Premier League-sæsonen 2022/2023: Sådan kan du se alle kampene, uanset hvor du befinder dig

Endnu en spændende sæson venter, nu hvor Premier League-sæsonen 2022/23 går i gang. Efter mange års Man City- og Liverpool-dominans betyder Antonio Contes revolution, at forhåbningerne er store hos Tottenhams tilhængere. For sæbeopera-fans synes Man Utds fremskridt under den nye manager Erik ten Hag at blive et uendeligt drama med eller uden Cristiano Ronaldo, mens Nottingham Forests tilbagevenden til den bedste engelske liga efter 23 år er en glædelig og nostalgisk nyhed.

Her kan du læse mere om, hvordan du kan se Premier League live og se hver 2022/23 EPL-kamp, uanset hvor du er i verden lige nu.

2022/23 Premier League Datoer: 5. august 2022 - 28. maj 2023 Forsvarende mestre: Manchester City TV: 3+, TV 3 Sport, TV 3 Max og See Livestream: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit (opens in new tab)

Det var måske ikke den største overraskelse, da Man City skrev under med målmaskinen Erling Haaland denne sommer, men Pep Guardiola har en lidt underlig track record med nr. 9, og noget kunne tyde på, at spanierens strengt koreograferede fodboldstil måske ikke helt matcher nordmandens styrker. Jürgen Klopps fuld-fart-fremad-taktik ser dog ud til at passe den nye Liverpool-angriber Darwin Núñez som hånd i handske, og uruguayaneren ser ud til at passe smukt sammen med Mohamed Salah.

Chelsea, Tottenham og Arsenal har været på storindkøb denne sommer, men hvor rivalerne fra det nordlige London utvivlsomt har styrket sig med tilføjelserne af henholdsvis Richarlison og Gabriel Jesus, er Thomas Tuchels hold lidt en ukendt størrelse. Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly er begge spillere af høj kvalitet, men tabet af Antonio Rüdiger kan stadig vise sig at være katastrofalt.

Everton og Leeds undgik med nød og næppe nedrykning i sidste sæson, og efter at have solgt nogle af deres bedste spillere, knytter deres håb om overlevelse sig måske til de mangeårige yoyo-hold Fulham og Bournemouth. Steve Cooper leverede en af de største managerpræstationer i mange år ved at rykke Nottingham Forest op til Premier League. De tidligere europæiske mestre står dog over for en uhyggeligt vanskelig kamp for at blive oppe. Nåh ja, husk også lige på den seks uger lange midtsæson pause i forbindelse med VM.

Uanset hvad der sker i løbet af de kommende uger og måneder, sørger vores guide for at holde dig opdateret.

Her kan du læse, hvordan du får en Premier League-livestream i denne sæson og ser hver 2022/23 EPL-kamp online fra hvor som helst på jorden lige nu.

Kampene i 1. spillerunde i Premier League

Fredag, 5. august

21.00 - Crystal Palace vs Arsenal

Lørdag, 6 august

13.30 - Fulham vs Liverpool

15.00 - Bournemouth vs Aston Villa

15.00 - Leeds United vs Wolverhampton Wanderers

15.00 - Newcastle United vs Nottingham Forest

15.00 - Tottenham Hotspur vs Southampton

18.30 - Everton vs Chelsea

Søndag, 7. august

15.00 - Leicester City vs Brentford

15.00 - Manchester United vs Brighton & Hove Albion

17.30 - West Ham United vs Manchester City

Hvem har rettighederne til Premier League i Danmark?

I nogle lande kræver det nærmest en PhD i sportsrettigheder at finde ud af, hvilke kanaler der viser hvilke Premier League-kampe. Det er heldigvis ikke så svært herhjemme. Nent Group har rettighederne til de fleste kampe, som vises på 3+, TV 3 Sport, TV 3 Max og See.

Premier League-kampe kan streames på Viaplay (opens in new tab). Der er også kampe, der vises på YouSees tjeneste See, og endelig er der enkelte kampe på 3+, TV 3 Sport, TV 3 Max.

Som udgangspunkt vises en kamp live på Viaplay ad gangen. Men i nogle runder på kan streamingtjenesten dog vise flere livekampe samtiig.

Kampe, der ikke sendes live kan oftest ses umiddelbart efter kampen er slut, så her gælder det om at undgå livescores og andre nyheder om kampen.

Champions League og Superligaen?

Et Viaplay-abonnement, der giver adgang til Premier League (opens in new tab) koster mere end et almindeligt streamingabonnement. Men for fodboldelskere er det værd at huske på, at de også kan streame kampe fra Champions League og vores egen superliga. Derudover kommer Formel 1, NFL, UFC og meget mere, så det er det helt oplagte valg for sportsfanatikere.

Holdene i Premier League 2022/23

Fulham, Bournemouth og Nottingham Forest har erstattet Burnley, Watford og Norwich i Premier League i denne sæson. Her er alle 20 hold, der spiller i Premier League 2022/23.

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Southampton

Tottenham Hotspur

West Ham United

Wolverhampton Wanderers

Premier League forudsigelser 2022/23

Man City og Liverpool er endt i top to i tre af de seneste fire sæsoner, og det ville være en overraskelse, hvis det ikke igen er tilfældet den 28. maj 2023.

Men i starten af sæsonen ser de fleste af deres største rivaler ud til at være et meget bedre sted, end de var for et år siden. Antonio Conte, hvis Chelsea-hold slog Pep Guardiolas Man City og Jürgen Klopps Liverpool og tog titlen i 2017, har haft en glimrene sæsonoptakt med Tottenham, mens der er håb om, at Gabriel Jesus kan have en transformerende effekt på Artetas Arsenal.

Man Utd er langt væk fra, hvor de gerne vil være, men udnævnelsen af Eric ten Hag er et udtryk for, at sund fornuft endelig er vendt tilbage til Old Trafford.

Chelsea er også et spændende forslag efter Antonio Rüdigers sommerafgang, da han var en af deres bedste forsvarsspillere i meget af sin tid i klubben. Der er øjeblikkeligt pres på Kalidou Koulibaly for at lukke hullet i hjertet af Blues' aldrende baglinje, mens Raheem Sterling er blevet hentet i håbet om, at han kan skabe sammenhæng i den forreste linje, der til trods for alle de millioner, der er blevet brugt på den, aldrig har fungeret under Thomas Tuchel.

West Ham, Leicester og Brighton var tættest på at genere Super League Six i sidste sæson, men selvom den præstation udgjorde fremskridt for både Hammers og Seagulls, var det et stort tilbageskridt for Brendan Rodgers' Foxes, som spillede et godt stykke under deres niveau, omend dels på grund af skader.

Hvis det lykkes Graham Potter at løse Brightons målscoringsproblemer, Patrick Vieira fortsætter sin forbløffende transformation af Crystal Palace, og Thomas Frank fortsætter med at trodse oddsene i Brentford, kan konkurrencen i det område af tabellen være hårdere end nogensinde i denne sæson.

Newcastle, som nu råder over endeløse reserver af kontanter i den saudiarabiske formuefond, er blandt de klubber, der forventer at gå meget bedre tider i møde i denne sæson, ligesom Aston Villa, der har brugt enorme summer under Steven Gerrard.