Spar 49% på den bedste VPN i 2020

I disse coronatider, hvor alle arbejder hjemmefra, er en VPN altafgørende for at bibeholde en vis grad af sikkerhed. Den er selvfølgelig også rar at have, hvis du skal omgå geoblokerede streaming-tjenester og andet online indhold. Til dette formål findes der indtil videre ikke noget bedre end ExpressVPN, som da også ligger øverst på vores liste over de bedste VPN-løsninger netop nu. Udover de hurtige hastigheder, robuste sikkerhed og gode døgnbemandede support, er ExpressVPN også en lettilgængelig og super nem løsning at bruge – så du kan både være med hvad enten du er nybegynder eller VPN-veteran.

Køber du et abonnement på ExpressVPN NU, får du ikke kun en rabat på 49% på et 12-måneders abonnement, du får også tre måneder ekstra helt GRATIS. Det er en utrolig god pris og et godt tilbud.

Har du gået og ventet på en god pris på ExpressVPN, er det altså NU du skal slå til.

Exceptionelt godt tilbud fra ExpressVPN:

ExpressVPN | 1 år | $12.95 $6.67 pr. md. & 3 måneder GRATIS

Med hurtige hastigheder, døgnbemandet live chat og den bedste kryptering er ExpressVPN TechRadars favorit-VPN til privatliv og til fjernelse af blokeringer på online indhold. Prøv det selv i dag – du kan få pengene tilbage i 30 dage. Du får en rabat på hele 49%, i forhold til den normale pris, og 15 måneder i stedet for de normale 12 - et rigtig godt tilbud.

Se tilbud

Hvad kan du bruge en VNP til?

En VPN – eller Virtual Private Network – er både utrolig populær og praktisk. Den hjælper dig med at være anonym og sikker på nettet, på grund af sine krypterede tunneller og manglende logging. Så hvis du arbejder hjemme eller bare vil have en sikker forbindelse til banken – er de ideelle.

Dernæst er de meget alsidige, hvilket gør dem lige så attraktive eller måske endda bedre end traditionelle antivirus-programmer. Fordi de lader dig benytte en falsk IP-adresse på din laptop eller telefon (eller sågar din router) betyder det også, at du kan omgå blokerede hjemmesider og tjenester til TV og sport. Mange bruger det desuden til at se deres eget lands bibliotek fra Netflix eller Disney Plus, når de ikke er i hjemlandet.

