Se den nye trailer til Halo TV-serien

Ventetiden er ovre - Paramount Plus har offentliggjort den første officielle trailer for den længe ventede Halo-tv-serie, som ser ud til at være i episk storformat og virker visuelt tro imod den originale og ultrapopulære serie af videospil.

Traileren afslører også udgivelsesdatoen: Halo-tv-serien får premiere på streaming-tjenesten Paramount Plus den 24. marts 2022.

Halo-tv-serien fortæller historien om krigen mellem mennesker og Covenant - en sammenslutning af alien-racer, der vil udslette menneskeheden. Krigen foregår i det 26. århundrede, hvor Master Chief (Pablo Schreiber) og hans AI-partner Cortana (Jen Taylor) forsøger at stoppe den fremmede trussel kendt som The Covenant og dens udslettelseskampagne mod menneskeheden.

Mens den kommende tv-serie ser ud til at holde sig ret tæt på Halos grundlæggende principper, ser den også ud til at gå en helt anden vej med hensyn til historien. Inden vi går videre, kan du se den officielle trailer for Halo TV-serien nedenfor. ( Ikke hos Paramount Plus, for traileren ligger på deres australske kanal, som vi af en eller anden grund ikke må se her i Danmark).

Analyse: En anden Halo-historie end den, vi er vant til

Som Frank O'Connor, Halos direktør for franchiseudvikling, tidligere har forklaret, eksisterer tv-serien på sin egen "Silver Timeline". Den korte forklaring er, at denne "Silver Timeline" bare betyder, at folkene bag kan tage de elementer fra Halo-spillene, de gerne vil have, men at de samtidig kan tilføje nye elementer, da historien nu foregår på en anden tidslinje. Om det giver mening, må du som seer selv afgøre. I hvert fald lover folkene bag, at de holder sig til de vigtigste dele af kernefortællingen.

Ud fra traileren kan vi allerede se en række måder, hvorpå Halo-tv-serien afviger fra den eksisterende Halo-spilfortælling.

Ét eksempel på det er, at vi ser Master Chief arbejde sammen med andre såkaldte Sparta soldater i flere scener. I spillene var Master Chief den eneste Sparta kriger på UNSC Pillar of Autumn i spillet med den første Halo-ring, og det ser ud til, at det bliver anderledes her.

Det ser også ud til, at denne Master Chief (i hvert fald til at begynde med) ikke udhar sin egen fri vilje. Dr. Catherine Halsey (Natascha McElhone) forklarer i traileren, at Master Chief designet med det ene formål at bekæmpe The Covenant, idet hun udtaler, at "han er dødbringende, opgraderbar og vigtigst af alt, kontrollerbar".

Den sidste del ser dog ud til at ændre sig, da Master Chief kommer i kontakt med et mystisk objekt, der blev udgravet af The Covenant, hvilket vækker noget i Chief, som får ham til at gå sine egne veje. Dette mystiske objekt fører også til at den første Halo-ring bliver opdaget, men altså på en anden måde end vi er vant til fra spillene. .

Billede 1 af 4 Master Chief (Image credit: Paramount+) Billede 2 af 4 Stilen ser heldigvis ud til at ramme den fra Halo-spillene rigtig godt (Image credit: Paramount +) Billede 3 af 4 Cortana har fået en visuel opdatering (Image credit: Paramount+) Billede 4 af 4 Master Chief - en spartan kriger med en vågnende bevidsthed... (Image credit: Paramount+)

En anden stor ændring i Halo-historien kommer i form af Makee (Charlie Murphy), en ny (og tilsyneladende menneskelig) karakter, der er skabt specielt til serien, og som leder (eller i hvert fald taler for) The Covenant.

Ideen om et menneskeligt Covenant-medlem er en stor ændring for serien, men vi må spørge os selv, om beslutningen blev truffet for at skære ned på de iboende VFX-omkostninger, der ville følge med en fuldt ud CG-animeret fremmed skurk.

Hvilket bringer os til det måske mest kontroversielle valg i den nye Halo-tv-serie - Cortanas udseende. Selv om karakteren ser ud til at være computergenereret i serien (eller i det mindste CG-forbedret), har Halos showrunners valgt at droppe karakterens blålige hologram-look til fordel for et mere fysisk menneskeligt udseende.

Det er en overraskende og måske også lidt unødvendig ændring, en vi må vente og se, hvordan det kommer til at gå. Heldigvis er Jen Taylor vendt tilbage for at lægge stemme til Cortana i serien.

Ud over det, er vi ret vilde med det univers, vi ser i traileren. Lige fra Spartanernes rustning, våben og køretøjer til Elites (og deres Energy Swords), Jackals og mange andre elementer, der virker visuelt tro imod hele Halo-fortællingen og dens visuelle udtryk. Derfor glæder vi os også til at se mere, når Halo udkommer den 24. marts i