Battlefield 6 promet un retour aux racines sombres de la franchise

Battlefield 6 promet une expérience « brute et réaliste », dans la lignée des premiers volets de la série

Le directeur de l’expérience utilisateur chez Battlefield Studios, Alan Pimm, affirme que l’atmosphère du jeu sera très différente de celle de Battlefield 2042

Le développeur précise également qu’il ne s’agit pas d’une simulation militaire, mais que l’univers possède suffisamment de rugosité pour rester crédible

Selon Electronic Arts, Battlefield 6 sera un jeu de tir militaire moderne inspiré des premiers opus de la saga et pensé comme une expérience « brute et réaliste » pour les joueurs.

Lors d’un entretien accordé à TechRadar Gaming à l’occasion de la présentation du mode multijoueur, Alan Pimm, directeur de l’expérience utilisateur chez Battlefield Studios, a expliqué que le retour à un cadre contemporain après l’univers futuriste de Battlefield 2042 répondait à une attente forte de la communauté.

« Battlefield 3 et 4 ont été nos principales sources d’inspiration », indique-t-il. « Ces jeux s’inscrivaient déjà dans un contexte moderne, celui que les joueurs réclament. Ce n’est pas de l’ultra-futuriste qu’ils veulent, mais les armes d’aujourd’hui. C’est ce qui ressort le plus clairement des retours que nous avons analysés. »

Le développeur insiste sur le fait que le nouveau titre affichera une identité visuelle bien différente de Battlefield 2042, tant sur le plan de la palette de couleurs que de l’atmosphère générale, avec un vrai retour à la rudesse qui a marqué les débuts de la franchise.

(Image credit: EA)

« Il faut se rappeler que la saleté doit être sale. On n’est plus dans un environnement immaculé, aseptisé. Il y a de la poussière, des particules, de la boue… Ce n’est pas un jeu où l’on court avec une cape de super-héros », explique Pimm.

« On incarne un soldat sur le champ de bataille, avec ses coéquipiers, au milieu de la crasse, des débris, des explosions. Tout a été pensé dans ce sens : rendre l’expérience brute. La rendre brute et réaliste. »

« Ce n’est pas une simulation militaire, ce n’est pas notre objectif. Le jeu reste fun, mais il y a juste ce qu’il faut de rugosité pour que tout semble crédible. »

Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Une phase d’accès anticipé est prévue les 7 et 8 août, suivie de deux week-ends de bêta ouverte du 9 au 10 août, puis du 14 au 17 août.