Produsent bak «Halo»-TV-serien avslører starttidspunktet for filmingen av sesong 2

Andre sesong av Paramounts «Halo»-TV-serie bør være i full produksjon «[...] om ikke så lenge», ifølge ansvarlig produsent, Kiki Wolfkill.



I et eksklusivt intervju med TechRadar, avslører Wolfkill – som er ansvarlig for Halo-produksjoner i alle medier hos 343 Industries – at sesong 2 av sci-fi-serien på Paramount+ per nå er i en tidlig fase, men at dette snart vil forandre seg.



TV-serien «Halo» fikk grønt lys for produksjon av en sesong nummer to i februar, der ansvarlig produsent for «Fear the Walking Dead», David Wiener skal erstatte Steven Kane som sjef for produksjonen. Det kan nok ta litt tid før neste knippe episoder dukker opp på Paramount+, siden det nå arbeides med forberedelser til filming av sesong 2.

Som svar på et spørsmål om hun kunne gi oss noe nytt om hvordan det går med produksjonen av sesong 2, sa Wolfkill: «Vi er tidlig-isj [i syklusen]. Jeg tror vi på en måte bare kjørte på, med et håp om at vi ville få grønt lys for en ny runde.»



«Du vet, litt som når man blir ferdig med et spill, så har man umiddelbart en mengde saker og ting man har lyst til å gjøre. Folk er slitne, men også oppspilte av tanken om å videreføre det vi lærte [i sesong 1], eller ideene vi ikke fikk muligheten til å implementere. Så, vi tar sikte på å komme tilbake til produksjonen om ikke så lenge, og vi er svært takknemlige for å få lage mer.»

Paramounts TV-serie «Halo» kommer tilbake med en sesong nummer to. (Image credit: Paramount Plus)

Yerin Ha, som spiller den nye karakteren Kwan Ha i TV-serien, la til at hun og hennes medskuespillere ikke vet noe om når filmingen av sesong 2 kommer til å starte.



«Jeg tror de allerede drive med forberedelsene», sa Ha til TechRadar. «[...] men vi har ikke fått vite når filmingen begynner. Forhåpentligvis blir det snart.»



«Halo»-TV-serien vil være å finne på Paramount+ fra og med torsdag den 24. mars. Serievarianten av den høyt aktede FPS-spillserien har ikke fått en udelt positiv mottakelse blant kritikere og fans i forkant av lanseringen. Garvede tilhengere av Halo-spillene har stilt seg tvilende til at serien ikke holder seg til kildematerialet. Nyheten om at Master Chief kommer til å avsløre ansiktet sitt, og at AI-kompanjongen Cortana ikke ligner seg selv, var to av punktene folk reagerte på i møte med lanseringen av den første traileren.

Pablo Schreiber, som spiller Master Chief/John-117 i TV-adaptasjonen, sa i snakk med TechRadar at avsløringen av heltens ansikt er «[...] det eneste valget man kan ta». Blodfansen er ikke overbeviste riktig ennå.



Vi får ikke vite hvordan «Halo» gjør det på TV, og om fansen vil like det hele, før serien lanseres senere denne uken. Uansett hvordan det går vil sesong 2 av «Halo» likevel være på vei.