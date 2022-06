Fodbold EM 2022 – Danmarks trup, kampoversigt, TV-oversigt og sådan streamer du turneringen, uanset hvor du befinder dig

EM i fodbold 2022 afholdes i England og afgøres i juli. Danmark er et af seksten hold, der deltager i turneringen og er blevet trukket i gruppe B sammen med Tyskland, Spanien og Finland.

Premieredatoen for turneringen er den 6. juli, hvor værtslandet England skal møde Østrig. Danmarks EM-premiere er den 8. juli kl. 21.00, hvor holdet møder Tyskland. Finland er modstanderen den 12. juli, mens gruppespillet afsluttes mod Spanien den 16. juli.

Interessen for fodbold på kvindesiden vokser konstant, og billetterne til EM-finalen, som spilles på Wembley Stadium, blev udsolgt på under en time, da billetterne blev frigivet til offentligheden. Tidligere på sæsonen blev der slået flere publikumsrekorder rundt omkring i Europa, blandt andet da over 91.600 mennesker på Camp Nou så Barcelona besejre Wolfsburg i semifinalen i Champions League.

Der er også stor interesse for Danmark. Den 24. juni spiller kvindelandsholdet for første gang nogensinde i Parken, når Brasilien kommer på besøg. Den 29. juni gælder det Norge på landsholdets sædvanlige hjemmebane i Viborg.

Det sidste store mesterskab, der blev spillet på kvindesiden, var under OL i Tokyo 2021, hvor Canada besejrede Sverige i finalen. Sidst EM blev afholdt var i 2017, hvor Danmark tabte til Holland i finalen (4-2).

Danmark er ikke favoritter blandt bookmakerne, det er nemlig Spanien, der får favoritværdigheden blandt bettingselskaberne. Danmark er ret langt fra favortitværdigheden, men man kan altid håbe, at holdet kan overraske. Det er jo set vwd tidligere EM-slutrunder.

I vores guide nedenfor finder du Danmarks trup, kampprogram, tv-program og hvordan du kan se EM i fodbold 2022, uanset hvor du er i verden.

Danmarks trup

Målmænd:

Lene Christensen

Katrine Svane

Laura Worsøe

Forsvarere:

Rikke Sevecke

Simone Boye

Katrine Veje

Stine Ballisager

Luna Gevitz

Midtbanespillere:

Janni Thomsen

Sara Thrige

Sofie Svava

Sara Holmgaard

Karen Holmgaard

Kathrine Kohl

Sofie Junge Pedersen

Sanne Troelsgaard

Sofie Bredgaard

Angribere:

Mille Gejl

Rikke Marie Madsen

Signe Bruun

Pernille Harder

Nadia Nadim

Stine Larsen

Grupper og slutspil

I alt deltager 16 hold fordelt på 4 grupper i EM, nr. 1 og nr. 2 i hver gruppe går videre til kvartfinalerne.

Gruppe A

England

Østrig

Norge

Nordirland

Gruppe B

Tyskland

Danmark

Spanien

Finland

Gruppe C

Holland

Sverige

Schweiz

Portugal

Gruppe D

Frankrig

Italien

Belgien

Island



Kvartssfinaler

1A – 2B (kvartfinale 1)

1B – 2A (kvartfinale 2)

1C – 2D (kvartfinale 3)

1D – 2C (kvartfinale 4)

Semifinaler

Vinder kvartfinale 1 – Vinder kvartfinale 3 (semifinale 1)

Vinder kvartfinale 2 – Vinder kvartfinale 4 (semifinale 2)

Finale

Vinder semifinale 1 – Vinder semifinale 2

Kampoversigt med TV-oplysninger

Hvilken kanal, der sender kampene i kvartfinalerne og semifinalerne i slutspillet afhænger af, hvordan det går for Danmark i gruppespillet. Vi opdaterer oversigten for slutspillet, når gruppespillet er slut.

Onsdag 6. juli

21.00 England-Østrig (DR)

Torsdag 7. juli

21.00 Norge-Nordirland (TV2 Sport)

Fredag 8. juli

18.00 Spanien-Finland (TV2 Sport)

21.00 Tyskland-Danmark (DR)

Lørdag 9. juli

18.00 Portugal-Schweiz (DR)

21.00 Holland-Sverige (TV2 Sport)

Søndag 10. juli

18.00 Belgien-Island (TV2 Sport)

21.00 Frankrig-Italien (DR)

Mandag 11. juli

18.00 Østrig-Nordirland (TV2 Sport)

21.00 England-Norge (TV2 Sport)

Tirsdag 12. juli

18.00 Danmark-Finland (DR)

21.00 Tyskland-Spanien (DR)

Onsdag 13. juli

18.00 Sverige-Schweiz (TV2 Sport)

21.00 Holland-Portugal (DR)

Torsdag 14. juli

18.00 Italien-Island (TV2 Sport)

21.00 Frankrig-Belgien (DR)

Fredag 15. juli

21.00 Nordirland-England (DR)

21.00 Østrig-Norge (DR)

Lørdag 16. juli

21.00 Finland-Tyskland (TV2 Sport)

21.00 Danmark-Spanien (TV2)

Søndag 17. juli

18.00 Schweiz-Holland (TV2 Sport)

18.00 Sverige-Portugal (TV2 Sport)

Mandag 18. juli

21.00 Island-Frankrig (DR)

21.00 Italien-Belgien (DR)

Onsdag 20. juli

21.00 1A-2B (Kvartfinale1)

Torsdag 21. juli

21.00 1B-2A (Kvartfinale 2)

Fredag 22. juli

21.00 1C-2D (Kvartfinale 3)

Lørdag 23. juli

21.00 1D-2C (Kvartfinale 4)

Tirsdag 26. juli

21.00 Vinder kvartfinale 1-Vinder kvartfinale 3 (Semifinale 1)

Onsdag 27. juli

21.00 Vinder kvartfinale 2-Vinder kvartfinale 4 (Semifinale 2)

Søndag 31. juli

18.00 Vinder semifinale 1-Vinder semifinale 2

Hvem har rettighederne til EM i fodbold 2022?

I Danmark har DR og TV2 rettighederne til mesterskabet.

For at streame kampene på TV2 Play skal du have et TV2 Play-abonnementet "Favorit + Sport", der koster 189 kr. om måneden (med reklamer).

De kampe, der vises på DR (og DRTV) kan du se helt gratis.

Du kan streame indhold fra begge udbydere i hele EU, men hvis du befinder dig andre steder i verden, kræves der en god VPN-løsning.

Læs mere om TV2 Play-abonnementet her.

Her finder du DRTV

Sådan ser du EM i fodbold, selvom du er i udlandet

De to selskaber har kun rettighederne til at sende deres sportsudsendelser inden for EU, hvilket betyder, at hvis man befinder sig andre steder i verden, vil udsendelserne ikke kunne ses.

Heldigvis er der en fleksibel løsning omkring det ved at bruge en VPN eller et virtuelt privat netværk. Det er en sort softwareløsning, der giver dig mulighed for at flytte din enhed til et sted efter eget valg, hvilket giver dig mulighed for at rejse verden rundt og stadig deltage i streams fra EM i fodbold. VPN-tjenester er fuldstændig lovlige, meget overkommelige og nemme at bruge.

Tidigere vindere af EM

1984: Sverige

1987: Norge

1989: Vesttyskland

1991: Tyskland

1993: Norge

1995: Tyskland

1997: Tyskland

2001: Tyskland

2005: Tyskland

2009: Tyskland

2013: Tyskland

2017: Holland