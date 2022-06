UEFA Nations League 2022: Sådan ser du Danmarks kampe hvor som helst

UEFA Nations League blev grundlagt i 2018, og vi går nu ind i den tredje udgave af turneringen.

Denne gang skal Danmark møde Frankrig, Østrig og Kroatien i gruppe A1. Der spilles to kampe mod hvert hold - en på hjemmebane og en på udebane.

På grund af pandemien er kampprogrammet for Nations League blevet komprimeret, og i løbet af juni skal der spilles hele fire kampe på elleve dage. Danmark starter ude mod Frankrig fredag den 3. juni, derefter møder landsholdet Ørtrig på udebane den 6. juni, og endelig får landsholdet hjemmebanefordel i Parken mod Kroatien den 10. juni og Østrig den 13. juni.

Danmarks to første kampe i Nations League Dato: Fredag den 3. juni og mandag den 6. juni Afspark: 20:45 Sted: Stade de France, Paris, Frankrig og Ernst Happel Stadion, Wien, Østrig Sådan ser du Danmarks kampe på tv: TV2 Live stream: TV2Play (opens in new tab) Se hvor som helst i verden: Prøv ExpressVPN 100 % riskfrit (opens in new tab)

(Image credit: Julian Finney/Getty Images)

Så ser du Danmarks kampe i UEFA Nations League

I Danmark er det TV2, som har rettighederne til at vise Danmarks kampe i UEFA Nations League (for herrer).

TV2’s tv-kanaler (TV2, TV2 Sport, TV 2 Sport X) viser også mange af de andre kampe i UEFA Nations League, og de kan streames på TV2 Play (opens in new tab).

For at kunne se Danmarks kampe skal du derfor som minium have adgang til TV2 via antenne eller kabel-tv. Hvis du kun er interesseret i Danmarks kampe (som vises på TV2) koster TV2 Play-abonnementet 49 kr. om måneden. Et abonnement på TV2 Play, som giver dig adgang til alle UEFA Nations League kampene (med danske kommentatorer) koster 189,- kr. om måenden.

Sådan ser du UEFA Nations League, selvom du befinder dig i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle herrelandsholdets kampe i UEFA Nations League med danske kommentatorer på TV2 Play, har du muligvis brug for en VPN. Det afhænger af, hvilket land du konkret befinder dig i, når du forsøger at anvende TV2 Play.

Du kan kun se indhold på TV2 Play i de lande, hvor TV2 har rettighederne til at vise indholdet. Det er derfor ikke alle lande, du kan se TV" Play i. Det skyldes, at TV2 tjekker din IP-adresse, inden du får adgang til at streame tjenestens indhold. Hvis din IP-adresse fx er fra England, så får du ikke adgang. I stedet får du vist en fejlmeddelelse på skærmen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra TV2 Play igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer (opens in new tab).

Husk, at der er masser af fordele ved at bruge en VPN ud over blot at få adgang til streamingtjenester og indhold i Danmark fra udlandet (og indhold i udlandet fra Danmark). En af de største er sikkerhed: Ved hjælp af krypterede tunneler giver VPN dig en robust sikkerhed mod cyberkriminelle og andre, der måtte snage. Dette gør hverdagsopgaver som online shopping og bank meget sikrere, og mange vælger at bruge en VPN af den grund alene.

Danmarks kampprogram i UEFA Nations League

Fredag den 3. juni kl. 20:45: Frankrig - Danmark (Stade de France, Paris, Frankrig)

Mandag den 6. juni kl. 20:45: Østrig - Danmark (Ernst Happel Stadion, Wien, Østrig)

Fredag den 10. juni kl. 20:45: Danmark - Kroatien (Parken, København, Danmark)

Mandag den 13. juni kl. 20:45: Danmark - Østrig (Parken, København, Danmark)

Torsdag den 22. september kl. 20:45: Kroatien - Danmark (Kroatien)

Fredag den 25. september kl. 20:45: Danmark - Frankrig (Parken, København, Danmark)

Grupperne i UEFA Nations League

Gruppe A

Gruppe A1: Frankrig, Danmark, Kroatien, Østrig

Gruppe A2: Spanien, Portugal, Schweiz, Tjekkiet

Gruppe A3: Italien, Tyskland, England, Ungarn

Gruppe A4: Belgien, Holland, Polen, Wales

Gruppe B

Gruppe B1: Ukraine, Skotland, Irland, Armenien

Gruppe B2: Island, Rusland *, Israel, Albanien

Gruppe B3: Bosnien-Hercegovina, Finland, Rumænien, Montenegro

Gruppe B4: Sverige, Norge, Serbien, Slovenien

Gruppe C

Gruppe C1: Tyrkiet, Luxembourg, Litauen, Færøerne

Gruppe C2: Nordirland, Grækenland, Kosovo, Cypern

Gruppe C3: Slovakiet, Hviderusland, Aserbajdsjan, Kasakhstan

Gruppe C4: Bulgarien, Nordmakedonien, Georgien, Gibraltar

Gruppe D

Gruppe D1: Liechtenstein, Moldova, Andorra, Letland

Gruppe D2: Malta, Estland, San Marino

Den danske trup til de kommende kampe i UEFA Nations League

Kasper Schmeichel

Daniel Iversen

Peter Vindahl

Joakim Mæhle

Rasmus Nissen Kristensen

Daniel Wass

Jens Stryger

Andreas Christensen

Joachim Andersen

Victor Nelsson

Jannik Vestergaard

Nicolai Boilesen

Mathias Jensen

Pierre Emile Højbjerg

Thomas Delaney

Christian Nørgaard

Christian Eriksen

Philip Billing

Yussuf Yurary

Kasper Dolberg

Andreas Skov Olsen

Andreas Cornelius

Jonas Wind

Mikkel Damsgaard

Martin Braithwaite

Robert Skov