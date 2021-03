Bästa streamingtjänster: Vilken bör du välja?

Bästa streamingtjänster - topplista

Jakten på de bästa upplevelserna framför TV-skärmen slutar aldrig, men det kan vara lite krångligt att få en snabb översikt över vilka tjänster som är värda att spendera pengar på och vart du hittar just den typ av filmer och serier du är intresserad av.

Det finns nämligen allt fler streamingtjänster att förhålla sig till och Netflix är inte längre den solklara favoriten. HBO Nordic går också starkt i Sverige - utöver det har vi Amazon Prime som växer fort, det väletablerade Viaplay och självklart de stora TV-kanalernas egna tjänster som SVT Play och TV4 Play.

Disney+ har ju dessutom dykt upp nu och bidrar till en ännu större mångfald av TV-underhållning och tjänsten har snabbt blivit ett populärt alternativ hos tittare. Apple TV+ är också att räkna med.

Här nedanför hittar du en översikt över alla dessa tjänster, inkluderat priset och vad de fokuserar på för typ av innehåll. Du hittar även en kort översikt över varje tjänst och det bästa innehållet de har att bjuda på. Om du är intresserad kan du klicka dig vidare till våra dedikerade guider, där du får ännu fler tips om det bästa innehållet som är värt att se.

12 svenska streamingtjänster Tjänst Pris Fokus Netflix 89-159 kr/mån Film, serier, dokumentärer, barn HBO Nordic 109 kr/mån Film, serier Viaplay 129 kr/mån (Ultra-paketet: 449 kr) Film, serier, barn, sport Amazon Prime Video 65 kr/mån Film, serier SVT Play Gratis Film, serier, innehåll från SVT-kanaler TV4 Play Gratis (utan reklam 99 kr/mån) Film, serier, dokumentärer, innehåll från TV4 Disney+ 89 kr/mån Film, serier, naturprogram, barn Apple TV+ 59 kr/mån Film, serier CMore Från 109 kr/mån (All Sport-paketer 449 kr/mån) Film, serier, barnfilmer, sport, TV-kanaler, TV4-program SF Anytime Hyrfilm 19 kr, köpfilm 79 kr, serieavsnitt 9 kr/st Filmer, serier UR Play Gratis Utbildning, barnprogram, dokumentärer, föreläsningar Draken film 89 kr/mån Filmer, fokus på kritikerhyllade festivalfilmer och prisbelönta klassiker

Netflix

Netflix har länge varit kungen av streaming, och de flesta känner förmodligen redan till vad de har att erbjuda. Här får du massor av egenproducerade serier och filmer, samt ett stort urval av både klassiker och köpt innehåll. Du kan klicka hem en Netflix-prenumeration ganska billigt med tanke på hur mycket innehåll som finns tillgängligt, men det är värt att nämna att du måste betala extra om du vill ha 4K/HDR-kvalitet. Netflix | 89,- / 109,- / 159,- | En månad gratis

The Queen's Gambit

Bästa streamingtjänster - Netflix (Image credit: PHIL BRAY/NETFLIX)

Denna miniserie i sju avsnitt är den senaste stora Netflix-serien - och även om schack kanske inte låter jättespännande, lyckas The Queen's Gambit att väva in det med en berättelse om självförverkligande, romantik och drogmissbruk. Anya Taylor-Joy spelar som Beth Harmon, ett föräldralöst barn som får lära sig att spela shack från en begåvad vaktmästare, innan hon sedan bestämmer sig för att utmana den mansdominerade scenen med sina färdigheter. Hennes färdigheter ger henne ett något bättre liv, men det kommer inte utan ett pris.

Även om du inte riktigt vet hur man spelar schack är tävlingsscenerna spännande att kolla på i The Queen's Job, och Taylor-Joy gör ett fantastiskt jobb med att ge liv till en karaktär vars exceptionella talanger gömmer det faktum att hon ständigt brottas med ett missbruk. Serien är baserad på romanen med samma namn och det är en fantastisk serie för maratontittande.

Säsonger på Netflix: 1

The Witcher

Bästa streamingtjänster - Netflix (Image credit: Netflix)

Den här fantasy-serien är baserad på The Witcher-böckerna av Andrzej Sapkowski som du kanske känner igen bättre som en fantastisk speltrilogi. Henry Cavill bjuder på ett fantastiskt framträdande som monsterjägaren Geralt of Rivia och den första säsongen bestående av åtta avsnitt bjuder på fantastiska små äventyr med många överraskningar och oväntade vändningar.

Det är inte särskilt utmanande att titta på och serien försöker inte vara lika mycket "prestige"-TV som Game of Thrones, men det är faktiskt något som känns ganska uppfriskande. Här kan du helt enkelt njuta av att få följa med på de olika karaktärernas resor och upptäcka världen de lever i - och sedan se fram emot säsong 2 av The Witcher som redan har bekräftats. Om du har svårt att hänga med i alla hopp i tid och rum, kan du kolla in den här tidslinjen för The Witcher för att hänga med lite bättre.

Säsonger på Netflix: 1

The Crown

Bästa streamingtjänster - Netflix (Image credit: Netflix/Des Willie)

The Crown var Netflix' första rejäla försök på ett brittiskt prestigedrama - den typen av tv-serier du vanligtvis ser från BBC. Serien enorma budget resulterar i en påkostad skildring av drottning Elizabeth II:s liv, som först spelas av Claire Foy och senast av Olivia Colman i säsong 3. Övriga skådespelare i serien är också helt fantastiska.

Även om du har blandade känslor om kungafamiljen i verkliga livet, är den här serien med en ärlig känsla verkligen värd att titta på. En fjärde säsong är förnärvarande under inspelning och sedan väntar en femte och sista säsong där Imelda Staunton kommer att spela som drottningen.

Säsonger på Netflix: 4

HBO Nordic

Om du exempelvis vill titta på "Game of Thrones", så behöver du skaffa tillgång till HBO Nordic. Förutom den populära fantasy-serien har streamingtjänsten ett antal andra kvalitetsserier från The Wire till The Sopranos, och även ett antal filmer. HBO Nordic | 109,- | Två veckor gratis

It's a Sin

Bästa streamingtjänster - HBO Nordic (Image credit: All 4)

I början av 80-talet var en tid då homosexuella fick en större möjlighet att leva sina liv som de ville, det krävde dock en hård kamp och de stötte på mycket motstånd. Det var också då som AIDS-viruset identifierades och epidemin spred sig.

Det här är alla byggstenar i den brittiska serien It's a Sin, där vi följer ett gäng homosexuella ungdomar som flyttar till London från mindre städer i Storbritannien. Vi får följa dem genom hela 80-talet i ett sätt som på ett glimrande sätt blandar humor och allvar.

Man får verkligen komma nära karaktärerna och serien lyckas på ett väldigt bra sätt belysa hur den nya sjukdomen skapade stor fruktan och osäkerhet i en miljö som redan var präglad av den av samhället pålagda skammen för den homosexuella rörelsen vid denna tid.

Säsonger på HBO Nordic: 1

The Walking Dead

Bästa streamingtjänster - HBO Nordic (Image credit: AMC)

Något av en gammal travhäst. Serieskaparna vägrar att ge upp och fortsätter bjuda på elände så långt ögat når. Fanbasen har sakta men säkert växt sig större och större, och TV-nätverket AMC har faktiskt en talkshow om programmet som sänds efter varje avsnitt, med det givna namnet "Talking Dead".

Vad som egentligen händer under seriens nio säsonger kan vi förstås inte avslöja. Men vi kan väl säga att vägen tillbaka till en viss form av civilisation har varit lång och svår. Och ibland ganska spännande. Det är en serie som går på djupet med karaktärerna - och därför betyder deras väl och ve förstås mycket för tittarna.

Säsonger på HBO Nordic: 10

(Finns även tillgänglig på ViaPlay)

Euphoria

Euphoria (Image credit: HB0)

Superstjärnan Zendaya är med i en av de senaste stora serierna på HBO Nordic, Euphoria, där tittarna får följa en grupp high school-elever i deras vardag när de försöker navigera genom tonårslivets alla problem och funderingar. Serien tar upp ämnen som droger, sex, identitet, trauma, sociala medier, kärlek och vänskap. Notera att serien innehåller en del grafiska scener och känsliga tittare varnas därför.

Säsonger på HBO Nordic: 1

Viaplay

Detta är streamingtjänsten för dig som också älskar sport. Annars får du filmer och TV-serier för 129 kronor i månaden. Viaplay har inte ett så stort urval av TV-serier som Netflix och HBO Nordic, men det växer ständigt och erbjuder en del andra godsaker. 129,- / 449,- | Två veckor gratis

The Blacklist

Den eftersökta Raymond "Red" Reddington överlämnar sig till FBI, men kommer enbart att prata med den nya profileringsexperten Elizabeth Keen. De startar ett extraordinärt samarbete för att haffa några världens farligaste brottslingar. Det visar sig dock att de båda döljer många hemligheter.

Säsonger på Viaplay: 8

For Life

Aaron Wallace är dömd för ett brott han inte begått. I fängelset börjar han studera juridik och hjälpa andra fångar medan han arbetar med sitt eget fall. Serien är löst baserad på historien om Isaac Wright Jr., som 1991 dömdes till livstids fängelse. Han frikändes 1997. Isaac Wright Jr. är en demokratisk kandidat i årets borgmästarval i New York.

Säsonger på Viaplay: 2

The Good Fight

Stjärnadvokaten Diane Lockhart (som vi blev bekanta med i serien The Good Wife) förbereder sig för pension - men plötsligt ryker hennes pensionssparande ut. Hon måste därför börja en ny karriär. Detta är en utmärkt och annorlunda advokatserie.

Säsonger på Viaplay: 4

Frasier

Detta är en klassisk sitcom som har fått kultstatus. Efter en skilsmässa flyttar Dr Frasier in med sin far och bror och får jobb som radiopsykolog.

Säsonger på Viaplay: 11

Vikings

Foto: Viaplay (Image credit: Viaplay)

Om du är intresserad av nordisk mytologi så har du förmodligen hört talas om Ragnar Lothbrok. Här regerar han under vikingatidens och pestens tid.

"Vikings" är en TV-serie som följer vikingarnas äventyr till havs, men också i hembygden. Precis som när det gäller "Game of Thrones", så bjuds vi på mycket svärd och sandaler. Historiskt sett knappast korrekt, men som en tv-serie fungerar den ändå riktigt bra.

Säsonger på Viaplay: 5

(Finns även tillgänglig på HBO Nordic)

Animal Kingdom

Foto: Viaplay (Image credit: Viaplay)

Letar du efter ett nytt brottsdrama du kan dyka in i? Då kan "Animal Kingdom" kan vara serien du har letat efter. Här får vi följa tonåringen J Cody som flyttar till några släktingar i södra Kalifornien efter att hans mamma gått bort. Mötet med släktingarna är allt annat än vad han förväntade sig - här levs livet i sus och dus, allt finansierat med olagliga metoder.

Säsonger på Viaplay: 4

Amazon Prime Video

Amazon Prime är lite billigare än andra streamingtjänster, vilket delvis beror på att utbudet för närvarande är ganska begränsat, åtminstone för svenska användare. Men Amazon är ett gigantiskt namn, så fler kommer att komma, och det finns redan några serier tillgängliga på tjänsten som är värda att kolla in. Ta en titt här nedanför. Amazon Prime | 65 kr/mån



Utopia

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Elizabeth Morris/Amazon Prime Video)

Vad som en gång var en liten kultklassiker, har nu fått Amazon-behandling med en stor budget. Även om många fans säkert hade föredragit en tredje säsong istället för en amerikansk remake, har den Gillian Flynn-skrivna (Gone Girl) Utopia åtminstone fått en större publik.

Nu med John Cusack och Rainn Wilson i rollerna (The Office), följer Utopia en grupp ungdomar som stöter på en mystisk grafisk roman bara för att få reda på att konspirationen den handlar om är sann. De har plötsligt blivit måltavla för en mörk Deep state-organisation och vad som följer är massor av våld och spänning.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

Tales from the Loop

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Jan Thijs/Amazon Studios)

Tales from the Loop är inspirerad av Simon Stålenhags extraordinära verk och är en tankeväckande sci-fi-antologi om en stad belägen ovanpå den mystiska maskinen The Loop. Den första säsongen introducerar oss för stadens medborgare och ger oss en känsla av hur livet är i denna underliga miljö.

Det är en annorlunda tvist på genren, så kolla in vår intervju med showrunnern Nathaniel Halpern för att få reda på mer om vad du kan förvänta dig. Viktigast av allt är att det är precis den typ av hoppfull TV vi behöver just nu.

Säsonger på Amazon Prime Video: 1

The Office

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Deedle-Dee Productions / Reveille Productions / Universal Television)

Den amerikanska versionen av The Office är mindre dramatisk och mindre realistisk än sin kusin i Storbritannien och 187 avsnitt längre. Med Steve Carrell i huvudrollen och en minnesvärd grupp komedi-skådespelare är The Office en sådan där serie du kan ha på i bakgrunden och av misstag köra igenom 10 avsnitt i sträck. Det är en av de bästa moderna sitcoms, även om den är långt över ett årtionde gammal nu.

Säsonger på Amazon Prime Video: 9

Homecoming

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Amazon Studios)

Homecoming är baserad på en populär podcast och är ett drama som utspelar sig i en mystisk anläggning där soldater får terapi efter att ha kommit tillbaka från tjänst. Men vad försöker anläggningen faktiskt göra mot dessa män? Det är själva kärnan i serien.

Den berättas i två tidsramar och med Julia Roberts i huvudrollen och detta spända drama från skaparen av Mr Robot, får det att kännas som att det ständigt byggs upp till en enorm tvist - men som aldrig levererar en. Avsnitten är dessutom överkomliga 30 minuter långa och samspelet mellan Roberts Heidi Bergman och den unga soldaten Walter Cruz (Stephan James) gör detta till en övertygande serie.

En andra säsong med Janelle Monáe i huvudrollen startade ett utmärkt nytt mysterium tidigare i år, som är fullt av överraskningar i ett lika snävt format.

Säsonger på Amazon Prime Video: 2

Buffy the Vampire Slayer

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: 20th Century Fox)

Amazon har streamingrättigheter till de flesta av de stora Fox TV-serierna som inte fick någon plats på Disney Plus, och det inkluderar Buffy the Vampire Slayer, som är ett av de bästa tonårsdraman som någonsin gjorts. Denna övernaturliga serie handlar om Buffy Summers, den utvalda, vars roll är att stoppa ondskans krafter och förhindra apokalypsen.

Veckans monster används ofta som metaforer för vad som än händer i karaktärernas liv - och det är förhållandena mellan Buffy och hennes vänner som verkligen ger serien liv. De tre första säsongerna, som utspelar sig på gymnasiet, är absolut bäst, medan senare säsonger inte riktigt lyckas hålla samma kvalitet. Serien har ändå alltid sina stunder, och Sarah Michelle Gellar är fantastisk i sin roll och får dig att glömma seriens numera föråldrade specialeffekter.

Säsonger på Amazon Prime Video: 7

Futurama

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Fox)

Futuruma är tydligen inte tillräckligt barnvänligt för att streamas på Disney Plus, men som tur är kan du titta på Matt Groenings animerade favorit på Amazon Prime. Det är en av de bästa animerade komedierna för vuxna som någonsin gjorts.

Eller ja, det gäller åtminstone under de första fem säsongerna. Efter att serien kom tillbaka med en serie filmer och fyra nya säsonger på Comedy Central lyckades den aldrig riktigt hitta tillbaka till sin tidiga 2000-form igen. Futurama är dock på sin topp en matchning för The Simpsons och en uppenbar föregångare till Rick och Morty.

Säsonger på Amazon Prime Video: 10

The Boys

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Amazon)

The Boys bygger på en enkel premiss: Vad händer om superhjältar suger? Alltså, verkligen, verkligen suger? Vad händer om de var egoistiska, själviska, korrupta och rent ut sagt oheroiska? Det är kärnan i The Boys. Nu är det säkert att många av dessa frågor har utforskats i andra medier, men Amazons over-the-top-serie gör det med en visuell panache och lite humor. Den första säsongen visade gott om löfte, och den andra levererade. Säsong 3 av The Boys är på väg och det kan säkert bli ännu bättre.

Säsonger på Amazon Prime: 2

The Grand Tour

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Amazon Prime Video)

Clarkson, Hammond och den andra är tillbaka med Grand Tour: Season 2. Detta är väl något vi hade förväntat oss, eftersom de alla har massiva kontrakt som innebär att vi kommer att se en hel del säsonger av Definitivt-inte-Top-Gear-men-väldigt-likt-Top-Gear-serien. Den här säsongen kör Clarkson en snabb bil, Hammond kör en snabbare bil och dör nästan, och den andra kör en snabb bil som är betydligt långsammare än resten. Om du gillar att se medelålders män bränna gummi mitt i öknen, som en scen ur Mad Max: Fury Road, så är det här för dig. Och om vi inte riktigt har övertygat dig ännu - Gizmodo erbjöd detta citat om serien: "Några män som gör saker utan någon klart definierad anledning." Härliga grejer.

Säsonger på Amazon Prime: 4

Good Omens

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Amazon Prime)

Innan han gick bort 2015 lät Terry Pratchett Neil Gaiman lova att han skulle anpassa Good Omens till en TV-serie, vilket är vad Gaiman har arbetat med under de senaste fyra åren.

Resultatet är en beroendeframkallande, galen men hjärtevärmande berättelse om gott och ont, vänskap, demoner, änglar och en framtidsblickande häxa. Det är briljant typiskt brittisk humor och har några av de mest fantastiska skådespelarna som kan tänkas. Det här är perfekt för ett maratontittande under en helg.

Serien bjuder på några nya karaktärer och vändningar till historien, men är också tillräckligt trogen mot boken för att ge dem som har varit fans i nästan trettio år något att se fram emot.

Säsonger på Amazon Prime: 1

This Is Us

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video

Om du behöver en serie som erbjuder något annat än spänning, brott, maktkamper, ​​sci-fi och alla andra vanliga ämnen - vad sägs om detta? Det här är en trevlig liten serie där vi får lära känna ett gäng människor som på något sätt är kopplade till varandra. Här får du sorgsna, smärtsamma ögonblick, men som ofta följs upp av tillfredsställande lösningar som värmer hjärtat. Ja, det är helt enkelt en TV-serie med ett varmt och gott hjärta.

Säsonger på Amazon Prime: 2

Downton Abbey

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Amazon Prime)

Få hade förväntat sig att Julian Fellowes perioddrama skulle få en så stark kulturell inverkan när den kom ut, men den här berättelsen om den aristokratiska familjen Crawley och deras tjänare i början av 1900-talet slog verkligen igenom och blev en storfavorit bland tittarna. Det har till och med blivit något av ett världsfenomen och nyheterna om att den sjätte säsongen skulle bli den sista fick fansen att gråta salta tårar ner i sitt portvin.

Säsonger på Amazon Prime: 6

The Marvelous Mrs. Maisel

Bästa streamingtjänster - Amazon Prime Video (Image credit: Amazon)

Marvelous Mrs Maisel är serien från skaparen av Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino, och berättar historien om den judiska hemmafrun Miriam Maisel från 1950-talet. Efter att hennes man erkänner att han har haft en affär, kliver Midge berusad upp på scen på en komediklubb och upptäcker att hon är helt suverän. I en tid då kvinnor inte uppmuntras att vara offentligt roliga, förföljer Midge sin nyvunna komiska talang i den mansdominerade stand up-komedivärlden.

Säsonger på Amazon Prime: 3

SVT Play

SVT Play låter dig titta på TV-kanalens program när och var du vill. Du hittar bland annat avsnitt från Mästarnas Mästare, Melodifestivalen, Morgonstudion och de vanliga nyheterna. Du hittar även ett litet utbud av filmer och serier, varav många är svenska och nordiska titlar, som exempelvis Var ligger Løkken? och Tunna blå linjen. SVT Play | Gratis

Var ligger Løkken?

Bästa streamingtjänster - SVT Play (Image credit: SVT)

Om du vill ha något lättsamt att titta på kan den danska romantiska komediserien, Var ligger Løkken?, vara något för dig. Det är en underhållande romantisk komediserie om kärlek och ett par som får för sig att de ska cykla ner till Løkken efter att coronapandemin satt stopp för deras tidigare resplaner.

Säsonger på SVT Play: 1

Tunna blå linjen

Bästa streamingtjänster - SVT Play (Image credit: SVT)

Tunna blå linjen är en ny svensk dramaserie som släppte sitt första avsnitt i januari 2021. I serien får vi följa ett gäng poliser i Malmö och får en närmare inblick i deras slitiga vardag och de ständiga svårigheterna med att hålla isär jobbet och privatlivet.

Säsonger på SVT Play: 1

Luther

Bästa streamingtjänster - SVT Play (Image credit: Netflix)

Om du känner för lite klassiskt kriminaldrama bör du kolla in den brittiska prisbelönta kriminalthrillern Luther, där Idris Elba spelar som den nästintill geniförklarade polisen John Luther.

Säsonger på SVT Play: 5

NRK TV

På TV4 Play hittar du allt från filmer, serier, dokumentärer och innehåll från kanalens program. Du kan bland annat titta på program som Nyhetsmorgon, Farmen, Big Brother Sverige, dokumentärer om Whitney Houston och Britney Spears och serier som Hawaii Five-0 och CSI. TV4 Play | Gratis (utan reklam 99 kr/mån)

Gangs of London

Bästa streamingtjänster - TV4 Play (Image credit: Sky)

Det blir tumult i Londons undre värld när gangsterkungen Finn Wallace plötsligt hittas mördad. Vad som följer är en intensiv jakt för hans anhängare att få tag på mördaren, samtidigt som ett våldsamt gängkrig hotar den sköra freden som ett resultat av det maktvakuum som skapats när gangsterkungen försvann ur bilden.

Säsonger på TV4 Play: 1

Lilla huset på prärien

Bästa streamingtjänster - TV4 Play (Image credit: TV4 )

Den älskade klassikern Lilla huset på prärien finns tillgänglig att streama på TV4 Play. I serien får vi följa den amerikanska familjen Ingalls, som mitt under guldruschen bestämmer sig för att flytta för att söka lyckan i väst. Familjen bestående av Charles, hans fru Caroline och deras tre döttrar packar ihop sina tillhörigheter och beger sig västerut till Plum Creek på Minnesotas prärie.

Säsonger på TV4 Play: 7

Sjuksystrarna på Fredenslund

Foto: NRK (Image credit: TV4)

På TV4 Play hittar du även dramaserien Sjuksystrarna på Fredenslund, som utspelar sig i 50-talets Danmark under den tid man började utbilda manliga sjuksköterskor. Det är en dramaserie fylld av kärlek, ambitioner, medmänsklighet och tuffa beslut.

Säsonger på TV4 Play: 3

Disney+

Det senaste tillskottet till streamingmarknaden är jätten Disney, och med allt från Star Wars, Marvel och Disneys enorma innehållskatalog finns det mycket att gilla här för både stora och små. Disney+ | 89 kr per mån | 890 kr per år

WandaVision

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Den efterlängtade första TV-serien från Marvel Cinematic Universe är äntligen här. WandaVision är en något udda TV-serie med Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) och Vision (Paul Bettany), som spelar sina roller från Avengers-filmerna. Serien presenteras som en sitcom, där varje avsnitt är baserat på komedi från olika decennier - medan hemligheter om hjältarnas sanna jag lurar under ytan. Det är ett ovanligt nytt tillskott för MCU på den lilla skärmen, men ett värdigt och intressant försök att lägga fokus på två karaktärer som aldrig har fått särskilt mycket skärmtid tillsammans.

The Mandalorian

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Disney)

Mandalorian är Disney Plus' breakout-hit, och en välförtjänt sådan. Denna dyra serie har bland annat introducerat oss för Baby Yoda, som är en riktig gåva, efter att ha gömt den lilla gröna varelsen så bra i marknadsföringsmaterialet. Jon Favreau skapade denna serie med Pedro Pascal från Game of Thrones, och det är en trevlig liten serie. Avsnitten går sällan över 40 minuter, vilket är välkommet i en tid av dramaserier som drar ut på tiden.

Disney Gallery: The Mandalorian

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Disney Plus)

Är det fusk att inkludera både The Mandalorian och en show som handlar arbetet bakom serien i samma lista över bästa Disney Plus-serier? Förmodligen. Ändå är den här insiktsfulla dokumentärserien fantastiskt kul att se om du är ett Star Wars-fan - det är lite som att delta i en middagsfest i Jon Favreaus hus medan hans gäster berättar sin historia om att vara inblandade i serien. Det är väl värt att titta på när du har kollat igenom varje avsnitt av The Mandalorian.

Inside Pixar

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Disney Plus)

Den här nya serien av dokumentärer under 20 minuter fokuserar på en ny medlem i Pixar-animationsteamet i varje avsnitt. Om du älskar filmer som Toy Story är det otroligt insiktsfullt - särskilt med den nya Pixar-filmen Själen som släpptes på Disney Plus i december 2020.

The Muppets

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Disney Plus)

Förutom att äga Marvel, Pixar och Lucasfilm, har Disney också rättigheterna till Kermit och gänget. Denna serie från 2015 är en resa bakom kulisserna på den fiktiva chattshowen med Miss Piggy - med ett besättning som är helt bemannad av bekanta ansikten. Något mörkare än det vanliga Muppet-innehållet, men ofta extremt roligt.

The Right Stuff

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Disney+)

En av Disney Plus' första serier för vuxna som inte bara bygger på Star Wars eller Marvel, den här anpassningen av Tom Wolfes bok handlar om NASA:s Mercury Seven-besättning som försöker resa ut i rymden under 60-talet. Du får se ett par bekanta ansikten, som bland annat Patrick J Adams från Suits och Aaron Staton från Mad Men. Även om detta inte direkt är prestige-TV på högsta nivå är det underhållande nog, och vi tycker om att se Disney experimentera med program som inte bara är gjorda för tonåringar eller Marvel/Star Wars-fans.

Star Wars: The Clone Wars

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: LucasFilm)

Den efterlängtade sista säsongen av The Clone Wars har börjat - resultatet av en årslång fan-kampanj. Denna serie höll igång Star Wars-gnistan under uppehållet mellan prequels och Disneys uppköp av Lucasfilm och även om den utspelar sig under prequel-tidsramen, korrigerar den allt de filmerna gjorde fel, med bra historier och suveräna karaktärer. Det är galaxen långt, långt bort från sin allra bästa sida - Det är actionpackat och fyllt med tillräckligt mycket Star Wars-lore för att fylla ett helt rymdskepp. Du kommer inte ha någon brist på Star Wars-innehåll på Disney Plus, då du har hela sju säsonger att kolla igenom.

Marvel's Runaways

Bästa streamingtjänster - Disney Plus (Image credit: Disney Plus)

The Runaways var ursprungligen en Hulu-serie och avslutade sin tredje och sista säsong förra året. Från skaparna av The OC är det ett riktigt skarpt Marvel tonårsdrama med en tvivelaktig plats i MCU-kanonen, men det spelar ingen roll. Karaktärerna i den här serien är fantastiska och den är baserad på en av århundradets bästa Marvel-böcker, om barnen i ett hemligt supervillain-samhälle som bestämmer sig för att fly när de upptäcker sina föräldrars dolda liv.

Apple TV+

Apples egna streamingtjänst är också värd en titt. Här får du både exklusiva serier som The Morning Show och exklusiva dokumentärer som den nya filmen om Billie Eilish. Tjänsten är mest användarvänlig för Apple-användare, men den finns också på vissa smart-TV-plattformar. 59 kr per mån | 7 dagars kostnadsfri provperiod

The Morning Show

Bästa streamingtjänster - Apple TV+ (Image credit: Apple)

När vi säger att Apple TV+ är fullt av superstjärnor menar vi serier som denna: Här hittar du Jennifer Aniston, Reese Witherspoon och Steve Carrell i huvudrollerna. I serien får vi följa nyhetsankarna i ett populärt nyhetsprogram som slängs in i ett kaos när en av presentatörerna, spelad av Carrell, avfyras i samband med en #MeToo-skandal.

Serien har vunnit flera priser, bland annat till Aniston för bästa huvudroll, men det är också värt att betona att serien är värd att se, oavsett om du bryr dig om de stora namnen eller inte.

Servant

Bästa streamingtjänster - Apple TV+ (Image credit: Apple)

M. Night Shyamalans psykologiska thrillerserie följer ett par som anställer en barnvakt för att ta hand om deras son Jericho, men som vi kan förvänta oss av regissören för The Sixth Sense är inte allt som det verkar. Inte med barnet, inte med barnvakten och inte heller med något annat.

Ju mindre du vet om serien i förväg, desto bättre, så vi låter dig uppleva allt på egen hand. Serien har påbörjat sin andra säsong, det har redan bekräftats att en tredje är på väg och Shyamalan har sagt att han planerar totalt fyra säsonger.

Defending Jacob

Bästa streamingtjänster - Apple TV+ (Image credit: Apple)

Denna miniserie är baserad på en bästsäljande bok från 2012 och TV-serien är minst lika gripande som källmaterialet. Chris Evans (Captain America), Michelle Dockery (Downton Abbey) och unga Jaeden Martell (It) tar huvudrollerna i detta brottsdrama, som berättar historien om den till synes perfekta familjen där allt vänds upp och ner när deras väluppfostrade 14-årig son anklagas för att ha dödat en klasskamrat. Den gripande historien och mysteriet kommer att hålla dig som fastklistrad framför skärmen ända fram till slutet.

CMore

CMore har över 800 filmer, 80 serier och en hel del sport. Det här är streamingtjänsten du bör välja om du är intresserad av hockey, då CMore sänder samtliga matcher från SHL och HockeyAllsvenskan. Du kan även se fotboll från Svenska Cupen, LaLiga och Serie A, golf från PGA-touren och mycket mer. Från 109 kr per mån | All Sport-paketet 449 kr per mån

Jägarna

Bästa streamingtjänster - CMore (Image credit: CMore)

Jägarna är en thriller-TV-serie som drog igång 2018 och är en fortsättning på de svenska långfilmerna Jägarna och Jägarna 2. Erik Bäckström (Rolf Lassgård) har slutat som polis och dragit sig tillbaka på den norrländska landsbygden, men det är lättare sagt än gjort för Erik att leva ett lugnare liv, då hans rättsintresse ofta leder honom till både obekväma och farliga privatutredningar.

Hem till gården

Bästa streamingtjänster - CMore (Image credit: CMore)

Vill du ha något du kan sträcktitta i ett bra tag framöver? Då kan du kolla in Hem till gården, som finns tillgängligt att streama hela 36 säsonger av på CMore. I serien får du följa livet i den lilla byn Emmerdale och denna såpklassiker från 1972 bjuder på en rejäl dos med drama, kärlek och intriger.

The Drowning

Bästa streamingtjänster - CMore (Image credit: Channel 5)

Denna brittiska dramathriller i fyra delar handlar om Jodie och hennes fyraårige son som försvinner under en utflykt vid en sjö och antas ha drunknat. Kroppen hittas dock aldrig och Jodie är övertygad om att han blivit bortförd. Nio år senare ser hon en pojke på väg till skolan och blir övertygad om att det är hennes son, nu måste hon bara lyckas bevisa det.

SF Anytime

SF Anytime är lite annorlunda jämfört med de andra streamingtjänsterna på den här listan. Här behöver du inte registrera dig för något abonnemang och betala varje månad, utan betalar bara för de titlar du vill se. Du hittar en blandning av de senaste storfilmerna och serierna från både Hollywood och Sverige och du kan betala med Swish. Hyrfilm 19 kr, köpfilm 79 kr, serieavsnitt 9 kr styck

Suits

Bästa streamingtjänster - SF Anytime (Image credit: SF Anytime)

Suits är ett advokatdrama som sände sitt första avsnitt under 2011 och har sedan dess fått 9 säsonger. Det är en riktig tittarfavorit och handlar om det hektiska, tävlingsinriktade livet på en stor advokatfirma som ligger på Manhattan, i ledning av den legendariska advokaten Harvey Specter.

The Last Kingdom

Bästa streamingtjänster - SF Anytime (Image credit: Joe Alblas)

Om du är såld på serier som Viking, bör du även kolla in The Last Kingdom. Serien utspelar sig år 866 och handlar om Uhtred, som är född som en saxare men som växer upp som viking efter att ha blivit bortrövad av en vikingahövding när han var liten. När han blir vuxen blir hans mål i livet att återta de landområden hans familj en gång i tiden ägde.

Jack Ryan

Bästa streamingtjänster - SF Anytime (Image credit: Amazon)

Tom Clancys karaktär Jack Ryan är en riktig legend. Vi har fått hela 18 böcker och 5 filmadaptioner av karaktären - och nu har han även fått sin egen TV-serie. Det är en amerikansk TV-serie fylld med politisk action och den finns tillgänglig att streama i 2 säsonger på SF Anytime.

Mindre men nämnvärda tjänster

UR Play

Fokus på utbildning, barnprogram, dokumentärer och föreläsningar

UR Play är helt gratis att streama och lägger fokus på utbildning. Du hittar en stor katalog av barnprogram, dokumentärer och andra lärorika program. Tjänsten har dessutom lagt till en mängd nytt innehåll som ska hjälpa barn att plugga hemma nu under corona. Helt gratis

Draken film