Real Madrid – Barcelona live: sådan ser du El Clasico, uanset hvor du er i verden

Søndag spilles det største rivalmøde i spansk fodbold, når Real Madrid får besøg af Barcelona hjemme på Santiago Bernabeu. Mødet er måske ikke så krydret af verdensspillere som tidligere år, men El Clasico er altid en seværdig kamp og et af de største rivalmøder i fodboldeuropa.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du ser kampen på tv og via streaming.

Real Madrid – Barcelona livestream Dato: søndag den 20. marts 2022 Kickoff: kl 21:00 Arena: Santiago Bernabeu, Madrid Dansk TV-kanal som visar kampen: TV2 SPORT X Dansk streamingtjeneste som viser kampen: TV2 SPORT X Livestream in EU/EES: TV2 SPORT X Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Real Madrid har skaffet sig en stor føring i toppen af La Liga, hvor holdet topper tabellen ti point foran Sevilla FC, der ligger nummer to. Yderligere fem point efter finder vi FC Barcelona på tredjepladsen. Med ti runder tilbage tyder alt på, at Real Madrid tager titlen hjem, også selvom de mister point ved søndagens topmøde. "Marengserne" er også klar til kvartfinalerne i Champions League efter at have besejret Paris SG i ottendedelsfinalen.

FC Barcelona har en placrring i ligaen, hvor de skal bruge alle de point, de kan i jagten på en plads i næste sæsons Champions League-gruppespil. Med samme pointantal som Barcelona finder vi Atletico Madrid, og kun to point efter på femtepladsen finder vi Real Betis. Det catalanske hold har heller ikke været overbevisende i Europa i denne sæson. I Champions League-gruppen sluttede holdet på tredjepladsen efter Benfica. Med tredjepladsen skulle holdet spille videre i Europa League, hvor de stod over for tyrkiske Galatasaray SK. Den første kamp på Camp Nou endte 0-0, men Barcelona avancerede torsdag efter at have vendt et truende nederlag til en 2-1-sejr på udebane.

De to hold har historisk set haft snesevis af individuelle superstjerner. Stjerneglansen over de to hold er måske ikke så stor længere, som den var for et par år siden, men der er stadig verdensklassespillere at holde øje med på de to hold. Ikke mindst Karim Benzema hos hjemmeholdet, der fører La Ligas topscorerliste i overlegen stil med sine 22 mål. Den bedste målscorer i Barcelona er Memphis Depay med 10 mål, men den hollandske landsholdsspiller har døjet med skadesproblemer i løbet af foråret.

I vores guide nedenfor gennemgår vi, hvordan du ser El Clasico via livestream, så du kan se kampen, uanset hvor du er i verden.

Så ser du La Liga i Danmark

Det er TV2 SPORT X, der har rettighederne til den spanske La Liga, og alle kampe kan ses via TV2 SPORT X. For at kunne se La Liga på TV2 SPORT X skal du have et abonnement på TV2 Play Favorit + Sport. Det koster 199 kr. om måneden.

Sådan ser du kampene med danske kommentatorer, når du er i udlandet

Er du uden for EU- eller EØS-samarbejdsområdet, kræves det formentlig, at du bruger en VPN-tjeneste for at kunne se de danske udsendelser på TV2 SPORT X. Streamingsider bruger geoblokering, hvilket betyder, at hvis de begrænser udsendelserne til de lande, hvor de har rettighederne til at sende. TV2 SPORT X har ikke rettighederne til at vise de forskellige kampe uden for EU/EØS.

Det er her en VPN kommer ind i billedet. Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark, hvilket betyder, at du kan se alt indhold på TV2 SPORT X igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du kun vælge én server i Danmark, så du har fuld adgang til udsendelserne fra TV2 SPORT X.