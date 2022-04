Sådan ser du Liverpool - Villareal i semifinalen i Champions League, uanset hvor du er

Det er nu, vi skal finde ud af, hvilke to hold der går videre til Champions League-finalen, som i denne sæson spilles på Stade de France i Paris.

Unai Emery, cheftræner for Villarreal, er noget af en Europa-specialist. Han har vundet Europa League i alt fire gange, tre sæsoner i træk med Sevilla mellem 2013-2016 og sæsonen 2020-2021 med Villarreal. Han har dog aldrig vundet en Champions League-titel.

Villarreal er heller ikke favoritter til at tage titlen i denne sæson. I stedet forventer de fleste, at Liverpool kvalificerer sig til finalen ganske komfortabelt. Men Jürgen Klopps mænd skal passe på, for Villarreal har været strålende under slutspillet, hvor de har besejret hold som Atalanta, Juventus og Bayern München.

Liverpool – Villarreal Dato: Onsdag den 27. april Afspark: Kl. 21:00 Arena: Etihad Stadium, Manchester Livestream: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Liverpool har chancen for at skrive historie i denne sæson, hvor holdet kan være det første engelske hold til at vinde en kvardrupel. Udover at klubben er i semifinalen i Champions League, er titlen i ligacuppen allerede vundet. Hertil kommer, at holdet også kvalificeret sig til finalen i FA Cuppen, og i Premier League kæmper de hårdt mod Manchester City om mesterskabstitlen.

Vil det tætte kampprogram påvirke holdet fysisk og mentalt i Champions League semifinalen? Jürgen Klopp er ikke kendt for at rotere så meget som for eksempel Pep Guardiola i Manchester City, og nøglespillerne i Liverpool spiller næsten alle kampe.

I kvartfinalen kunne Liverpool dog rotere truppen i det andet møde mod Benfica, efter at holdet havde vundet 3-1 på udebane i Lissabon. På hjemmebane blev cifrene 3-3, og Liverpool avancerede med hele 6-4.

Liverpool er måske storfavoritter, men spørgsmålet er, om Villarreal bliver ved med at bide fra sig? Vi kan garantere, at du ikke vil gå glip af et minut af denne semifinale, så læs videre for at finde ud af, hvordan du ser kampen, uanset hvor du er.

Hvem har rettighederne til at vise Champions League i Danmark?

Viasat har rettighederne til at vise Champions League i Danmark. For at streame kampene i Danmark skal du have et abonnement hos Viaplay for at kunne få adgang til indholdet. Du kan streame indhold fra Viasat i hele EU, men skulle du være andre steder i verden, kræves der en god VPN-løsning for at kunne se udsendelserne.

Læs mere om Viaplay, og køb dit abonnement her

Sådan ser du Champions League, selvom du er i udlandet

Viasat (og dermed Viaplay) har kun rettighederne til at sende sine sportsudsendelser inden for EU, hvilket betyder, at hvis du befinder dig andre steder i verden, kan du ikke se udsendelserne.

Heldigvis er der en fleksibel løsning på dette. Det er at bruge en VPN eller et virtuelt privat netværk. Det er en softwareløsning, der giver dig mulighed for at flytte din enhed til et sted efter eget valg, hvilket giver dig mulighed for at rejse verden rundt og stadig nyde din Champions League-stream. VPN-tjenester er fuldstændig lovlige, meget overkommelige og nemme at bruge.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til alt indholdet på dit Viaplay-abonnement. Det er ret nemt.