Eksklusivt intervju med stjerner fra den nye «Halo»-serien

Helt i tråd med post-korona-prosedyrer, foregår vårt intervju med de to fra Halo-serien på nett. Skuespiller Pablo Schreiber og produsent Kiki Wolfkill kommer på etter en halvtimes ventetid, og det er forståelig. De to har sannsynligvis sittet med kontinuerlige intervjuer, nå som det bare er omlag 12 dager til serien går på luften på Paramount+.



Duoen virker likevel opplagte og klare til dyst da de svarer på vårt introduksjonsspørsmål om hvordan de vil feire, nå som serien endelig er ferdig og klar til å vises. Kiki Wolfkill svarer friskt at hun ikke vet om det blir med søvn eller tequila, mens Pablo Schreiber sier seg enig og svarer at «[...] det blir nok en kombinasjon av de to.»

Pablo Schreiber er skuespiller og har siden 2001 medvirket i en rekke filmer og TV-serier. Her hjemme er han nok mest kjent for sin rolle i «Orange Is the New Black», «American Gods», «The Wire» og «Law & Order: Special Victims Unit».



Kiki Wolfkill er ansvarlig produsent hos 343 Industries, som utelukkende jobber med Halo-universet. Kiki har med andre ord arbeidet både med utviklingen av Halo-spill, men også med film og nå TV-serien.



Ny Halo-historie

Er du en av de mange som er godt kjent med Halo-spillene fra før av vil du helt sikkert nikke gjenkjennende til både noen av karakterene og stedene der serien foregår. Likevel er ikke TV-serien en én-til-én-gjengivelse av spillene.



Halo-TV-serien foregår på en egen «Silver Timeline». Kort og godt: Denne tidslinjen er ikke den samme som den opprinnelige historien foregår i, noe som gir skaperne bak serien mulighet til å plukke elementer fra Halo-spillene de ønsker å ha med, men samtidig ha frihet til å tilføye nye elementer. Om dette blir en suksess får vi ikke vite før seerne avgir sin dom fra og med 24. mars. Folkene bak TV-serien lover i det minste at de skal holde seg til de viktigste kjerneelementene i den opprinnelige historien. Det vil si, menneskeheten kriger fortsatt med en samling utenomjordiske som kalles «The Covenant»; og Master Chief er fortsatt helten som forhåpentligvis kan redde oss ut av suppedasen.

Utifra traileren kan vi likevel allerede se en rekke eksempler på at Halo-TV-serien avviker fra den eksisterende fortellingen i Halo-spillene.



Ett av eksemplene er at Master Chief samarbeider med andre såkalte Spartan-soldater ved flere anledninger. I spillene var Master Chief den eneste Spartan-krigeren på UNSC Pillar of Autumn i spillet med den første Halo-ringen, og det ser altså ut til at det ikke vil være tilfellet i TV-serien.



Det virker også som om at Master Chief (i alle fall til å begynne med) ikke har fri vilje. Dr. Catherine Halsey (Natascha McElhone) sier i traileren at Master Chief er designet med ett formål: å bekjempe The Covenant, og legger til at «han er dødbringende, oppgraderbar og viktigst av alt, kontrollerbar.»

Siste del av det ovennevnte ser ut til å forandre seg når Master Chief kommer i kontakt med et mystisk objekt, som en del i en utgravning på en menneskekontrollert planet av The Covenant. Da han berører objektet skjer det saker og ting, både med Master Chief og objektet. Noe blir vekket i soldaten som gjør at han går sine egne veier.



I tillegg får vi se ansiktet til Master Chief, og det har heller ikke vært aktuelt i spillserien.

To verdener møtes

Vi spør sjefen for Halo-universet, i 343 Industries, om hvorfor de har valgt å gå bort fra den opprinnelige historien. På dette svarer Kiki Wolfkill det følgende: «Det er for å hylle den opprinnelige kanonen og ta utgangspunkt i den historien. Men det gir også en mulighet til å la både historien og karakterene vokse og utvikle seg. Så, det handler om å være tro mot kjernefortellingen og tro mot ånden og temaene i mytologien. Temaer som håp, heltemot, forundring og menneskelighet, men med mulighet til at historien kan følge sin egen utvikling», sier hun.



Hun mener at det er viktig at historien ikke blir låst ved å prøve å følge historien i spillet og omvendt. Spillet trenger også plass til å kunne utvikle seg på sin egen måte.

Pablo Schreiber sier seg enig. «Jeg tror det er nødvendig fordi det er snakk om to forskjellige medier. Det er annerledes å bygge en historie i et FPS-spill kontra i en pågående TV-serie. Det krever nødvendigvis forskjellige verktøy og forskjellige måter å fortelle historier på i de to formatene», sier han.



De to utelukker likevel ikke at de to universene – de som finnes i spillene og TV-serien – kan overlappe i fremtiden. Likevel, ved å bygge serien på en «Silver Timeline» gir de seg selv friheten til å bruke elementene fra spillene som gir mest mening i TV-historien.

Bilde 1 av 6 Superhero landing! Yeaaaahhh... (Image credit: Paramount Plus) Bilde 2 av 6 Stilen ser heldigvis til å sammenfalle med den i Halo-spillene (Image credit: Paramount +) Bilde 3 av 6 Vi har også fått en titt på nydelige scener fra The Covenant-verdenen (Image credit: Paramount Plus) Bilde 4 av 6 Master Chief – en Spartan-kriger som er i ferd med å våkne opp (Image credit: Paramount+) Bilde 5 av 6 De ulike Spartan-krigerne kan kjennes igjen ved de ulike kamprustningene (Image credit: Paramount Plus) Bilde 6 av 6 Eksplosjoner og aliens, ja takk! (Image credit: Paramount Plus)

En behøver ikke å se stort av serien før det blir tydelig at Master Chief er helt med stor H. Akkurat dette aspektet skiller seg ikke stort fra Halos spillunivers, men i TV-serien vil han være mer hands-on og rent faktisk redde enkelte mennesker.



Pablo Schreiber, som for øvrig er halvbroren til Liev Schreiber (Sabretooth fra «X-Men Origins: Wolverine»), er for oss i Norden mest kjent for sine roller i «Orange Is the New Black», «American Gods» og «Law & Order: Special Victims Unit», der han spiller et knippe mildt sagt ondskapsfulle karakterer. Derfor var det nærliggende å spørre Pablo om hvordan det føltes å spille en rolle som i såpass stor grad handlet om å være helten.

«Jeg hadde en periode på to-tre år da 'Orange Is the New Black' og 'Law & Order: Special Victims Unit' var på luften samtidig, og jeg tror det var et øyeblikk der hvor det liksom satte seg fast i folks bevissthet, for de to karakterene var begge forferdelige mennesker. Men, jeg har spilt en masse 'good guys' før det, og en masse 'good guys' etter det, så det er ikke slik at jeg bare har spilt onde mennesker. Men, når jeg spiller en ond karakter vil jeg helst spille en virkelig ond karakter, og nå som jeg har muligheten til å spille en helt, hvorfor ikke spille den mest ikoniske helten noensinne?», spør Schreiber.

Rent bortsett fra 343 Industries, selskapet bak Halo-spillene (og nå også TV-serien), står blant andre Steven Spielberg og Amblin Entertainment på listen over produsenter. Det sier noe om hvor seriøst og velfinansiert dette prosjektet er. Derfor var Pablo Schreiber riktig så begeistret da han fikk rollen som Master Chief.



«Jeg var selvfølgelig overveldet og glad. Det er nærmest som en guttedrøm som går i oppfyllelse. Du får lov til å løpe rundt i den kuleste helte-uniformen du noensinne har sett, og får lov til å bruke den når du slåss med aliens. Det føles virkelig gøy og spennende», sier han.



Samtidig ligger det et visst alvor i oppgaven, for det er selvsagt ikke likegyldig om serien faller i god jord hos den enorme Halo-fanskaren eller ei.

Schreiber er også fullstendig klar over at rollen som Master Chief allerede har en stor betydning for mange mennesker, og han understreker at han føler et ansvar for serien.



«Det ble raskt klart hvor viktig Halo-universet og denne karakteren [Master Chief] er for enormt mange mennesker over hele verden. Det merket jeg med en gang jeg fikk jobben. Det var tydelig med det samme, og det er fortsatt tydelig nå. Jeg merker at det ligger et stort ansvar på meg når det gjelder å få det hele til å fungere», sier han.

Sesong 2 er allerede bestilt

Det er ikke lenge til vi finner ut hvordan Schreiber, Wolfkill og resten av gjengen har gjort det, og hvordan Halo-fansen og nye seere tar imot serien. Og selv om ingen har sett serien ennå, så er Paramount+ tilsynelatende overbeviste over at TV-serien blir en suksess. Såpass sikre i sin sak er de at mediegiganten allerede har bestilt sesong 2 av serien, en sjeldenhet så tidlig i prosessen.



Pablo Schreiber er likevel overbevist over at ikke alle kommer til å være dus med det nye kapittelet i Halo-historien, selv om han vil gjøre sitt ytterste for at serien slår an. Det vil han gjøre ved å være tro mot sitt eget kunstneriske instinkt og ved hele tiden prøve å være så ærlig og ekte som mulig.

«Jeg vil selvfølgelig gjerne at alle liker serien og synes den er bra. Men, jeg tror ikke at alle kommer til å like den, for det er så mange forskjellige meninger. Det kommer nok til å være mennesker som vil være uenige i noen av de valgene vi har tatt – og det er OK.»



Vi er i alle fall svært fornøyde med det universet vi blir presenterte for i traileren. Alt fra Spartan-uniformen, våpen og kjøretøy til Elites (og Energy Swords), Jackals og et drøss andre elementer virker å følge det eksisterende Halo-universet visuelt. Vi gleder oss stort til å se mer når «Halo» kommer på Paramount+ den 24. mars.