Paramount+ nå tilgjengelig for alle nordmenn

Paramount+ har vært tilgjengelig for mange norske kunder i lengre tid allerede, men i år har ViacomCBS satt alle kluter til og gitt tjenesten en bredere appell. 25. mars fikk Apple TV Paramount+-appen, og i dag, 29. april, blir strømmetjenesten å finne via en egen app til Android, iOS og Android TV.

Endelig blir altså Paramount+ tilgjengelig for alle, og konkurrerer dermed på lik linje med etablerte strømmestorheter som Netflix, Disney+, HBO Nordic og Amazon Prime Video. ViacomCBS lover «et fjell av underholdning», og trekker frem innhold fra Showtime, MTV, Nickelodeon og Comedy Central som eksempler på kilder for et bredt utvalg.



Grunnsteinene består av eget innhold, produsert og eid av ViacomCBS og Paramount – og hvis man tenker tilbake på hvor mange ganger man har sett den velkjente fjelltoppen i forkant av filmklassikere, så er det ikke vanskelig å se for meg hva den nye strømmetjenesten sitter på. «Gudfaren» (del én, to og tre), «Raiders of the Lost Ark» (og resten av Indiana Jones-filmene), «Beverly Hills Cop», «Catch Me If You Can», «Cast Away», «Collateral», vi nevner i fleng. Paramount er et stort og tradisjonsrikt produksjonsselskap i Hollywood, og katalogen er deretter.

Den kritikerroste serien «Yellowstone», med Kevin Costner i en av hovedrollene, er en av trekkplastrene ved lanseringen av Paramount+ (Image credit: Paramount/ViacomCBS)

Gammelt og nytt i skjønn forening

Tjenesten kan selvsagt ikke bare sko seg på gamle klassikere, og for å konkurrere i et allerede etablert strømmemarked satses det også på nytt, både innkjøpt og egenprodusert. Selskapet trekker frem serier som «No Activity» (Will Ferrell, Bob Odenkirk, Dylan McDermott), «Yellowstone» (Kevin Costner) og nyinnspillingen av «The Twilight Zone» – men er man en aldrende seriesluker blir man kanskje vel så begeistret av at originalversjonen av sistnevnte fra 1959 også er på plass, for ikke å snakke om en komplett samling «Twin Peaks» (inkludert «Fire Walk with Me» og «Twin Peaks: The Return», den sagnomsuste tredjesesongen fra 2017).

Pris og tilgjengelighet

For å skaffe seg Paramount+ går man enten inn på strømmetjenestens hjemmeside og registrerer en konto, eller så laster man ned appen til iOS, Android, Android TV eller Apple TV og følger instruksjonene videre (man kan også registrere seg via appen). Abonnementet koster 69 kroner per måned.



Akkurat nå får man en gratis prøveperiode på syv dager, hvilket i praksis vil si at man kan teste plattformen i én uke før man velger om man faktisk vil abonnere eller ei. Dette kan være en god idé for alle som ønsker et mer spesifikt innblikk i katalogen uten å måtte betale for nok en strømmetjeneste.