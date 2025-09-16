Battlefield 6 promet le mode battle royale le plus redoutable jamais vu

Le mode battle royale de Battlefield 6 est actuellement testé dans Battlefield Labs

Il reprend les éléments centraux de la série comme la destruction tactique

À cela s’ajoute un anneau mortel qui élimine instantanément les joueurs au contact

Le prochain mode battle royale de Battlefield 6 sera disponible cette semaine dans Battlefield Labs afin que les joueurs puissent l’essayer en avant-première et donner leur avis.

Comme l’a confirmé l’éditeur Electronic Arts, ceux qui ont accès à Battlefield Labs pourront tester ce nouveau mode battle royale dès cette semaine.

Selon l’entreprise, l’objectif est d’« intégrer les piliers emblématiques de Battlefield, à savoir le jeu d’équipe basé sur les classes, la destruction tactique et le combat de véhicules, au sein du genre battle royale », en s’appuyant sur de nombreux éléments déjà bien connus de la saga.

Un tout nouveau champ de bataille a été conçu spécialement pour ce mode. Il comporte de nombreux points d’intérêt stratégiques, ainsi que différents types de véhicules permettant de se déplacer rapidement. La destruction tactique jouera également un rôle essentiel, puisqu’elle offrira la possibilité de démolir des parties de bâtiments afin de prendre l’avantage sur les adversaires.

Les joueurs pourront aussi relever des missions pour obtenir un équipement plus puissant et auront la possibilité de ranimer les membres de leur escouade.

À cela s’ajoute « l’anneau le plus mortel » jamais vu dans le genre, qui élimine instantanément toute personne entrant en contact avec lui. Pendant la phase de test, chaque partie réunira 100 joueurs répartis en escouades de quatre.

Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, ainsi que sur PC. Présenté comme « la collaboration de développement communautaire la plus ambitieuse jamais réalisée », Battlefield Labs offre déjà à certains fans triés sur le volet l’opportunité de tester des parties du jeu à venir.