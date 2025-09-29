Les ROG Xbox Ally sont disponibles en précommande, voici leurs prix

Les prix des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X ont été dévoilés

Le ROG Xbox Ally sera proposé à 599,00 €, tandis que le ROG Xbox Ally X s'affichera à 899,00 €

Les précommandes sont désormais ouvertes en amont de la sortie prévue le 16 octobre

Asus Republic of Gamers (ROG) a annoncé les prix de ses nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, avant leur lancement prévu le 16 octobre.

Développés en partenariat avec Xbox, les modèles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X seront respectivement proposés à 599,00 € et 899,00 €.

Les précommandes sont déjà disponibles dans certains marchés.

Précommandes Asus ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X

Asus ROG Xbox Ally: 599 € à asus.com Voici une sélection de liens utiles pour suivre les précommandes de la ROG Xbox Ally. La version standard de cette nouvelle console portable dispose d’un écran de 7 pouces, d’un processeur AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Asus ROG Xbox Ally X: 899 € à asus.com Pour celles et ceux qui souhaitent opter pour la version plus puissante – et plus chère – Asus ROG Xbox Ally X, voici les liens de précommande à surveiller. Cette édition améliorée propose elle aussi un écran de 7 pouces, mais embarque un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le ROG Xbox Ally a été pensé comme la console portable essentielle pour les joueurs occasionnels, avec un processeur AMD Ryzen Z2 A. De son côté, la version haut de gamme se dote du nouveau processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, pensé pour offrir des performances "next-gen" sur les jeux AAA et une meilleure autonomie.

Les deux modèles représentent également des avancées notables par rapport à la précédente génération de ROG Ally, en mettant l’accent sur une expérience plein écran optimisée pour le jeu sur Windows 11.

TechRadar Gaming a eu l’opportunité de prendre en main l’Asus ROG Xbox Ally lors de la Gamescom 2025. Si la possibilité d'accéder à sa bibliothèque Xbox en plus de Steam séduit, "la mise en œuvre reste peu ergonomique" et "les performances sont inégales".

"À ce stade, difficile d’être pleinement convaincu par l’Xbox Ally", écrit le rédacteur matériel Rhys Wood. "Cela dit, un prix plus accessible changerait clairement la donne. Le fait de pouvoir jouer aux meilleurs jeux Xbox Series X en mobilité reste une perspective prometteuse. Et si les prochaines productions Xbox Game Studios – comme Fable, Gears of War: E-Day ou les futurs opus de Halo et Forza – offrent des performances optimisées sur la console, cela pourrait clairement faire pencher la balance."

"Le potentiel est là, mais tout dépendra de la puissance de frappe des futurs jeux Xbox. Si la prochaine génération marque vraiment une rupture, l’Xbox Ally pourrait devenir un compagnon de jeu très convaincant."