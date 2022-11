Fodbold-VM 2022 i Qatar: kampprogram, kamptidspunkter– sådan ser du fodbold-VM, uanset hvor du befinder dig

FIFA VM 2022 spilles i Qatar. For første gang spilles verdens vigtigste fodboldmesterskab om vinteren- Det er også første gang VM spilles i Mellemøsten, og det er sjette gang, Danmark har kvalificeret sig til slutrunden.

Set med danske øjne bliver det utroligt spændende - for det danske landshold har spillet godt i den seneste tid - både godt og overbevisende - og med flere flotte sejre. Senest vandt fodboldlandsholdet 2-0 over Frankrig i Parken, og ved VM skal vi møde franskmændene igen.

Selv for de eneutrale fodboldelskere 8findes der noget sådant) er der meget at se frem til. Qatar har værtsrollen, og i november og december får vi serveret fodbold fra øverste hylde. Dette er også det sidste VM, hvor vi kommer til at nyde fodboldikonerne Neymar, Ronaldo og Messi.

Læs videre for at få svar på alt, hvad du vil vide over om årets største fodboldfest.

FIFA Fodbold-VM 2022 Dato: 20. november - 18. december Værtsnation: Qatar Finalearena: Lusail Iconic Stadion Se FIFA VM 2022 på TV: DR, TV2 Se FIFA VM 2022 på nettet: DRTV (Åbner i nyt vindue), TV2 Play (Åbner i nyt vindue) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åbner i nyt vindue)

DR og TV2 sender i fællesskab fodbold-VM for mænd 2022. Alle kampe bliver sendt enten på DR eller TV2 (samt på DRTV og TV2 Play). Den første semifinaler sendes på TV2 den 13. december, mens den anden semifinale sendes på DR den 14. december. Bronzekampen vises på TV2 den 17. december, og selve finalen sendes den 18. december på DR.

Fordelingen af VM-kampene mellem to to tv-kanaler er sket flere gange nu, og det, at man kan se hele VM på "almindelig" tv, er noget, mange sætter stor pris på.

Overvejer du et nyt tv til at nyde kampene?

Fodbold VM 2022: Gruppespil

Gruppe A

Holland

Ecuador

Senegal

Qatar

Gruppe B

England

USA

Iran

Wales

Gruppe C

Polen

Argentina

Mexico

Saudi Arabien

Gruppe D

Frankrig

Danmark

Tunisien

Australien

Gruppe F

Tyskland

Spanien

Costa Rica

Japan

Gruppe G:

Kroatien

Belgien

Canada

Marokko

Gruppe H

Schweiz

Serbien

Brasilien

Cameroun

Gruppe H

Portugal

Uruguay

Ghana

Sydkorea

(Image credit: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)

Kampprogram og TV-transmissioner



Søndag 20.11. 17:00

Qatar – Ecuador TV 2 Direkte/Play

Mandag 21.11

14:00 England – Iran DR / DRTV

17:00 Senegal – Holland TV 2 Direkte/Play

20:00 USA – Wales TV 2 Direkte/Play

Tirsdag 22.11

11:00 Argentina – Saudi-Arabien DR 1 / DRTV

14:00 Danmark – Tunisien DR / DRTV

17:00 Mexico – Polen DR 1 / DRTV

20:00 Frankrig – Australien TV 2 Direkte/Play

Onsdag 23.11

11:00 Marokko – Kroatien TV 2 Direkte/Play

14:00 Tyskland – Japan DR 1 / DRTV

17:00 Spanien – Costa Rica TV 2 Direkte/Play

20:00 Belgien – Canada DR 1 / DRTV

Torsdag 24.11

11:00 Schweiz – Cameroun TV 2 Direkte/Play

14:00 Uruguay – Sydkorea TV 2 Direkte/Play

17:00 Portugal – Ghana TV 2 Direkte/Play

20:00 Brasilien – Serbien DR 1 / DRTV

Fredag 25.11

11:00 Wales – Iran DR 1 / DRTV

14:00 Qatar – Senegal TV 2 Direkte/Play

17:00 Holland – Ecuador DR 1 / DRTV

20:00 England – USA TV 2 Direkte/Play

Lørdag 26.11

11:00 Tunisien – Australien TV 2 Direkte/Play

14:00 Polen – Saudi Arabien DR 1 / DRTV

17:00 Frankrig – Danmark TV 2 Direkte/Play

20:00 Argentina – Mexico DR 1 / DRTV

Søndag 27.11

11:00 Japan – Costa Rica DR 1 / DRTV

14:00 Belgien – Marokko TV 2 Direkte/Play

17:00 Kroatien – Canada DR 1 / DRTV

20:00 Spanien – Tyskland DR 1 / DRTV

Mandag 28.11

11:00 Cameroun – Serbien DR 1 / DRTV

14:00 Sydkorea – Ghana TV 2 Direkte/Play

17:00 Brasilien – Schweiz DR 1 / DRTV

20:00 Portugal – Uruguay TV 2 Direkte/Play

Tirsdag 29.11

16:00 Ecuador – Senegal TV 2 Direkte/Play

16:00 Holland – Qatar TV 2 Direkte/Play

20:00 Wales – England DR 1 / DRTV

20:00 Iran – USA DR 2 / DRTV

Onsdag 30.11

16:00 Australien – Danmark DR 1 / DRTV

16:00 Tunisien – Frankrig DR 2 / DRTV

20:00 Polen – Argentina TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Saudi Arabien – Mexico TV 2 Direkte / TV 2 Play

Torsdag 1.12

16:00 Kroatien – Belgien TV 2 Direkte / TV 2 Play

16:00 Canada – Marokko TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Japan – Spanien DR 2 / DRTV

20:00 Costa Rica – Tyskland DR 1 / DRTV

Fredag 2.12

16:00 Ghana – Uruguay DR 2 / DRTV

16:00 Sydkorea – Portugal DR 1 / DRTV

20:00 Serben – Schweiz TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Cameroun – Brasilien TV 2 Direkte / TV 2 Play

Lørdag 3.12

1/8-finaler

16:00 1A – 2B TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 1C – 2D DR 1 / DRTV

Søndag 4.12:

16:00 1D – 2C DR 1 / DRTV

20:00 1B – 2A TV 2 Direkte / TV 2 Play

Mandag 5.12:

16:00 1E – 2F TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 1G – 2H DR 1 / DRTV

Tirsdag 6.12

16:00 1F – 2E DR 1 / DRTV

20:00 1H – 2G TV 2 Direkte / TV 2 Play

Fredag 9.12

Kvartfinaler

16:00 DR 1 / DRTV

20:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

Lørdag 10.12:

16:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 DR 1 / DRTV

Tirsdag 13.12

Semifinaler

20:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

Onsdag 14.12

20:00 DR 1 / DRTV

Lørdag 17.12:

Finaler

16:00 Bronzefinale TV 2 Direkte / TV 2 Play

Søndag 18.12



16:00 VM-Finale DR 1 / DRTV

DR og TV2's oversigter over VM-kampene

(Image credit: Buda Mendes/Getty Images)

Hvem har rettighetene til fodbold-VM 2022?

I Danmark deler DR og TV2 rettighederne til VM.

For at streame kampene på TV2 skal du have et abonnement hos udbyderen for at få adgang til indholdet. Kampene, der sendes på DR kan ses gratis både på TV og online (via DRTV.) Du kan streame indholdet fra begge udbydere indenfor EU/EØS-området, men er du et andet sted i verden, skal du have en god VPN -tjeneste til at se de danske udsendelser på DRTV og TV2 Play.

Sådan kan du se fodbold-VM, hvis du er i udlandet

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle VM-kampene med danske kommentatorer på DRTV eller TV2 Play, har du muligvis brug for en VPN. Det afhænger af, hvilket land du konkret befinder dig i, når du forsøger at anvende streamingtjenesterne DRTV eller TV2 Play.

Streaming af VM-kampe på DRTV

For første gang ved en VM-slutrunde bliver det muligt at følge de kampe, som DR sender i en række europæiske lande direkte via DR’s streamingtilbud DRTV (Åbner i nyt vindue). Man blot logge ind på DRTV og bekræfte, at man bor i Danmark, og så kan man streame kampene og hele DR’s dækning i Europa. Desværre har DR ikke en liste over de specifikke lande, hvor dette er muligt, og hvis det fejler, kan du med fordel benytte en VPN.

Streaming af VM-kampe på TV2 Play

Du kan tage dit TV2 Play-abonnement med til alle destinationer indenfor EU, samt Norge. Så hvis du har et TV2 Play-abonnement, har du adgang til alle VM-kampene.

Streaming i lande, hvor adgangen ellers er blokeret

Du kan kun se indhold på DRTV og TV2 Play i de lande, hvor DR og TV2 Play har rettighederne til at vise indholdet. Som beskrevet oven for, er det ikke alle lande, du kan se DRTV og TV2 Play i. Fx har hverken DR eller TV2 Play rettighederne til at vise VM-kampe i USA (det har amerikanske Fox Sports), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se VM-kampe på DRTV-appen eller Viaplay.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DRTV og TV2 Playigen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

(Åbner i nyt vindue) ExpressVPN er verdens bedste VPN (Åbner i nyt vindue)

(Åbner i nyt vindue)TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS (Åbner i nyt vindue), når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage (Åbner i nyt vindue)

Kontroversielle Qatar

At kalde VM i Qatar for kontroversielt er ingen underdrivelse. Inden FIFA VM 2022 har der været rettet en del kritik mod FIFA og værtslandet. Menneskerettighederne i landet er begrænsede, og medierne kontrolleres af staten. Behandlingen af ​​migrantarbejdere er også blevet stærkt kritiseret. Umenneskelige arbejdsforhold for dem, der har skullet bygge stationer, der skal stå klar til november, har man også hørt rigtig meget om. Flere tusinde menneskeliv er gået tabt i løbet af de 10 år, landet har forberedt sig til VM.

Der er også blevet stillet mange spørgsmål om, hvorfor fodboldens største fest skulle arrangeres i et land som Qatar. Strenge love, såsom at kvinder skal have en mandlig "godkendelse" for at gifte sig, og forbud mod homoseksualitet (som kan straffes med op til 7 års fængsel) er grunde nok til, at FIFA burde have tænkt sig om.

Det faktum, at landet blev valgt som vært for VM, har udløst anklager om korruption og uredelighed. Amnesty International (Åbner i nyt vindue) har længe været stærkt kritisk over for Qatars håndtering af menneskerettigheder.

Som du kan se, har denne fodboldfest en eftersmag, men om ikke de fleste er ligeglade, når VM er i gang, er et andet spørgsmål.

VM 2022 Qatar stadioner

Kun 1 ud af 8 stadioner stod klar, da Qatar fik tildelt fodbold-VM 2022. Det var Khalifa International Stadium, som er fra 1976. Ellers er alle de andre arenaer nye - bygget til dette VM.

Lusail Iconic Stadium, Lusail - kapacitet 80.000

Al Bayt Stadium, Al Khor - kapacitet 60.000

Stadium 974, Doha - kapacitet 40.000

Al Thumama Stadium, Doha - kapacitet 40.000

Khalifa International Stadium, Al Rayyan - kapacitet 45.416

Education City Stadium, Al Rayyan - kapacitet 45.350

Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan - kapacitet 44.740

Al Janoub Stadium, Al Wakrah - kapacitet 40.000

Tidligere VM-vindere