’était pas parfait, mais tout s’enchaînait avec une telle fluidité dans cette section. C’était vraiment impressionnant. Et puis, il y a aussi la fin de Red Dead Redemption premier du nom. Ce sont mes séquences préférées."

GTA 6 est attendu pour le 26 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Aucune sortie PC n’est prévue au lancement.