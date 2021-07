Se Copa America-finalen mellem Brasilien og Argentina, uanset hvor du befinder dig

Sydamerikas to største rivaler kæmper om trofæet i Copa America 2021. Brasilien møder Argentina på det klassiske Maracanã i Rio De Janeiro.

Her kan du læse om, hvor du kan se kampen, uanset hvor du befinder dig i verden.

Brasilien - Argentina Copa America 2021 Dato: Lørdag den 10. juli (søndag 11. juli i Danmark) Kick-off: Kl. 20.00 (Kl. 02.00 i Danmark) Sted: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasilien Tv-kanal som viser kampen: Viasat Premium Se kampen online: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Lionel Messi og hans holdkammerater er fast besluttede på at afslutte 18-års titeltørke. Sidst "La Albiceleste" vandt en større turnering var helt tilbage i 2003. Argentina møder de regerende mestre Brasilien på det klassiske Maracanã i Rio de Janeiro, og "Seleção vil gøre alt, der står i deres magt for ikke at tabe finalen på hjemmebane til deres største rivaler.

Aston Villa-målmand Emiliano Martinez blev matchvinder for Argentina med tre redninger i straffesparkskonkurrencen i semifinalen mod Colombia, en kamp der sluttede 1-1 efter fuld tid. Brasilien bookede deres plads i finalen ved at besejre Peru 1-0 på et mål af Lucas Paqueta i første halvleg.

En sejr til værtslandet vil øge Brasiliens Copa America-titler til 10, så landet haler ind på Argentinas 14 (og Uruguays 15). Følg vores guide nedenfor for at se, hvordan du ser den prestigefyldte finale, hvor du end er, uanset hvor du er i verden.

Sådan ser du finalen ved Copa America i Danmark

NENT har rettighederne til at vise Copa America i de nordiske lande, og man har kunnet følge hele turneringen på Viaplay. For at se finalen skal du derfor købe og have et abonnement hos NENT. Finalen kan ses på streamingtjenesten Viaplay. Desværre har Viaplay ikke separate pakker, hvis du kun er interesseret i en specifik begivenhed eller sportsgren. Hvis du vil have adgang til Viaplays sportsudsendelser, har du kun en mulighed - Viaplay Total til en pris på 449,- kr. om måneden. Abonnementet giver dig adgang til alle sportsgrene og også film og serier.

Kan man se Viaplay i udlandet?

Du kan se Viaplays indhold, hvis du er i lande inden for EU eller EØS-samarbejdet. Så alt, hvad du skal gøre, er at logge ind på tjenesten som normalt.

På grund af internationale programrettigheder har Viaplay ikke lov til at sende uden for dette område. Men med en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokeringer, der er etableret af de forskellige streamingwebsteder, og du kan så se Viaplay, uanset hvor du befinder dig i verden.

Ud over muligheden for at få adgang til streamingindhold hjælper en VPN-tjeneste dig også med at forblive sikker på internettet ved at beskytte dig mod eksterne angreb eller anden overvågning fra fx din internetudbyder. At bruge en VPN-tjeneste er helt lovlig og sikrer din brug af internettet. Du er velkommen til at se på vores liste over de bedste VPN-tjenester lige nu.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til alt indholdet på dit Viaplay-abonnement. Det er ret nemt.