Ikke gå glipp av dette knallgode VPN-tilbudet – få 49 % avslag på ExpressVPN

Hvis du har råket på geografiske restriksjoner når du har hatt lyst til å strømme innhold, eller har hatt lyst til å opprettholde personvernet når du har brukt nettet (særlig nå som du bruker mer tid på laptopen og mobilen), så kan en VPN være løsningen.



Akkurat nå er det ingen tvil om at ExpressVPN er vår absolutte favoritt, kremen av kremen, den beste VPN-tilbyderen vi vet om. Samtidig som ytelsen er lynrask, sikkerheten er robust og den døgnåpne brukerstøtten er genuint hjelpsom, er ExpressVPN også veldig enkelt i bruk – så det spiller ingen rolle om man er nybegynner eller veteran i VPN-gamet.



Hvis man velger å abonnere nå får man ikke bare 49 prosent avslag på årsabonnementet, men også tre måneder ekstra bruk, helt gratis. Det er mye valuta for pengene.



Hvis du tenker at ExpressVPN er VPN-tjenesten for deg bør du slå til akkurat nå.

ExpressVPNs eksepsjonelle VPN-kupp:

ExpressVPN | ett år | $12.95 $6.67 per mnd & 3 mnd gratis

Tjenesten har kjappe hastigheter, døgnåpen chat og krypteringen er best i sin klasse. ExpressVPN er offshore-VPN-tjenesten TechRadar stoler aller mest på når det gjelder personvern og å omgå blokkert innhold på verdensbasis. Skaff deg ExpressVPN i dag, og man kan få pengene tilbake om man ikke er fornøyd etter 30 dager, for ikke å snakke om et enormt avslag på 49 prosent av normalpris OG 15 måneders abonnement til prisen av 12 måneder. Fantastisk mye for pengene.

Se tilbud

Hva kan man bruke en VPN-tjeneste til?

VPN-tjenester – Virtual Private Network – er utrolig populære og ekstremt hendige. De gjør at man kan forbli anonym og sikker på nett, dette via deres krypterte tunneler og lovnader om null loggføring. Hvis du eksempelvis jobber hjemmefra i en periode, eller skal laste opp eller ned filer som helst ikke andre bør få fatt på eller ferten av, så er en VPN midt i blinken.



En av tingene som gjør VPN-tjenester så attraktive er at de er allsidige. Det man i praksis gjør er å forandre hvilken IP-adresse du viser utad, og dermed kan man komme seg inn på mang en blokkert nettside, samt TV og strømmetjenester som blokkeres ut i fra hvilket land man befinner seg i. Mange bruker for eksempel VPN-tjenester for å se på Netflix- eller Disney Plus-innhold fra sitt eget land mens de selv er i utlandet.