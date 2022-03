Producenten bag "Halo" tv-serien vil i gang med sæson 2 inden længe

Anden sæson af Paramount+´ tv-serie "Halo" skulle være i fuld produktion [...] snart", ifølge den ansvarlige producer, Kiki Wolfkill.



I et interview med TechRadar afslører Wolfkill - som er ansvarlig for Halo-produktioner i alle medier hos 343 Industries - at sæson 2 af sci-fi-serien på Paramount + lige nu er i en tidlig fase, men at dette snart vil ændre sig.



Tv-serien "Halo" fik grønt lys til produktionen af sin 2. sæson i februar, hvor den ansvarlige producer for "Fear the Walking Dead", David Wiener afløser Steven Kane som produktionschef. Det kan tage noget tid, før den næste flok episoder dukker op på Paramount+, da forberedelserne til sæson 2 først er ved at gå i gang nu.

Som svar på et spørgsmål om, hvorvidt hun kunne give os noget nyt om produktionen af sæson 2, sagde Wolfkill: "Vi er på et tidligt stadie [i processen]. Jeg tror på en måde, at vi bare kørte videre i håb om, at vi ville få grønt lys til endnu en runde."



”Du ved, lidt ligesom når man er færdig med en kamp, så har man med det samme en masse ting og ting, man gerne vil lave. Folk er trætte, men også begejstrede over tanken om at fortsætte det, vi har lært [i sæson 1], eller de ideer, vi ikke fik mulighed for at afprøve. Så vi sigter mod at komme i gang med produktion snart, og vi er meget taknemmelige for at kunne lave mere."

Paramounts tv-serie "Halo" vender tilbage med en 2. sæson. (Image credit: Paramount Plus)

Yerin Ha, der spiller den nye karakter Kwan Ha i tv-serien, tilføjede, at hun og hendes medspillere ikke ved noget om, hvornår optagelserne til sæson 2 starter.



"Jeg tror, de allerede forbereder sig," fortalte Ha TechRadar. «[...] men vi har ikke fået at vide, hvornår optagelserne begynder. Forhåbentlig bliver det snart."



"Halo" tv-serien vil være tilgængelig på Paramount + fra torsdag den 24. marts. Serievarianten af den højt ansete FPS-spilserie er ikke blevet lige godt modtaget blandt kritikere og fans forud for lanceringen. Garvede fans af Halo-spillene har tvivlet på, at serien ikke holder sig til kildematerialet. Nyheden om, at Master Chief vil afsløre sit ansigt, og at hans AI-partner Cortana ikke ligner sig selv, er to af de punkter, folk har reageret på inden lanceringen af den første trailer.

Pablo Schreiber, der spiller Master Chief / John-117 i tv-serien, har i et interview med TechRadar sagt, at afsløringen af heltens ansigt er "[...] det eneste valg, man kan træffe". De mest hardcore fans er dog ikke overbevist endnu.