Brug en VPN-tjeneste til gratis at streame VM i fodbold 2026.

Stream alle 104 FIFA VM-kampe GRATIS på ITVX & BBC iPlayer (England) / SBS on Demand (Australien)

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Verdensranglistens førende Spanien, Kylian Mbappés Frankrig, Lionel Messis Argentina og Jude Bellinghams England går ind i FIFA-verdensmesterskabet 2026 som favoritter til sommer – en turnering, der nu er så stor, at seerne kommer til at lægge flere timer i det end fodspillerne selv.

Der er planlagt seks kampe på nogle dage, fra de tidlige morgentimer til langt ud på natten, afhængigt af hvor man bor.

Vi kommer også til at se i alt 13 forskellige kampstarttidspunkter, fordi de 16 spillesteder – der strækker sig fra BC Place i Vancouver i nord til Estadio Banorte i Mexico City i syd, fra Levi's Stadium i Santa Clara i vest til Gillette Stadium i Boston i øst – dækker tre lande og fire tidszoner. Temperaturerne vil sandsynligvis også tvinge ændringer i sidste øjeblik.

Ikke alene er turneringen blevet udvidet fra 32 til 48 hold, men de otte bedste tredjebedste hold vil også slutte sig til de to bedste fra hver gruppe i den nye runde med 32 hold. Det betyder, at efter 72 gruppekampe vil kun 16 hold ikke nå videre til knockout-fasen.

I amerikansk tradition bliver det en kæmpe begivenhed. Hvis du er lamslået af den enorme skala, så læs videre for et par tips, der vil gøre oplevelsen lidt mindre skræmmende.

Alle 104 kampe i turneringen kan ses gratis i Storbritannien og Australien. Er du på rejse? En god VPN giver dig adgang til den gratis dækning af FIFA World Cup hvor som helst – og en af vores favoritter, Norton VPN, har en 60-dages pengene-tilbage-garanti.

Kan jeg streame VM i fodbold 2026 gratis? VM i fodbold 2026 vil blive streamet live og gratis i mange lande verden over, og den bedste dækning på engelsk vil være tilgængelig via England og Australien. England: ITVX & BBC iPlayer (alle kampe)

Australien: SBS on Demand (alle kampe) Er du på rejse under VM? Så kan du opleve udfordringer med f.eks. at se VM-fodbold via streaming fra danske udbydere. DR og TV2 giver dig kun adgang, hvis du befinder dig i Danmark. Men med en VPN kan du stadig få adgang - både til de danske udbydere, men også til gratis streaming-tjenester i andre lande. Du kan bruge en VPN til at se alle kampene gratis, som om du var hjemme. Norton VPN er vores førstevalg blandt de forskellige muligheder.

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