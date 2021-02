Paramount Plus – lansering, pris, serier og alt annet vi vet

Vi er i 2021, og utrolig nok dukker det fremdeles opp nye strømmetjenester. Paramount Plus er en ny tjesteste som blir tilgjengelig i USA og Latinamerika 4. mars, og som vi i Norden skal få tilgang til 25. mars. Dette blir i bunn og grunn en relansering av det som i dag er CBS All Access, med mer innhold under et nytt navn.

Innholdet hentes blant annet fra ViacomCBS' ulike forgreninger, der vi blant de mest kjente finner navn som Nickelodeon, Comedy Central og MTV. Dermed satser de på å erobre sin del av den kaken som i dag først og fremst deles av aktører som Netflix, Viaplay og senast Discovery+.

Dette inngår i en langsiktig plan for å omdanne det som nå heter CBS All Access – et arbeid som ble påbegynt allerede i juli 2020, da deler av det ovennevnte innholdet, med TV-serier og filmer – ble gjort tilgjengelig via strømmetjenesten.

Vi venter oss en fullstendig oversikt over strategien og tilbudet til Paramount Plus 24. februar. Da vil også abonnementsprisen bli avslørt. Men vi har allerede en del opplysninger om hva som kommer til å bli tilgjengelig – blant annet en del ekskklusive titler.

Les videre for å få vite mer!

Hva er Paramount Plus?

Paramount Plus er til dels en ny strømmetjeneste for det globale markedet, dels en omdannelse av den eksisterende tjenesten CBS All Access. Navnet virker sikkert kjent for noen, som kanalvalg på TV, men det nye er at man nå vil kunne se det innholdet man ønsker akkurat når man selv ønsker.

Målet er å utnytte det store biblioteket med innhold som finnes i morselskapets portefølje, med en blanding av eldre materiale og originalserier. Innholdet vil være litt forskjellig i de ulike landene og regionene – akkurat som med de fleste andre strømmetjenester – ettersom det avhenger av hva de regionale avtalene åpner for. Du kan ikke vente deg å se Star Trek: Picard via Paramount Plus, ettersom det er Amazon som for tiden besitter rettighetene.

Paramount Plus – lanseringsdato

Paramount Plus vil lanseres i USA 4. mars 2021, og her i Norden må vi vente til 25. mars med å få tilgang til tjenesten. Selv om den ekstra ventetiden kan være litt irriterende, kan vi i det minste trøste oss med at andre deler av verden må vente enda lenger – til sommeren – før det blir deres tur.

Paramount Plus – pris: ennå ikke avslørt

Prisen er ikke avslørt, men den vil bli presentert sammen med tilbudet 24. februar 2021. Vi kan trolig vente oss et lignende prisnivå som for mange andre tjenester av dette slaget, altså omkring 100 kroner i måneden.

Paramount Plus – utvalg

Som de fleste andre strømmetjenester ventes Paramount Plus å tilby en miks av nye originalserier som kompletterer den eksisterende katalogen av eldre serier. Nøyaktig hvilke nostalgiske tilbakeblikk vi vil få gleden av, gjenstår å se. Vi er blitt mange, vi som venter i spenning på avsløringene som kommer 24. februar.

Så langt vet vi at Paramount Plus vil by på blant annet filmer som Downsizing med Matt Damon og publikumssuksessene fra Transformers-seriene. Man vil også kunne nyte kjente titler som Mission: Impossible, SvampeBob og Indiana Jones. Vi vil også få se populære serier fra MTV og Comedy Central, blant annet Teen Mom, The Hills og South Park.

Vil Paramount Plus finne sin plass i strømmejungelen?

Som alltid med strømmetjenester, er det innholdet som teller. For amerikansker seere er CBS All Access en etablert aktør med mange gode titler i sitt bibliotek. Men det er lang vei derfra til å bli den strømmetjenesten som har det største tilbudet.

Selv om det kanskje ikke er så fryktelig oppsiktsvekkende med enda en ny strømmetjeneste i 2021, kan vi i det minste håpe på at dette gir oss enda flere severdige serier- Særlig nå, som det ikke er så mye annet spennende å ta seg til.

Nå venter vi utålmodig på 24. februar, slik at vi endelig får vite det vi trenger å vite om Paramount Plus. Da finner vi også ut om vi har plass til enda en strømmetjeneste i månedsbudsjettet.