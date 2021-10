Se Barcelona - Real Madrid: se El Clasico 2021, uanset hvor du befinder dig i verden

I weekenden byder La Liga på det klassiske opgør mellem de største rivaler i spansk fodbold. Begge mangler muligvis nogle af de store navne fra tidligere, men kampen byder helt sikkert på det sædvanlige niveau af intriger og dramatisk El Clasico-action, vi er kommet til at forvente af denne kamp.

Her kan du læse om, hvor du kan se kampen, uanset hvor du befinder dig i verden.

Barcelona - Real Madrid Dato: Søndag den 24. oktober Kick-off : Kl. 16.15 dansk tid Sted: Camp Nou, Barcelona, Spanien Live stream: TV2 Sport X Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Selvom det er begyndt at gå lidt bedre spillemæssigt for Barcelona, så er det Messi-løse Barcelona en skygge af det tidligere storhold, hvor manager Ronald Koeman, bønfalder fans om at have mere realistiske forventninger. De seneste nederlag i Champions League til Bayern München og Benfica illustrerer, hvor langt holdet er faldet, selvom holdet fik en sejr i det seneste ChamionsLeague opgør.

Den catalanske kriseklub befinder sig i øjeblikket i ukendt farvandmidt i tabellen i La Liga, men er i det mindste været positive nyheder for klubben, der kommer til opgøret med Ansu Fati og en ung yngre Pedri, som begge har underskrevet nye kontrakter. Førstnævnte med en utrolig frikøbsklausul på over 1 milliard euro.

Madrid har måttet navigere i klubbens egen finanskrise, som skyldes klubbens engagement som central aktør i den ombruste europæiske Superliga og et mislykket forsøg på at hente Kylian Mbappé til klubben.

Men bortset fra et pinligt nederlag til de europæiske dværge Sheriff Tiraspol, er Reals problemer ikke helt kommet tl udtryk på banen, og med en sejr i rivalopgøret over deres gamle fjender vil Los Blancos holde trit med Real Sociedad.

Det er en vigtig kamp for begge hold, så læs mere om, hvordan du ser El Clasico, hvor du end er, uanset hvor du er i verden.

Sådan ser du Barcelona - Real Madrid i Danmark

TV2 har rettighederne til at vise kampen i Danmark, og kampen vises på kanalen TV2 Sport X.

For at se kampen skal du derfor købe og have et abonnement på TV2 Play, og det er pakken "Favorit + Sport", som du skal vælge. Den pakke koster enten 169 kr. med reklamer eller 199 kr. uden reklamer.

Desværre har TV2 Play ikke separate pakker, hvis du kun er interesseret i en specifik begivenhed eller sportsgren.

TV2 Play-abonnementet giver dig adgang til alle TV 2s on demand-programmer, fem af TV 2s livekanalerog og film og serier - men vigtigst i denne sammenhæng: TV 2 SPORT og TV 2 SPORT X samt op til 15 ekstra eventkanaler.

Kan man se TV2 Play i udlandet?

Du kan se TV2 Plays indhold, hvis du er i lande inden for EU eller EØS-samarbejdet. Så alt, hvad du skal gøre, er at logge ind på tjenesten som normalt.

På grund af internationale programrettigheder har TV2 Play ikke lov til at sende uden for dette område. Men med en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokeringer, der er etableret af de forskellige streamingwebsteder, og du kan så se TV2 Play, uanset hvor du befinder dig i verden.

Ud over muligheden for at få adgang til streamingindhold hjælper en VPN-tjeneste dig også med at forblive sikker på internettet ved at beskytte dig mod eksterne angreb eller anden overvågning fra fx din internetudbyder. At bruge en VPN-tjeneste er helt lovlig og sikrer din brug af internettet. Du er velkommen til at se på vores liste over de bedste VPN-tjenester lige nu.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

