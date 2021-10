Historiske Danmark: sådan ser du fodboldlandsholdets kommende kampe hvor som helst

Danmarks kvalifikationskampene til næste års fodbold-VM i Qatar startede allerede i foråret, hvor Danmark kom fremragende fra start med tre sejre i de tre første kampe. Israel på udebane (0-2), Moldova på MCH Arena (8-0) og endelig Østrig i Østrig (0-4) blev alle sat eftertrykkeligt på plads, uden at Kasper Schmeichel blev passeret. En ret imponerende indsats – og en optakt til den EM-slutrunde, der var i vente.

Sommeren stod på EURO 2020, europamesterskabet i fodbold, der var blevet udsat et år på pga. coronapandemien. Også her leverede herrelandsholdet fornemme præstationer, hvor vi skulle helt frem til semifinalen og et tyndt straffespark til England, før landsholdsstaben og spillerne kunne gå på velfortjent - og kort - sommerferie.

I efteråret blev VM-kvalifikationskampene genoptaget, og i september fortsatte Danmark den gode stime. Skotland blev sendt hjem fra Parken med to inkasserede mål, Danmark forlod Færøerne med en 1-0 sejr, og Israel fik prygl i Parken: 5-0.

Status er, at med et sikkert forsvar og en prangende offensiv har Danmark vundet seks ud af seks kampe, og landsholdet har en målscore på 22-0. Det er imponerende, det er overbevisende, og det er aldrig set før. Det er historisk flot.

Stillingen UEFA's VM-kvalifikationsgruppe F Gruppe F Kampe Vundne Uafgjort Tabt Målscore Point Danmark 6 6 0 0 22-0 18 Skotland 6 3 2 1 9-5 11 Israel 6 3 1 2 14-11 10 Østrig 6 2 1 3 9-13 7 Færøerne 6 1 1 4 4-14 4 Moldova 6 0 1 5 3-18 1

Moldova - Danmark Dato: Lørdag den 8. oktober Kick-off : Kl. 20.45 Sted: Zimbru Stadium, Chișinău, Moldova Dansk tv-kanal som viser kampen: Kanal 5 Livestream på dansk: discovery+ Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Danmark - Østrig Dato: Tirsdag den 12. oktober Kick-off : Kl. 20.45 (dansk tid) Sted: Parken, København, Danmark Dansk tv-kanal som viser kampen: Kanal 5 Livestream på dansk: discovery+ Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

I de næste to spillerunder, som spilles i løbet af den næste uges tid, venter Moldova på udebane (den 8. oktober), mens Østrig kommer på besøg i et udsolgt Parken (den 12. oktober).

Hvis Danmark vinder begge kampe, er deltagelsen ved VM helt sikret. Men landsholdet vil formentlig kvalificere sig alligevel - hvornår det sker, vil så bare afhænge af de øvrige tilbageværende kampe i gruppen.

Danmark skal spille i alt 10 kvalifikationskampe, så når de to kampe er overstået, mangler der to kampe: den 12. november mod Færøerne og den 15. november på udebane mod Skotland.

Danmark har en utroligt god trup, og den er sammensat af rigtig mange unge spillere, der alle spiller på øverste niveau rundt om i Europa. Ungdommeligheden er krydret med et par erfarne veteraner, og samlet set, er der tale om en meget homogen trup, som landstræner Kasper Hjulmand råder over.

Her kan du læse mere om, hvordan du kan se de to kampe, uanset om du befinder dig i Danmark eller i udlandet.

Sådan ser du Danmarks kvalifikationskampe til fodbold-VM på tv og via livestream

Sådan ser du VM-kvalifikationskampene i Danmark

I Danmark er det SBS Discovery Media, de har rettighederne til at vise herrelandsholdets VM-kvalifikationskampe. SBS er - som navnet antyder - en del af Discovery Communications, der er en verdensomspændende virksomhed.

Det betyder, at i Danmark kan VM-kvalifikationskampene ses på Kanal 5 på almindeligt TV og via streamingtjenesten discovery+ (Dplus).

Hvis du ikke har adgang til Kanal 5 via din tv-pakke, kan du benytte streamingtjenesten discovery+. Her skal du tegne et "Underholdning+Live"-abonnement for at kunne se kvalifikationskampene. Det koster 99,- kr. om måneden.

Sådan ser du kampene på dansk tv, når du er i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle VM-kvalifikationskampene med danske kommentatorer på Kanal 5 eller via discovery+, har du sandsynligvis brug for en VPN. Det kommer bl.a. an på, om du er i et EU-land eller ej.

Det skyldes, at de fleste tv- og streamingtjenester benytter geoblokering, så seere kun har adgang til det indhold, som tjenesterne har rettighederne til at vise, i det land hvor brugeren befinder sig. SBS har fx ikke rettighederne til at vise VM-kvalifikationskampe i USA, så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se Danmarks VM-kvalifikationskampe med danske kommentatorer fra danske streamingtjenester.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du befinder dig i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra Danmark igen.

Om du - uden en VPN-tjeneste - har adgang til din almindelige TV-pakke uden for Danmarks grænser, afhænger af din TV-udbyder.

Hvis du tegner et discoveryplus-abonnement på "Underholdning+Live" (eller "Sport"), burde du uden problemer kunne se discovery+ i hele EU - altså uden en VPN-tjeneste. Hvis du befinder dig uden for EUs grænser, er det desværre ikke muligt at få adgang til discovery+s indhold, da SBS ikke har rettighederne til at vise programmerne uden for EU. Her skal du så benytte en VPN-tjeneste, så det ser ud, som om du er i Danmark.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

Brug en VPN til at streame Danmarks VM-kvalifikationskampe fra hvor som i hele verden