Paramount+ nyheter: appar, enheter, provperiod, filmer och serier

Efter att ha varit ute i några månader, har Paramount+ på allvar meddelat sin ankomst i streamingkriget. Här har vi samlat allt som är värt att veta om den nya streamingtjänsten.

Tjänsten är en relansering av CBS All Access och har allt innehåll från den tjänsten, men lägger också till ett stort antal exklusiva titlar. Star Trek-serien används till stor del som dragning, men utanför USA äger Amazon rättigheterna, och därför är dessa produktioner inte tillgängliga via Paramount+ i Sverige.

Paramount lovar att det kommer att finnas fler exklusiva titlar, inklusive Halo TV-serien och en ny version av Frasier. Biblioteket utvidgas också med titlar som Mission: Impossible 7 och A Quiet Place Part 2.

Detta är ViacomCBS försök att leverera en konkurrenskraftig rival till Netflix. Frågan är om detta lyckas.

Vid lanseringen var Paramount+ främst en samling av allt befintligt innehåll från CBS All Access. Den innehåller en gedigen samling filmer och serier, liksom en del originalinnehåll som MTV:s The Real World Homecoming, den animerade serien Tooning Out the News, SpongeBob-uppföljaren Battle Coral, den efterlängtade The SpongeBob Movie: Sponge on the Run och doku-serien For Heaven's Sake.

Paramount+ -appen har också sina egna centraler för de olika innehållskategorierna som ägs av ViacomCBS - Nickelodeon, Comedy Central, MTV, BET och The Smithsonian Channel.

Tjänsten kommer att växa i framtiden - men kommer den att vara av intresse? Kommer tjänsten att ha en gratis provperiod, vilka filmer och serier kommer att finnas tillgängliga på tjänsten och vilka enheter är kompatibla med appen? Här berättar vi vad vi vet om Paramount+.

Paramount+ – när blir tjänsten tillgänglig?

Paramount Plus lanserades i USA den 4 mars 2021, och här i Norden fick vi långsamt tillgång till tjänsten från och med den 25 mars. Vi kan åtminstone trösta oss med att vi i de nordiska länderna var bland de första, medan andra delar av världen fick vänta ännu längre på sin tur.

Paramount+ provperiod: finns det något sådant?

Ja. Paramount+ har en 7-dagars gratis provperiod. På så sätt kan du ta reda på om den här nya streamingtjänsten har tillräckligt med innehåll du vill se.

Vad är Paramount+

Paramount+ är dels en ny streamingtjänst för den globala marknaden, dels en transformation av den befintliga CBS All Access-tjänsten. Namnet verkar förmodligen bekant för vissa, men det nya är nu att du kan se innehållet du vill när det passar dig. Namnet var inte lika känt utanför USA, så detta är ett försök att nå en global publik.

Målet är att använda det stora biblioteket med innehåll som finns i moderbolagets portfölj, med en blandning av äldre material och originalserier. Tjänsten har mer än 50 originalserier, över 30 000 avsnitt av TV-serier och mer än 2500 filmer.

Innehållet kommer att skilja sig något mellan olika länder och regioner - precis som med de flesta andra streamingtjänster - eftersom det beror på vad de regionala avtalen tillåter. Du kan inte förvänta dig att se Star Trek: Picard via Paramount+, eftersom det för närvarande är Amazon som äger rättigheterna.

Vad kostar Paramount+?

(Image credit: Paramount/VIacomCBS)

Priset för ett abonnemang på Paramount+ är 69 kronor i månaden. Detta är något lägre än för de flesta andra streamingtjänster i Sverige. Disney+ hade samma pris vid lanseringen, men efter tillägget av varumärket Star höjdes priset till 89 kronor i månaden.

Netflix kostar i jämförelse från 89 till 159 kronor, Viaplay 109 kronor, C More 109 kronor och HBO Nordic 109 kronor.

(Image credit: Paramount Plus)

Paramount+-appar: vilka enheter är kompatibla?

Paramount+ är tillgängligt för följande enheter, som står listat på deras hemsida:

Paramount+: serier och originalinnehåll

(Image credit: Future/screengrab)

Precis som alla andra stora streamingtjänster kommer Paramount+ att ha ett antal nya exklusiva titlar, medan innehållet också kompletteras med det befintliga biblioteket från CBS All Access. MTV:s The Real World Homecoming, den animerade serien Tooning Out the News, SpongeBob-uppföljaren Kamp Koral och doku-serien For Heaven's Sake är alla värda att belysa.

Befintliga originaltitlar från CBS All Access som The Good Fight och Why Women Kill är nu exklusiva för Paramount+ för framtida säsonger. Du kan också hitta den The Twilight Zone-rebooten på tjänsten, som är klar efter två säsonger.

Men du tänker nog också på vad vi kan förvänta oss i tiden som kommer? Och det är här vi hittar det mest lovande för Paramount+. Många nya originaltitlar är på väg.

The Offer är en serie på 10 avsnitt som handlar om skapandet av The Godfather, Lioness är ett spiondrama från Yellowstone och Sicarios Taylor Sheridan. En ny version av MTV:s Behind the Music är på väg.

TV-serier baserade på filmerna The Italian Job, The Parallax View, Love Story och Flashdance har också bekräftats, medan serien Criminal Minds återupplivas och delas in i 10 avsnitt.

Oljedramat Land Man kommer också till tjänsten, medan det Michigan-baserade industridramat Mayor of Kingstown snart också släpps. En TV-version av The Man Who Fell to Earth med Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 Years a Slave) är också på väg.

Det närmaste den nya tjänsten kommer till en stor TV-serie i nivå med Disneys The Mandalorian måste vara Halo, som kommer i början av 2022, och som bygger på spelet med samma namn. Rugrats återupplivas som en animerad serie med samma karaktärer, medan en ny version av Frasier med Kelsey Grammer i huvudrollen också kommer. Komedieserien Inside Amy Schumer återupplivas också på tjänsten. Detsamma gäller Reno 911!, Medan Beavis and Butt-Head återvänder i en ny originalfilm.

Riktiga filmversioner av den animerade serien Dora the Explorer och The Fairly OddParents kommer också att släppas på Paramount+, medan Nickelodeon-serien iCarly kommer att återupplivas. Ett nytt produktionsföretag som heter Avatar Studios har bildats för att skapa nya serier, filmer, spinoffs och kortare innehåll baserat på Avatar: The Last Airbender-universumet.

The Real Criminal Minds kommer att bli en ny true crime-dokuserie på Paramount+, och en återupplivning av komedin The Game är också planerad.

En efterföljare till den populära serien Yellowstone är också på gång. Y: 1883 tillkännagavs i februari 2021 och handlar om den första seriens familj Dutton under etableringen av den nya västern i USA. Det finns också en annan Yellowstone-spinoff med titeln 6666.

Paramount+ film

Paramount+ investerar mycket i film, men det kan ta lite tid innan du får njuta av frukten av detta arbete. Det finns dock redan ett par höjdpunkter i det befintliga filmbiblioteket från CBS All Access - som Taken och Indiana Jones.

SpongeBob Movie: Sponge on the Run är också en exklusiv titel som fanns tillgänglig redan vid lanseringen.

Paramount+ har också ingått ett avtal om att göra MGM:s innehåll tillgängligt på tjänsten, såsom No Time To Die, House of Gucci och Creed 3.

Paramounts egna filmer kommer naturligtvis att spela en nyckelroll, och det är här saker och ting börjar bli intressanta. Filmer som A Quiet Place Part 2, Paw Patrol: The Movie och Mission: Impossible 7 kommer att finnas tillgängliga via tjänsten 30-45 dagar efter att de har gått på bio.

Framtida filmer som kommer att finnas tillgängliga på streamingtjänsten direkt efter tiden på TV och bio inkluderar Snake Eyes, Clifford the Big Red Dog, Top Gun: Maverick, Sonic the Hedgehog 2, Transformers 7, Dungeons and Dragons, Scream och ännu fler.

Befintliga Paramount-filmer som Dora the Explorer, Sonic the Hedgehog, Rocketman och Bumblebee kommer också till tjänsten.

Samtidigt producerar Paramount+ också sina egna originalfilmer. Det kommer bland annat att finnas en ny tolkning av Paranormal Activity och Pet Sematary, samt en övernaturlig film som heter The In Between.

Kommer Paramount+ lyckas sticka ut?

Som alltid är det innehåll som gäller när vi pratar om streamingtjänster. I USA har CBS All Access redan etablerat sig med ett antal solida originaltitlar, även om det långt ifrån är den streamingtjänst som har mest innehåll att erbjuda. Det är svårt att bli riktigt upphetsad över lanseringen av en ny streamingtjänst år 2021, men om det ger oss ännu fler högkvalitativa TV-serier har vi inget emot det.

Köpet av en serie som den kommande Halo-serien är en indikation på att Paramount+ är seriösa. Och att de snabbt fångade upp en stor film som Mission: Impossible 7 kommer förmodligen att ge en betydande tillväxt i antalet prenumeranter. Det verkar dock som det kommer att dröja innan tjänsten når sin fulla potential, eftersom många av de exklusiva titlarna inte kommer än på ett tag.

Men nu finns serien i alla fall på marknaden, och sedan återstår det att se om den kommer att lyckas vinna över tittarna.