Eksklusivt interview med stjerner bag den nye Halo tv-serie

Helt i tråd med post-corona foregår vores interview med de to fra Halo-serien online, hvor de to hovedpersoner kommer på efter cirka en halv times ventetid. Det er forståeligt, for de har sandsynligvis væg-til-væg interviews på programmet. Da interviewet foregår er der cirka 12 dage til at serien går i luften på Paramount Plus.

De to virker nu alligevel veloplagte og til mit åbningsspørgsmål om, hvordan de vil fejre det, når serien endelig går i luften, svarer Kiki Wolfkill veloplagt, at hun ikke ved, om det bliver med søvn eller tequila. Pablo Schreiber ser ud til at være enig og svarer, at "det helt sikkert bliver en kombination af de to ting".

Pablo Schreiber er skuespiller og har siden 2001 spillet med i utallige film og serier. Herhjemme er han nok mest kendt for Orange Is The New Black, American Gods, The Wire og Special Victims Unit.

Kiki Wolfkill er executive producer hos 343 Industries, som udelukkende arbejder med Halo-universet. Kiki har altså både arbejdet med udviklingen af Halo-spil, men altså også film og nu tv-serien.

Ny Halo historie

Hører du til dem, der kender Halo spiluniverset vil du helt sikkert kunne nikke genkendende til både karakterer og nogle af de steder, hvor serien foregår. Men tv-serien bliver ikke en én-til-én gengivelse af spillene.

Halo tv-serien foregår på sin egen "Silver Timeline". Den korte forklaring er, at denne "Silver Timeline" er separat fra den oprindelige historie, og det giver folkene bag serien mulighed for at tage de elementer fra Halo-spillene, de gerne vil have med. Men samtidig kan de tilføje nye elementer, da historien nu foregår på en anden tidslinje. Om det giver mening, må du som seer selv afgøre. I hvert fald lover folkene bag, at de holder sig til de vigtigste dele af kernefortællingen. Det vil sige, at menneskeheden er i krig med en samling aliens, der kaldes "The Covenant". Og Master Chief er helten, som forhåbentlig kan redde os ud af suppedasen.

Halo interview med Kiki Wolfkill & Pablo Schreiber (Image credit: Peter Hoffmann)

Men ud fra traileren kan vi allerede se en række måder, hvorpå Halo-tv-serien afviger fra den eksisterende Halo-spilfortælling.

Ét eksempel på det er, at vi ser Master Chief arbejde sammen med andre såkaldte Spartan-soldater i flere scener. I spillene var Master Chief den eneste Spartan kriger på UNSC Pillar of Autumn i spillet med den første Halo-ring, og det ser altså ud til, at det bliver anderledes her.

Det ser også ud til, at denne Master Chief (i hvert fald til at begynde med) ikke har sin egen fri vilje. Dr. Catherine Halsey (Natascha McElhone) siger i traileren, at Master Chief designet med det ene formål at bekæmpe The Covenant, idet hun udtaler, at "han er dødbringende, opgradérbar og vigtigst af alt, kontrollérbar".

Den sidste del ser dog ud til at ændre sig, når Master Chief kommer i kontakt med et mystisk objekt, der blev udgravet på en af menneskenes planeter af The Covenant.. Da han rører ved objektet, sker der ting og sager, både med ham og objektet. Noget, som vækker noget i Chief, som får ham til at gå sine egne veje.

Samtidig kommer der et ansigt på Master Chief, og det er heller ikke noget, der er sket i spilserien.

To verdener mødes

Vi spørger chefen for Halo-universet fra 343 Industries, hvorfor de har valgt af afvige fra den oprindelig historie? Her svarer Kiki Wolfkill følgende: "Det er for at hylde den oprindelige historie og for at tage udgangspunkt i dén historie. Men den giver også mulighed for at både historien og karaktererne kan vokse og udvikle sig. Så det handler om at være tro imod kernefortællingen og tro imod ånden og temaerne i mytologien: Temaer som håb, heltemod, vidundere og menneskelighed, men med mulighed for at historien kan følge sin egen udvikling", siger hun.

Hun mener, at det er vigtigt, at historien ikke bliver låst i at skulle følge historien i spillet og omvendt: Spillet har også brug for at kunne udvikle sig på sin egen måde.

Pablo Schreiber er enig, "Jeg tror, det er nødvendigt, fordi der er tale om to forskellige medier. Der er forskel på at opbygge en historie til en first-person-shooter spil, eller til en løbende tv-serie. Det kræver nødvendigvis nogle forskellige værktøjer og forskellige måder at fortælle historier på i de to formater," siger han.

De to udelukker ikke, at de to universer - spillene og tv-serien - kan overlappe i fremtiden. Men ved at bygge serien op på en Silver Timeline giver de altså sig selv friheden til at bruge de elementer, som giver mest mening for historien.

Billede 1 af 6 Superhero landing! Yeaaaahhh... (Image credit: Paramount Plus) Billede 2 af 6 Stilen ser heldigvis ud til at ramme den fra Halo-spillene rigtig godt (Image credit: Paramount +) Billede 3 af 6 Vi ser også nogle smukke scener fra The Covenants verden (Image credit: Paramount Plus) Billede 4 af 6 Master Chief - en spartan kriger med en vågnende bevidsthed... (Image credit: Paramount+) Billede 5 af 6 Man kan se, at Spartans er individualister på deres forskellige hjelme. (Image credit: Paramount Plus) Billede 6 af 6 Eksplosioner og aliens. Jatak. (Image credit: Paramount Plus)

Du skal ikke se ret meget af serien, før det bliver tydeligt, at Master Chief er helt med stor H. Det adskiller sig ikke væsentligt fra Halo's spilunivers. Men i tv-serien vil han være mere hands-on og rent faktisk redde enkelte mennesker.

Pablo Schreiber er herhjemme nok mest kendt for sine roller, i Orange Is The New Black, American Gods,og Law & Order Special Victims Unit hvor han spiller nogle mildest talt ondskabsfulde personligheder. Derfor var det nærliggende at spørge Pablo, hvordan det føles at spille en rolle, der i så høj grad handler om at være helten?

"Jeg havde en to-treårig periode, hvor Orange Is The New Black og Law & Order Special Victims Unit gik i luften samtidig, og jeg tror, det var et øjeblik, hvor det ligesom satte sig fast i folks bevidsthed, for de karakterer var begge to forfærdelige mennesker. Men jeg har spillet en masse "good guys" før det og en masse "good guys" efter det. Så det er ikke, fordi jeg kun har spillet onde mennesker. Men når jeg spiller en ond karakter, vil jeg helst spille en virkelig, virkelig ond karakter. Og nu, hvor jeg har muligheden for at spille en helt, hvorfor så ikke spille den mest ikoniske helt nogensinde?", siger han.

Spartans holder taktik-møde (Image credit: Paramount Plus)

Ud over 343 Industries, som er selskabet bag Halo-spillene (og nu også tv-serien), er blandt andre Steven Spielberg og Amblin Entertainment med på listen over producenter. De siger noget om, hvor seriøs og velfinansieret denne serie er. Derfor var Pablo Schreiber også ret begejstret, da han landede rollen.

"Jeg var selvfølgelig overvældet og glad. Det er nærmest som en drengedrøm, der går i opfyldelse. Du får lov til at løbe rundt i den fedeste helte-uniform, du nogensinde har set. Og du får lov til at bruge den til at slås med aliens. Det føltes virkelig sjovt og spændende.", siger han.

Men at der er også en snert af alvor i opgaven, for det er nemlig ikke ligegyldigt, om serien falder i god jord hos de mange fans af Halo-universet.

Han tilføjer, at rollen har været lidt som at få en drengedrøm opfyldt, fordi han får lov til at "klæde sig ud og påtage sig rollen som den mest ikoniske helt nogensinde".

Han er dog også bevidst om, at rollen som Master Chief allerede har stor betydning for mange mennesker, og derfor føler han også et ansvar for serien.

"Det blev også hurtigt tydeligt, hvor vigtig både Halo-universet og den her karakter (Master Chief) er for rigtig mange mennesker i hele verden. Det kunne jeg mærke med det samme, da jeg fik jobbet. Det var tydeligt med det samme, og det er stadig tydeligt nu. Jeg kan mærke, at der ligger et stort ansvar hos mig for at få det til at fungere og være godt," siger han.

Sæson 2 er bestilt

Vi finder snart ud af, hvordan fans og nye seere tager imod serien. Den går i luften 24. marts på Paramount Plus. Og selv om der altså ikke er nogen, der har set serien endnu, så er Paramount Plus tilsyneladende overbeviste om, at den bliver en succes. De har i hvert fald allerede bestilt sæson 2 af serien, hvilket sjældent sker inden nogen har set første sæson.

Pablo Schreiber er dog ret sikker på, at det ikke er alle, der vil synes om dette nye kapitel i Halo-historien, selv om han vil gøre sit yderste for, at serien får succes. Det vil han gøre ved at være tro imod sit eget kunstneriske instinkt, og ved hele tiden at prøve at være så ærlig og ægte, som muligt.

"Jeg vil selvfølgelig gerne have, at alle kan lide serien og synes, den er god. Men jeg tror ikke, at alle vil kunne lide den, for der er så mange forskellige meninger, så der er mennesker, der vil være uenige i nogle af de valg, vi har truffet - og det er ok.

Ud over det, er vi ret vilde med det univers, vi ser i traileren. Lige fra Spartanernes kampuniformer, våben og køretøjer til Elites (og deres Energy Swords), Jackals og mange andre elementer, der virker visuelt tro imod hele Halo-universet og seriens visuelle udtryk. Derfor glæder vi os også til at se mere, når Halo udkommer den 24. marts.